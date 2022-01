Les Offlaners les plus sous-estimés du jeu

Nous mettons en évidence les offres de joyaux cachés souvent oubliées que vous pouvez choisir dans Dota 2.

Offlane est probablement l’une des positions les plus sous-estimées de Dota 2 et pour une raison. Dans les jeux de pub de niveau inférieur, les gens vont généralement à cette position lorsque d’autres volent le mid et le safelane. Bien sûr, ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit de jeux pro ou de pubs de haut niveau. Les gens là-bas savent que l’offlane est l’une des positions les plus importantes de Dota 2. Parce que le joueur là-bas doit affronter un duo ou un tri-lane; ce qui signifie qu’ils doivent avoir un ensemble spécifique de compétences.

Semblable aux deux autres cœurs d’un jeu Dota 2, chaque méta a ses superstars offlanes. Habituellement, ces héros ont pour tâche de créer de l’espace pour les autres noyaux ou de participer à des combats en équipe. Bien que choisir les méta-héros soit généralement une bonne idée, certains noms dans Dota 2 peuvent très bien fonctionner dans de nombreuses situations. Puisqu’ils ne sont pas si couramment choisis, nous vous les signalons ici.

Éternel

Le premier héros qui figure sur notre liste est Undying. Même s’il s’agissait de l’un des héros les plus ennuyeux de Dota 2, de nombreux joueurs de pub et équipes professionnelles ne le choisissent pas aussi souvent qu’ils le devraient. Undying est l’un des héros qui mérite une attention particulière de la part des équipes qui doivent l’affronter. Il est extrêmement fort au début en raison de son incroyable ensemble de compétences.

En raison du fait qu’il peut voler la STR et invoquer Tombstone, il peut facilement affronter trois héros. Inutile de dire qu’Undying est plus que capable de gagner le glane contre de jolis puch à chaque course du jeu. En fait, certains héros, tels que Anti-Mage et Phantom Assassin, changent généralement de voie afin d’obtenir plus de derniers coups.

Abaddon

Abaddon est un héros intéressant car il possède l’un des ensembles de compétences les plus intrigants du jeu. Même si la plupart des gens essaient de l’utiliser comme support, le héros peut également faire beaucoup de dégâts par clic droit, surtout s’il obtient quelques objets. C’est pourquoi certaines personnes l’utilisent en position de portage ou comme offlaner.

Abaddon n’est pas si fort en offlane au début. Cependant, une fois qu’il a atteint quelques niveaux, il peut devenir très ennuyeux. Bien qu’il n’ait pas la puissance de feu pour tuer la plupart des carrys en solo, il peut les empêcher de farm, ce qui est toujours un plus.

Certaines personnes préfèrent associer Abaddon à un autre héros sur la voie pour être plus efficace. Il existe de nombreuses bonnes options, donc tout dépend des héros que vous devez affronter.

Maître brasseur

Brewmaster est probablement l’un des héros les plus engageants de cette liste. L’une des choses qui le rendent spécial est son ultime, qui nécessite un bon contrôle de l’unité pour être efficace. Le fait qu’il soit beaucoup plus difficile à jouer que certains des offlaners traditionnels signifie qu’il n’est pas aussi populaire qu’il devrait l’être.

Ceux qui savent utiliser le potentiel du maître brasseur dominent généralement leur voie, ainsi qu’en milieu de partie. Outre son ultime, Brewmaster peut faire une quantité importante de dégâts avec ses capacités et ses clics droits. En fait, il est l’un des rares offlaners à pouvoir acheter Radiance et faire fonctionner l’objet.

Un autre avantage que les gens oublient souvent est que Brewmaster est l’un des héros qui peuvent faire des merveilles en fin de partie. Son ultime lui permet d’être incroyablement polyvalent et d’éloigner certains héros du combat en équipe pendant au moins quelques secondes. C’est l’une des raisons pour lesquelles certaines équipes pro le choisissent régulièrement.

Horloger

Clockwerk est un héros amusant qui était l’option incontournable dans les pubs et les jeux professionnels. Initialement, le héros était un offlaner populaire jusqu’à ce que certaines des équipes professionnelles commencent à l’utiliser comme support de quatrième position. S’il est vrai qu’il peut être un excellent support dans certaines circonstances, le héros est également plutôt bon dans le hors-champ.

S’il est vrai qu’il n’est pas le meilleur donneur de dégâts, chaque erreur commise par le carry ennemi peut être fatale car Batter Assault est un sort vraiment mortel au début. Même les héros dotés de mécanismes d’évasion naturels, tels que AM, ne peuvent pas les utiliser à cause du mini étourdissement.

Un autre avantage de mettre Clockwerk hors du champ est le fait qu’il peut obtenir des niveaux plus rapidement et utiliser son crochet. Comme vous le savez, c’est l’un des meilleurs sorts engageants du jeu car il étourdit l’ennemi.

NYX assassin

Suivant sur notre liste, nous avons Nyx Assassin, un héros qui est un cauchemar contre lequel jouer si vous utilisez des sorts. Nyx Assassin n’est pas si dangereux en fin de partie, mais il possède probablement certaines des compétences les plus ennuyeuses du jeu. Le fait qu’il puisse brûler du mana des héros ennemis toutes les deux secondes, les étourdir et refléter les capacités le rend incroyablement difficile à gérer. Chaque héros qui a une sorte de sort AoE doit faire attention car Nyx peut facilement provoquer un étourdissement et perturber toute la capacité.

En plus de tous les sorts ennuyeux, le héros a également l’invisibilité, ce qui lui permet de ganker et de tuer en solo la plupart des supports ennemis. En plus de gagner plus de vitesse de déplacement, Nyx fait également beaucoup de dégâts physiques avec son ultime, ce qui est toujours un plus.

Rodeur nocturne

Le dernier héros qui devrait figurer sur cette liste est Night Stalker. Certains d’entre vous ne sont peut-être pas d’accord, mais NS fait partie des héros qui peuvent faire une énorme différence s’il parvient à faire boule de neige. Malheureusement, ce n’est pas une tâche facile, car NS n’est pas l’un des héros agricoles les plus rapides de Dota 2. En fait, il est assez lent, ce qui signifie qu’il compte sur ses éliminations.

La bonne nouvelle est que NS peut être un excellent ganker une fois la nuit venue. Comme il fait beaucoup de dégâts physiques, NS peut très bien se débrouiller dans la voie et même tuer le carry adverse au moins une fois.