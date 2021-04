Les offres Apple Watch commencent à 130 $, le chargeur Belkin MagSafe et plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par un événement de liquidation Apple Watch à Woot de 130 $. Vous pourrez également obtenir la toute première remise sur le chargeur MagSafe 3-en-1 15 W de Belkin à 120 $ et une réduction de prix exclusive de 50% Nomad Base Station Pro. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les offres Apple Watch commencent à seulement 130 $ dans cette promotion d’un jour

Aujourd’hui seulement, Woot propose une réduction sur une sélection de modèles Apple Watch reconditionnés certifiés à partir de 130 $. Notre premier choix est le GPS Apple Watch Series 5 44 mm à 260 $. Atteignant généralement 429 $ à l’état neuf, l’offre d’aujourd’hui représente 40% d’économies et constitue l’un des meilleurs prix à ce jour.

Le portable de la génération précédente d’Apple offre de nombreuses fonctionnalités identiques à celles de la dernière édition, comme un affichage permanent et une surveillance ECG, mais à un prix plus abordable accentué par les soldes d’aujourd’hui. En plus de la liste habituelle de fonctionnalités de suivi des exercices et d’intégration avec Fitness +, il existe une conception à l’épreuve de la natation et une connectivité cellulaire. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Le chargeur MagSafe 3-en-1 de 15 W de Belkin bénéficie d’une première remise

Amazon propose actuellement le chargeur sans fil Belkin MagSafe 3-en-1 pour 120 $. Atteignant normalement 150 $, l’offre d’aujourd’hui équivaut à la toute première réduction de prix que nous ayons vue, vous permet d’économiser un peu plus de 20% et marque un nouveau plus bas historique.

Cette station de charge 3-en-1 de Belkin est livrée avec un pad MagSafe 15W intégré pour faire le plein sans fil de votre iPhone 12.Parfait pour ranger le bureau ou la table de nuit, il est livré avec une rondelle de chargement Apple Watch intégrée et un pad Qi 5W secondaire sur la base pour alimenter les AirPods et autres. Les notes sont toujours en cours pour la version récente, mais vous pouvez les examiner de plus près dans notre examen pratique.

Nomad’s Base Station Pro voit 50% de réduction sur le nouveau bas

Nomad s’associe à 9to5Toys pour offrir une réduction exclusive sur son chargeur de station de base Pro à 100 $. Atteignant normalement 200 $, l’offre d’aujourd’hui représente 50% d’économies, est de 50 $ en dessous de notre mention précédente et marque un nouveau plus bas historique.

Cette baisse de prix entre dans les soins de Xiaomi en présentant un clone AirPower qui renonce à la prime Apple habituelle. Mais pour ceux qui cherchent à charger plusieurs appareils à la fois tout en bénéficiant d’une construction de plus haute qualité, la Base Station Pro vaut le coup d’œil. En plus des styles en cuir, le chargeur est livré avec 18 bobines Qi qui peuvent ravitailler jusqu’à trois appareils simultanément à 5W. Un chargeur USB-C PD 27W inclus complète l’ensemble.Vous pouvez le voir de plus près dans notre examen pratique.

