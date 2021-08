Les offres Apple Watch SE enlèvent 59 $, Sonos Roam 111 $, plus

Toutes les meilleures offres sont désormais disponibles, avec en tête d’affiche 59 $ de rabais Modèles Apple Watch SE. C’est à côté d’un rabais rare sur le Sonos Roam Speaker à 111 $ et le stand Apple Watch sur le thème Game Boy d’elago à 13 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez 59 $ avec ces offres Apple Watch SE

Amazon propose désormais des remises sur une sélection de modèles Apple Watch SE à partir de 269 ​​$. L’offre GPS + Cellular de 44 mm ouvre la voie à 300 $. En baisse par rapport au taux courant de 359 $, vous envisagez des économies de 59 $ tout en marquant un nouveau plus bas historique dans le processus qui est également de 10 $ sous notre mention précédente. Chez B&H, vous trouverez plusieurs des offres assorties, qui incluent également les modèles Nike+.

Quel que soit le modèle que vous attachez à votre poignet, Apple Watch SE offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que le produit phare de la série 6, mais dans un package plus abordable. Bien sûr, vous trouverez toujours une multitude de fonctionnalités de suivi de la condition physique, telles que le suivi de l’exercice et la surveillance de la fréquence cardiaque, qui s’appuient sur une conception résistante à la natation et un écran Retina OLED. La seule omission notable, cependant, est l’absence de capteur de sang/oxygène. Si la rumeur du lancement de la série 7 le mois prochain ne fait pas grand-chose pour vous, ces remises sont un excellent moyen d’encaisser à l’avance.

Sonos Roam voit une remise de rénovation rare jusqu’à un nouveau plus bas de 111 $

Best Buy propose désormais le haut-parleur intelligent portable Sonos Roam pour 111 $ en état reconditionné. Marquant l’une des toutes premières remises depuis son lancement plus tôt cette année, vous envisagez un nouveau plus bas historique avec 58 $ d’économies par rapport au prix habituel.

Offrant de nombreux avantages Sonos habituels dans l’offre la plus compacte et la plus portable de la marque à ce jour, le haut-parleur Roam est livré avec une conception étanche IP67 alimentée par batterie qui peut vous donner une sérénade pendant 10 heures à la fois. Son faible encombrement peut toujours produire un son riche, avec Trueplay pour ajuster la lecture à votre espace. Il existe également une connectivité Bluetooth et Wi-Fi, vous permettant d’accéder à son intégration Alexa et Google intégrée. Vous pouvez plonger dans notre examen pratique pour une meilleure idée de ce à quoi vous attendre.

le support Apple Watch sur le thème Nintendo Game Boy d’elago coûte 13 $

La vitrine Amazon officielle d’elago propose désormais son support Apple Watch W5 pour 13 $. Atteignant normalement 16 $, vous envisagez une économie de près de 20 %, l’offre d’aujourd’hui marquant le deuxième meilleur prix à ce jour et le plus bas depuis novembre de l’année dernière.

Arborant une maison conviviale pour faire le plein de votre Apple Watch, le support W5 d’elago est doté d’un design unique et d’une construction en silicone souple qui ne rayera pas votre appareil portable. S’inspirant d’une Nintendo Game Boy, le dock est à peu près aussi nouveau que vous le trouverez tout en offrant la fonctionnalité supplémentaire d’utilisation du mode Table de nuit.

