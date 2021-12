Les offres Apple Watch Series 7 bénéficient d’une réduction de 50 $ + économisez sur tous les Mac M1

À partir d’une autre semaine, toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par de nouveaux plus bas historiques sur Apple Watch Series 7 à 50 $ de rabais. Cela s’accompagne de remises sur tous les modèles de Mac M1, y compris 149 $ de rabais Mac mini, nouveaux plus bas sur l’iMac 24 pouces, et plus encore. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les offres Apple Watch Series 7 bénéficient d’une remise de 50 $

Amazon propose actuellement les meilleurs prix que nous ayons vus à ce jour sur la toute nouvelle gamme Apple Watch Series 7. À l’heure actuelle, le modèle GPS de 45 mm est réduit à 379 $. Vous cherchez normalement 429 $, vous envisagez une économie de 50 $ tout en battant notre mention précédente de 61 $ pour marquer un nouveau plus bas historique. Des modèles supplémentaires sont également en vente à partir de 349 $ également.

Si les autres remises que nous avons vues pendant le reste de la saison des achats des Fêtes n’étaient pas suffisantes pour attirer votre attention, la vente d’aujourd’hui devrait certainement le faire. En tant que dernier tracker de fitness à rejoindre la gamme, Apple Watch Series 7 arrive avec des améliorations notables par rapport à ses prédécesseurs. En vedette par l’écran sensiblement plus grand, il y a maintenant une résistance à la poussière IP6X ajoutée à associer aux fonctions habituelles de suivi de la condition physique. Il existe également un nouveau mode de charge rapide, qui peut fournir une charge suffisante pour être porté toute la nuit en seulement huit minutes.

Économisez 149 $ sur le Mac mini M1

Amazon propose désormais le dernier Apple M1 Mac mini 512 Go pour 750 $. Atteignant normalement 899 $, vous envisagez des économies de 149 $ avec l’offre d’aujourd’hui correspondant à la meilleure que nous ayons vue depuis plusieurs mois et marquant le prix le plus bas de la période des fêtes. Chez B&H, vous pouvez obtenir le modèle d’entrée de gamme de 256 Go pour 570 $, en baisse de 699 $.

Un moyen remarquable d’apporter la puce M1 d’Apple sur le bureau, son dernier Mac mini fournit non seulement une solution discrète pour équiper le poste de travail, mais il vous offre également la flexibilité supplémentaire de pouvoir choisir votre propre écran. Malgré son faible encombrement, vous bénéficiez de la même puissance que le reste de la gamme M1 avec jusqu’à 512 Go de stockage et 8 Go de RAM pour équilibrer la paire de ports Thunderbolt. Découvrez de plus près notre couverture de lancement.

Tous les autres Mac M1 en vente aussi !

Amazon propose actuellement le GPU Apple 24 pouces M1 iMac 8 cœurs/256 Go pour 1 399 $ en argent. Atteignant normalement 1 499 $, l’offre d’aujourd’hui équivaut à un nouveau plus bas historique d’Amazon à 100 $ de réduction et 51 $ de moins que notre précédente mention du Black Friday.

Apportant M1 au bureau, la dernière itération d’iMac vient d’être rafraîchie avec Apple Silicon plus tôt dans l’année et arrive avec un design rafraîchi à l’intérieur comme à l’extérieur. Basculant sur un écran 4K Retina avec True Tone et une caméra FaceTime 1080p, il y a six haut-parleurs capables de fournir une lecture Spatial Audio, sans parler d’une paire de ports Thunderbolt et de 256 Go de stockage pour compléter le package avec 8 Go de RAM. Ce modèle surélevé est également doté de la caractéristique unique d’une connectivité Ethernet supplémentaire dans le bloc d’alimentation.

Le MacBook Air M1 d’Apple surpasse le prix du Black Friday après une remise de 150 $

Économisez 199 $ sur le dernier MacBook Pro M1 d’Apple à moins de 1 $ du Black Friday

Lancement de la vente reconditionnée de Philips Hue

Woot propose une remise sur une sélection d’éclairages intelligents et d’accessoires Philips Hue certifiés et remis à neuf à partir de 18 $. Tout au long de la vente, vous trouverez une collection de remises rares sur les dernières nouveautés de Philips Hue, allant de ses ampoules standard White et Color Ambiance aux nouvelles offres de filaments et plus encore. Cela s’ajoute à de nombreuses façons d’apporter un éclairage d’accentuation dans votre maison, des bandes lumineuses extérieures pour égayer le patio aux ensembles de polarisation de la télévision pour des soirées cinéma plus immersives. Achetez tout ici.

