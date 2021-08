Les œuvres d’art sont à l’honneur lors du prochain voyage spatial de Blue Origin

L’artiste Amoako Boafo tient l’un des portraits qui voleront au-dessus de la capsule de l’équipage New Shepard de Blue Origin. (Photo de l’aérospatiale Uplift)

Un peu plus d’un mois après que le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a fait un tour en fusée, son entreprise spatiale Blue Origin envoie un autre vaisseau spatial suborbital New Shepard vers la dernière frontière – mais cette fois, les charges utiles de premier plan sont des peintures, pas des personnes.

La 17e mission New Shepard de Blue Origin devrait décoller du port spatial suborbital de la société dans l’ouest du Texas à 8h35 CT (6h35 PT) jeudi, bien que le vol puisse toujours être retardé en raison de problèmes météorologiques ou techniques.

Le véhicule réutilisable que Bezos et trois coéquipiers ont conduit le mois dernier a été optimisé pour transporter des passagers, mais le vaisseau spatial pour le vol de jeudi est optimisé pour transporter des charges utiles de recherche à la place. Aucun humain ne roulera pendant ce qui devrait être la huitième sortie suborbitale de cette fusée.

Vous pouvez regarder le compte à rebours sur le site Web de Blue Origin ou sur YouTube, avec une couverture commençant une demi-heure avant le lancement.

Si tout se passe comme prévu, le vol devrait suivre le profil standard de New Shepard : le propulseur à hydrogène poussera la capsule à une hauteur supérieure à la barre des 100 kilomètres (62 miles), puis atterrira de manière autonome sur un atterrissage pas loin du site de lancement.

Pendant ce temps, la capsule connaîtra quelques minutes d’apesanteur, puis flottera jusqu’à un atterrissage en parachute dans le désert de l’ouest du Texas. Tout devrait être terminé un peu plus de 10 minutes après le lancement.

La principale tâche de recherche de cette mission est de tester un système d’atterrissage de précision pour la NASA, faisant suite à un premier test effectué en octobre dernier. Le système de guidage est conçu pour être utilisé à bord d’atterrisseurs lunaires avec équipage pour le programme Artemis de la NASA.

Il y a 18 autres charges utiles scientifiques à l’intérieur de la capsule New Shepard, dont 11 reçoivent un soutien financier de la NASA. Une charge utile testera un processus pour transformer les déchets courants des vols spatiaux en gaz d’échappement et en ressources utiles telles que l’eau et le propulseur. Une autre charge utile mettra à l’épreuve une nouvelle méthode de mesure des niveaux de propergol en zéro-G.

Mais les charges utiles de marque se trouvent en fait à l’extérieur de la capsule : en coopération avec Uplift Aerospace, basé dans l’Utah, Blue Origin fait voler trois portraits que l’artiste ghanéen Amoako Boafo a peints sur les couvercles de la goulotte principale de la capsule. “Suborbital Triptych” représente la mère de Boafo; la mère de son collègue artiste Otis Kwame Kye Quaicoe, un ami d’enfance de Boafo ; et Boafo lui-même.

“Un autoportrait regardant le ciel explique le mieux ce que ce projet signifie pour moi”, a déclaré Boafo dans une déclaration de pré-lancement. “J’ai grandi en sachant que le ciel était la limite, et maintenant je peux travailler sur un projet qui va au-delà du ciel tel que nous le connaissons.”

“Suborbital Triptych” est censé être le premier d’une série d’initiatives philanthropiques “Art x Space” organisées par Uplift.

Blue Origin fait également voler des milliers de cartes postales envoyées par des enfants sous les auspices du Club for the Future, la fondation éducative à but non lucratif de l’entreprise. Certaines de ces cartes ont un lien supplémentaire avec le monde de l’art contemporain : elles sont décorées de graphismes sur le thème de l’espace d’un clip vidéo créé pour l’initiative #ArtTogetherNow d’OK Go Sandbox.

Après le retour de Bezos du tout premier vol spatial en équipage de Blue Origin, la compagnie a annoncé que le prochain vol en équipage aurait lieu entre septembre et octobre. L’équipage de cette mission, comprenant vraisemblablement des clients qui ont payé un prix élevé mais non divulgué, n’a pas encore été annoncé.

De toute évidence, le programme spatial suborbital New Shepard de Blue Origin s’est déroulé sans heurts au cours des six dernières années, mais les programmes les plus ambitieux de la société basée dans le Kent, dans l’État de Washington, sont confrontés à des défis plus importants.

Le premier lancement de la fusée New Glenn de classe orbitale a été retardé jusqu’à la fin de 2022, et Blue Origin livre en retard ses moteurs de fusée BE-4 à United Launch Alliance, l’un de ses partenaires les plus proches de l’industrie spatiale.

Lors du Symposium spatial de cette semaine à Colorado Springs, Tory Bruno, PDG de United Launch Alliance, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les premiers moteurs BE-4 prêts au vol soient livrés pour la fusée Vulcan de prochaine génération d’ULA d’ici la fin de cette année. Bruno a reconnu que la livraison serait « plus tardive que ce que nous avions prévu », mais il a insisté sur le fait qu’il était « très, très satisfait » des performances du BE-4 lors des essais.

Sur un autre front encore, Blue Origin a déposé une plainte devant un tribunal fédéral pour protester contre la décision de la NASA de ne pas financer un programme de développement d’atterrisseur lunaire dirigé par la société de Bezos. La NASA et SpaceX ont suspendu les travaux sur un contrat d’atterrisseur lunaire de 2,9 milliards de dollars en attendant l’issue de ce procès.

Une décision accélérée est attendue vers le 1er novembre – ce qui pourrait bien survenir dans la foulée du prochain vol spatial en équipage de Blue Origin.