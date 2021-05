Les offres AirPods Max sont rejointes par Apple Pencil 2 104 $ et plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par un nouveau bas historique d’Amazon sur les AirPods Max. C’est aux côtés de l’Apple Pencil 2 sur 104 $ et cette offre gratuite BOGO pour iPhone 12 chez Verizon. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

AirPods Max voit ses toutes premières offres Amazon

Amazon propose actuellement les AirPods Max d’Apple pour 532 $ dans plusieurs styles. Atteignant normalement 549 $, l’offre d’aujourd’hui marque la toute première réduction que nous ayons vue sur Amazon et seulement la deuxième réduction de prix notable de quelque nature que ce soit à ce jour.

Les nouveaux AirPods Max d’Apple apportent de nombreuses fonctionnalités qui ont été des éléments essentiels de ses véritables écouteurs sans fil à un design supra-auriculaire soutenu par la puce H1. Outre la suppression active du bruit stellaire et la prise en charge de l’audio spatial, vous recherchez également une lecture de 20 heures, une prise en charge Hey Siri et un design haut de gamme composé d’aluminium, d’un auvent en maille tricotée et de coussinets en mousse à mémoire de forme. Nous les avons trouvés comme une offre convaincante, mais coûteuse dans notre examen pratique.

Apple Pencil 2 revient en 2021 au plus bas à 104 $

Verizon Wireless propose actuellement l’Apple Pencil de deuxième génération pour 104 $. En baisse par rapport au tarif habituel de 129 $, l’offre d’aujourd’hui bat notre précédente mention de 11 $ et correspond au plus bas historique de 2021.

Avec le nouvel iPad Pro d’Apple en précommande ce matin, la vente d’aujourd’hui sur l’Apple Pencil ne pourrait pas être mieux programmée. Avec un design magnétique qui se clipse directement sur le côté de votre tablette pour charger, le facteur de forme actualisé fonctionnera avec tous les derniers modèles Pro d’Apple. Donc, que vous cherchiez à améliorer votre jeu de prise de notes ou que vous souhaitiez prendre l’Apple Pencil pour un tour de création d’art numérique, c’est un accessoire indispensable pour iPadOS. Vous pouvez voir de plus près comment tirer le meilleur parti de l’Apple Pencil dans notre couverture ici.

Verizon propose des appareils iPhone 12 gratuits BOGO pour la fête des mères

Verizon s’inscrit aujourd’hui dans l’esprit de la fête des mères en lançant un nouvel achat, en obtenir un libre promotion qui offre une réduction sur une sélection des derniers iPhones et appareils Android. La tête d’affiche est deux iPhone 12 pour 33 $ par mois, les remises étant appliquées au cours d’un plan de 24 mois. Cela vous permet d’économiser 800 $ au cours du plan et constitue l’une des meilleures promotions à ce jour sur le dernier téléphone d’Apple.

Les derniers iPhones d’Apple arborent un design rafraîchi avec un facteur de forme carré classique des années passées. Outre deux caméras améliorées, Apple inclut également pour la première fois la prise en charge de la 5G, ainsi que la charge MagSafe et jusqu’à 65 heures d’autonomie de la batterie.

Parallels Desktop 16.5 avec prise en charge complète de M1 maintenant 10% de réduction

Nous suivons maintenant quelques offres notables sur la dernière version de Parallels Desktop 16.5. Récemment mis à jour vers la version 16.5 avec prise en charge complète d’Apple M1, vous pouvez maintenant marquer 10% de réduction les abonnements et la licence perpétuelle de sa suite de bureaux virtuels la plus populaire, ainsi que les options professionnelles et professionnelles. L’abonnement d’un an à Parallels Desktop 16 pour Mac est une option remarquable, et de loin l’itinéraire le plus populaire à emprunter ici pour la plupart des utilisateurs. Il passe de 7,48 $ par mois à 6,50 $ après avoir appliqué le coupon.

Boostez votre créativité avec un hub USB-C MacBook à 40 $

UGREEN (100% de commentaires positifs au cours des 12 derniers mois) via Amazon propose son hub USB-C 9 en 1 pour 40 $. Habituellement vendu à plus de 50 $, c’est aujourd’hui le premier rabais majeur que nous avons suivi pour un nouveau plus bas de 2021. Y compris 4K HDMI jusqu’à 30 Hz, VGA 1080p à 60 Hz, plus une multitude de connectivité de l’USB 3.0 au micro / SD, vous pouvez facilement désencombrer votre bureau et maximiser la connectivité de votre MacBook. Ajoutez une souris, une imprimante sans fil ou profitez d’un affichage sur deux écrans pour vos jeux, films ou activités artistiques. De plus, vous pouvez stabiliser votre connexion Internet avec des vitesses Gigabit Ethernet allant jusqu’à 1000 Mb / s. Il fonctionne même comme un chargeur USB-C robuste.

