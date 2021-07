Les offres Apple TV 4K reviennent à Amazon bas à 169 $, plus

Une autre semaine a commencé et de nombreuses nouvelles remises affluent, avec en tête d’affiche un plus bas historique sur la dernière Apple TV 4K avec Siri Remote. C’est aux côtés du MacBook Pro de génération précédente d’Apple à 549 $ de rabais et la dernière vente d’accessoires iPhone d’Anker à partir de 14 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les dernières offres Apple TV 4K offrent un plus bas historique

Amazon propose actuellement la toute nouvelle Apple TV 4K 32 Go pour 169 $. Récupérant généralement 179 $, vous recherchez une correspondance du plus bas historique d’Amazon fixé une seule fois dans le passé avant de sortir de stock. La remise d’aujourd’hui vous donne encore une autre chance de marquer le streamer le plus récent d’Apple sans avoir à payer le prix fort.

La dernière Apple TV arrive alimentée par la puce A12 Bionic qui permet HDR et Dolby Vision à 60 FPS avec 32 Go de stockage. Vous pourrez également profiter de la connectivité HDMI 2.1 au téléviseur avec le support Wi-Fi 6 et Thread faisant également une entrée. C’est en plus de pouvoir profiter d’une variété de services de streaming, d’un accès à Apple Arcade et de la nouvelle fonctionnalité de calibrage d’affichage. Sans parler de la toute nouvelle télécommande Siri dont les propriétaires raffolent. Regardez de plus près notre couverture pratique ici.

Économisez jusqu’à 549 $ sur le MacBook Pro de génération précédente d’Apple

Woot propose une sélection de Mac de la génération précédente dans un état remis à neuf certifié, comme le MacBook Pro 13 pouces 2020 d’Apple de la génération précédente i5/16 Go/512 Go à 1 250 $. En baisse par rapport au prix habituel de 1 499 $ qu’il rapporte, vous envisagez des économies de 249 $ pour marquer l’un des meilleurs prix à ce jour. Ceux qui ont besoin de stockage supplémentaire peuvent passer au modèle 1 To à 1 450 $, contre 1 999 $.

Si la gamme actuelle de MacBook M1 ne vous convient pas, cette machine Intel est livrée avec un processeur de 10e génération ainsi que quatre ports Thunderbolt 3, 512 Go de stockage et 8 Go de RAM. C’est à côté d’un écran True Tone Retina, d’une barre tactile et de graphiques Intel Iris avec 10 heures d’autonomie de batterie complétant les fonctionnalités notables en plus de pouvoir piloter plus d’un écran externe et la prise en charge de l’eGPU. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

La dernière vente d’Anker commence à 14 $

Anker est de retour pour commencer la semaine aujourd’hui avec une nouvelle collection d’offres via sa vitrine officielle Amazon. Cette fois-ci, vous pourrez économiser sur tout, de ses dernières caméras intelligentes aux projecteurs portables, chargeurs et plus encore de 14 $. Notre premier choix est la banque d’alimentation Anker PowerCore Solar 10000 à 30 $. En baisse de 40 $, vous envisagez une économie de 25 % avec l’offre d’aujourd’hui, le deuxième meilleur prix à ce jour.

Fournissant 10 000 mAh d’alimentation portable à votre kit, ce chargeur se distingue des autres modèles de la gamme Anker avec un panneau solaire intégré pour faire le plein de vos appareils lors de vos déplacements. Outre un boîtier étanche IP64, il y a une paire de slots USB-A 2.4A pour compléter l’ensemble.

