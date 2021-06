Les offres AirPods Prime Day commencent à 100 $ + Apple TV 4K à partir de 99 $

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par des AirPods en vente à partir de 100 $ pour Prime Day, y compris le deuxième meilleur prix de l’année sur AirPods Pro à 190 $. C’est à côté d’un nouveau plus bas historique sur l’Apple TV 4K de génération précédente à 99 $ et divers modèles d’Apple Watch à partir de 110 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

AirPods/Pro voir les offres Prime Day à partir de 100 $

Toutes les offres Apple Prime Day 2021 sont mises en ligne et ce traitement est transféré aux AirPod. En tête d’affiche de toutes ces remises se trouve l’AirPods Pro pour 190 $. Atteignant normalement 249 $, l’offre d’aujourd’hui marque le deuxième meilleur prix de l’année sur Amazon et se situe à moins de 10 $ du plus bas de 2021. Les AirPods Pro arrivent comme les écouteurs les plus performants d’Apple à ce jour, dotés d’une suppression active du bruit ainsi que d’une véritable connectivité sans fil, d’une résistance à l’eau IPX4 et d’une autonomie de 24 heures. Cela s’ajoute à la prise en charge de Spatial Audio ainsi que de nouvelles fonctionnalités de streaming sans perte supplémentaires qui ont été déployées la semaine dernière, comme Dolby Atmos et plus encore. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Les AirPod réguliers d’Apple avec étui de chargement filaire sont toujours une option convaincante pour ceux qui n’ont pas besoin d’une suppression active du bruit, et ils sont également en vente aujourd’hui sur Amazon. étant tombé à $100 avec la mise à jour des prix à la caisse, ceux-ci sont en baisse par rapport au prix d’origine de 159 $ pour marquer le prix le plus bas de l’année tout en se situant à moins de 1 $ du plus bas historique. Si vous ne voulez pas attendre le lancement de la rumeur de la prochaine génération de paires, l’offre d’aujourd’hui est un moyen abordable de vous retenir.

De nouveaux plus bas historiques arrivent sur la génération précédente. Apple TV 4K

Amazon propose actuellement l’Apple TV 4K 64 Go de génération précédente pour 150 $. Atteignant normalement 199 $, l’offre d’aujourd’hui représente 49 $ d’économies tout en marquant le meilleur prix à ce jour sur Amazon. Vous pourrez également marquer le modèle 32 Go pour 99 $ chez Amazon, en baisse par rapport à son prix d’origine de 169 $.

Bien qu’il ne s’agisse pas des tout nouveaux modèles qui comprenaient la télécommande Siri rafraîchie, l’Apple TV 4K de la génération précédente offre une valeur supplémentaire à ces prix de vente pour ceux qui n’ont pas besoin des plus récents et des meilleurs. Outre la prise en charge du contenu Ultra HD et HDR, vous envisagez également l’intégration de HomeKit pour agir comme un hub parallèlement à l’accès à Apple Arcade et plus encore.

Les offres Apple Watch commencent à seulement 110 $ dans cette vente remise à neuf Prime Day

Aujourd’hui seulement, Woot propose une sélection de modèles Apple Watch certifiés remis à neuf de la génération précédente à partir de 110 $. En tête d’affiche, l’Apple Watch Series 5 44 mm GPS pour 260 $. Atteignant normalement 429 $, vous recherchez le meilleur prix de l’année, l’offre d’aujourd’hui dépassant notre mention précédente de 10 $. Le modèle GPS 40 mm est également en vente pour 250 $, contre 399 $.

Le portable de la génération précédente d’Apple offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que la nouvelle série 6, comme un affichage permanent et une surveillance ECG, mais à un prix plus abordable, accentué par la vente d’aujourd’hui. En plus de la liste habituelle des fonctionnalités de suivi des exercices et de l’intégration avec Fitness +, il existe une conception étanche pour compléter l’ensemble. Comprend une garantie de 90 jours. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Économisez sur les aspirateurs intelligents Roborock

Roborock propose désormais une série d’offres approfondies sur ses aspirateurs et vadrouilles robotiques intelligents avant l’événement de vente Prime Day 2021 d’Amazon. Vous envisagez jusqu’à 200 $ d’économies sur à peu près toute sa gamme de solutions de nettoyage autonomes classées 4+ étoiles, y compris le S6 Pure 359 $ (Reg. 499 $), Robot vadrouille E4 230 $ (Reg. 350 $), Robot aspirateur S4 Max 310 $ (Rég. 430 $), Robot aspirateur et vadrouille S5 Max 380 $ (Reg. 550 $) et aspirateur robot et vadrouille S6 MaxV 550 $ (Rég. 750 $).

Rangez la maison avec ces aspirateurs balais

Obtenez 10% de réduction sur les solutions de nettoyage de maison intelligente de Dreametech avec code RÊVE925

Dreametech développe des appareils de nettoyage domestiques intelligents innovants qui rendent le nettoyage plus pratique et améliorent la qualité de vie des utilisateurs. En plus des offres Prime Day de Dreame, les lecteurs de 9 à 5 bénéficient d’une remise exclusive de 10 % avec le code RÊVE925, y compris le robot aspirateur Dreame D9 267 $ (Reg. 398,99 $) et l’aspirateur-balai sans fil Dreame T20 278 $ (Rég. 348,99 $).

