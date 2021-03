Les offres Apple Watch Series 6 commencent à 349 $, iPhone 11 Pro et plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont présentées par les modèles Apple Watch Series 6 aux meilleurs prix de l’année. C’est à côté de cette vente flash Apple d’une journée chez Best Buy et de l’iPhone 11 Pro jusqu’à 250 $ de rabais. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les offres Apple Watch Series 6 prennent jusqu’à 80 $ de réduction

Amazon prend actuellement jusqu’à 80 $ de rabais une sélection de modèles Apple Watch Series 6 à partir de 349 $. La livraison gratuite est offerte à tous. Tout au long de la vente d’aujourd’hui, vous trouverez de tout, des modèles d’entrée de gamme avec des bracelets sport aux offres haut de gamme en acier inoxydable et en boucle milanaise, en passant par les modèles cellulaires et plus encore. Vous pouvez acheter toute la collection de réductions ici tout en obtenant les meilleurs prix de 2021 à ce jour.

Outre toutes les fonctionnalités habituelles de suivi de la condition physique, l’Apple Watch Series 6 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités remarquables à votre poignet, soulignées par l’ajout d’un nouveau capteur de sang / oxygène. Cela s’ajoute à un écran toujours plus lumineux que la série 5, ainsi qu’à sa nouvelle puce U1 et à sa prise en charge pour une charge plus rapide. De plus, vous bénéficierez également de la connectivité cellulaire sur certains modèles pour laisser votre iPhone derrière vous pendant les longs trajets, etc. Regardez de plus près dans notre examen pratique, puis dirigez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Best Buy lance une vente flash Apple d’une journée

Best Buy a lancé aujourd’hui une nouvelle vente flash d’un jour qui propose une sélection de produits Apple, de téléviseurs intelligents, de lecteurs multimédias en streaming et plus encore. Notre premier choix est une paire d’Apple AirPods Pro reconditionnée certifiée pour 160 $. En baisse par rapport au tarif courant initial de 249 $, l’offre d’aujourd’hui est 30 $ de moins que notre nouvelle mention de condition précédente, 40 $ sous le prix de vente d’Amazon et l’un des meilleurs prix à ce jour.

Les AirPods Pro arrivent comme les écouteurs les plus performants d’Apple à ce jour et sont équipés d’une suppression active du bruit ainsi que de la véritable connectivité sans fil que beaucoup connaissent et aiment. Cela s’ajoute à la résistance à l’eau IPX4 pour s’assurer qu’ils peuvent suivre les entraînements, ainsi que jusqu’à 24 heures de lecture avec l’étui de chargement et la prise en charge de l’audio spatial. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Économisez jusqu’à 250 $ sur l’iPhone 11 Pro déverrouillé

Woot propose actuellement l’Apple iPhone 11 Pro déverrouillé à partir de 880 $ pour le modèle 64 Go en argent. La livraison est gratuite pour les membres Prime, avec des frais de 6 $ applicables dans le cas contraire. Récupérant normalement 999 $, l’offre d’aujourd’hui représente 120 $ d’économies, et bien que nous ayons vu de meilleurs rabais ces derniers temps pour ceux qui activent un nouveau plan avec un opérateur, c’est l’un des meilleurs prix à ce jour sur un modèle déverrouillé. Vous pouvez également économiser jusqu’à 250 $ sur les configurations de niveau de stockage supérieur.

Que vous n’ayez pas besoin des dernières et meilleures d’Apple ou que vous cherchiez simplement à mettre à jour avec une remise notable, l’iPhone 11 Pro apporte de nombreuses fonctionnalités notables. Tout est centré autour d’un écran Super Retina XDR de 5,8 pouces alimenté par la puce A13 Bionic. Il y a aussi Face ID, une batterie qui dure toute la journée et une matrice de trois caméras 12MP à l’arrière.

Le support de chargement iON Wireless Duo 15W Qi d’iOttie tombe à 45 $

Amazon propose actuellement le support de charge iOttie iON Wireless Duo 15W Qi pour 45 $. Atteignant normalement 50 $, l’offre d’aujourd’hui n’est que la troisième remise notable à ce jour et se situe dans les 5 $ de notre mention précédente. Le dernier support de charge d’iOttie offre un moyen de faire le plein de deux appareils à la fois avec un support Qi vertical ainsi qu’un tampon secondaire sur le côté. Sa section de charge principale de 15 W peut alimenter votre smartphone à la fois dans les orientations portrait et paysage, et un chargeur secondaire de 5 W constitue un moyen pratique de surpasser les AirPod et autres.

Le casque Sony XM4 ANC arrive à un nouveau bas de 260 $

eBay propose actuellement le casque sans fil ANC Sony WH-1000XM4 pour 260 $. En baisse par rapport au taux habituel de 349 $, l’offre d’aujourd’hui est de 18 $ sous notre mention précédente et le prix de vente Amazon actuel, représente 25% d’économies et constitue un nouveau plus bas historique.

La dernière paire d’écouteurs de Sony arrive avec une collection de fonctionnalités phares centrées sur l’amélioration de la suppression active du bruit. Vous pourrez également compter sur jusqu’à 30 heures de lecture sur une seule charge, ainsi qu’une nouvelle puce audio Bluetooth pouvant être couplée avec deux appareils simultanément. Le chargement USB-C complète l’ensemble.

