Les offres Anker iPhone commencent à 9 $ avec les écouteurs Beats en solde

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par une collection d’articles essentiels Anker iPhone de 9 $, Casque Beats Solo Pro ANC à 145 $et étuis OtterBox pour iPhone 12 à réduction de 20. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Offres essentielles Anker iPhone à partir de 9 $

Anker termine la semaine avec une nouvelle vente via sa vitrine Amazon officielle qui propose une sélection de chargeurs, haut-parleurs, projecteurs, etc. Notre premier choix est le chargeur de capsule PowerExtend USB-C d’Anker à 50 $. En baisse par rapport à son tarif en vigueur de 70 $, l’offre d’aujourd’hui représente 20 $ d’économies, bat notre mention précédente de 5 $ et marque le deuxième meilleur prix à ce jour.

La capsule PowerExtend USB-C d’Anker nettoie votre station de charge avec une variété de façons de faire le plein ou d’alimenter des appareils. À l’arrière, il y a trois prises secteur pleine taille qui sont reliées par une paire de fentes USB-A de 2,4 A à l’avant et un port USB-C de 45 W.

Casque Beats Solo Pro ANC jusqu’à 145 $

Woot propose actuellement les écouteurs à réduction de bruit sans fil Beats Solo Pro dans différents styles de 145 $. En baisse par rapport au tarif initial de 300 $, vous paierez actuellement 230 $ chez Amazon, l’offre d’aujourd’hui battant notre mention précédente de 5 $ et marquant le prix le plus bas de l’année.

Beats Solo Pro est équipé de plus de 22 heures de lecture de musique aux côtés de toutes les notes de conception habituelles de la marque. En plus de la puce H1 d’Apple pour un couplage rapide, vous pourrez également compter sur la suppression active du bruit pour bloquer le monde qui vous entoure lorsqu’il est temps de vous concentrer. Consultez notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

20% de réduction sur les étuis OtterBox pour iPhone 12 aujourd’hui

Amazon prend 20% ou plus de rabais une sélection de coques OtterBox iPhone 12 et 11 à partir de 15 $. Notre premier choix est l’étui OtterBox Commuter iPhone 12 / Pro pour 32 $ dans une variété de styles. En baisse par rapport à son taux habituel de 40 $, vous envisagez des économies de 20% ainsi que les toutes premières baisses de prix à ce jour.

Cette coque robuste pour iPhone 12 offre plus de protection que votre coque moyenne avec une construction en 2 pièces qui combine un intérieur en caoutchouc souple avec une couche extérieure dure. Il parvient toujours à offrir un design mince qui n’ajoutera pas trop de volume à votre combiné tout en incorporant une résistance supplémentaire aux chutes et à l’eau pour compléter l’ensemble.

