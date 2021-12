Les offres Black Friday Roku sont de retour et les prix commencent à seulement 19 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Amazon avait tellement d’offres Roku disponibles pour le Black Friday 2021 que nous en avons presque perdu le compte. Maintenant, étonnamment, toutes les ventes les plus chaudes sont de retour avant Noël 2021 !

Tous les modèles Roku populaires sont actuellement en vente. Incroyablement, les prix commencent à seulement 19 $ pour le très populaire Roku Express HD. Avant de prendre ce modèle, cependant, vous devriez prendre quelques instants pour parcourir le reste des bonnes affaires d’aujourd’hui. Vous pouvez réellement passer à un tout nouveau lecteur multimédia en streaming Roku avec streaming 4K et HDR pour seulement 5 $ de plus !

Les offres Black Friday Roku sont de retour

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le retour des offres Black Friday Roku d’Amazon signifie que les prix commencent à 19 $ pour le populaire Roku Express HD. C’est une valeur incroyable. Cela correspond également au prix le plus bas de tous les temps de ce modèle. Le Roku Express est un lecteur multimédia en continu plus traditionnel, c’est donc une boîte et non un dongle. Cela dit, il est définitivement assez petit pour être rangé n’importe où.

Aussi bonne que soit cette offre, vous devriez réfléchir à deux fois avant d’en profiter. Pourquoi? Parce que pour aussi peu que 10 $ de plus, vous pouvez acheter un appareil Roku plus récent qui prend en charge la 4K !

Tout d’abord, le Roku Express 4K+ est en vente pour 24 $! Il présente le même design que le modèle HD mais ajoute la prise en charge 4K et HDR. C’est un prix bas de tous les temps et une valeur incroyable que vous ne voulez pas manquer.

Si vous voulez un dongle, nous avons le Roku Streaming Stick+ qui a été un best-seller depuis aussi longtemps que nous puissions nous souvenir. Il prend en charge 4K et HDR tout comme le Roku Express 4K+, mais c’est un dongle au lieu d’un décodeur. Ce modèle coûte 45 $, mais pour le moment, il est à son plus bas niveau de 29,99 $.

Ensuite, en plus de cela, le plus récent Roku Streaming Stick 4K est également en vente pour 39 $! En plus d’obtenir 4K, HDR et une télécommande vocale Roku comme vous le faites avec le Streaming Stick +, le nouveau Streaming Stick 4K prend également en charge Dolby Vision et quelques autres fonctionnalités intéressantes. Avec un prix de détail de 50 $, il s’agit de la remise la plus importante de Roku parmi ses offres de Noël.

Encore plus d’offres Roku

Source de l’image : Roku

Si tout ce que vous voulez, c’est un gadget que vous pouvez brancher sur n’importe quel téléviseur et commencer à diffuser, cela ne va vraiment pas mieux que les offres que nous avons mentionnées ci-dessus. Au-delà de cela, tous ceux qui recherchent l’expérience de streaming ultime devraient absolument consulter le Roku Ultra, qui est actuellement de 69 $ au lieu de 100 $. C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu.

Si vous souhaitez également améliorer le son de votre téléviseur, il existe une autre excellente affaire dont vous devez absolument être conscient.

Tout d’abord, les 130 $ Barre de flux Roku est en vente pour 99 $ en ce moment sur Amazon, correspondant au prix le plus bas de tous les temps. Ce modèle est une barre de son compacte qui intègre le logiciel de streaming bien-aimé de Roku et qui offre une qualité sonore fantastique. À moins que vous n’ayez un téléviseur haut de gamme pour lequel vous avez payé des milliers de dollars, vous améliorerez absolument votre expérience d’écoute avec cette barre de son.

Bien sûr, il existe également un modèle légèrement plus haut de gamme appelé le Roku Streambar Pro c’est à prix réduit pour le moment. Malheureusement, il semble que ce modèle soit presque épuisé.

Ces nouvelles offres Roku devraient durer jusqu’à la fin du mois. Cependant, ils pourraient se vendre avant, alors vérifiez-les maintenant avant qu’il ne soit trop tard. Toutes ces offres incluent également la livraison express Amazon Prime. Cela signifie que vous aurez votre nouveau lecteur multimédia en continu à temps pour Noël.

Découvrez toutes ces offres et plus ci-dessous.

Roku Streaming Stick+

Le Roku Streaming Stick+ ne pourrait pas être plus facile à utiliser. Il suffit de le brancher, de configurer votre Wi-Fi et de commencer à diffuser vos films et émissions de télévision préférés ! La connectivité sans fil longue portée signifie que vous pouvez l’utiliser n’importe où dans votre maison Vous pouvez même organiser une soirée cinéma en plein air dans votre jardin Qualité d’image époustouflante grâce à la prise en charge 4K et HDR Prend en charge tous vos services de streaming préférés, y compris Apple TV+, Disney+, Prime Video, Netflix , The Roku Channel, HBO Max et même des alternatives au câble de diffusion en direct comme Sling et Hulu

Roku Streaming Stick 4K

Ce modèle populaire vous permet de diffuser en HD ou 4K Plus, il prend en charge Dolby Vision et HDR10+ avec une résolution nette et des couleurs époustouflantes Rangez-le derrière votre téléviseur pour un look épuré Profitez d’un divertissement en streaming sans fin avec la prise en charge de toutes les applications de streaming les plus populaires

Roku Express HD

Roku Express HD rend le streaming facile et abordable Accédez à la télévision en direct et premium qui diffuse sur Internet Parfait pour n’importe quel téléviseur dans votre cuisine, chambre d’amis ou pour offrir en cadeau Une configuration simple vous permet de brancher le Roku Express HD sur votre téléviseur, connectez-vous à Internet et commencez à diffuser

Roku Express 4K+ est l’une des meilleures offres Roku

Le nouveau Roku Express 4K Plus est le lecteur multimédia en continu le plus abordable de Roku pour prendre en charge 4K et HDR. Le sans fil longue portée vous permet de diffuser n’importe où dans votre maison. beaucoup plus Utilisez une télécommande pour contrôler votre Roku et votre téléviseur grâce à la nouvelle télécommande vocale Roku

Roku Ultra

Roku Ultra est le lecteur multimédia en continu le plus rapide et le plus puissant de l’entreprise. audio sur les téléviseurs compatibles Vous avez perdu votre télécommande ? Pas de problème, appuyez simplement sur un bouton du Roku Ultra et votre télécommande émettra un son pour que vous puissiez le trouver

Roku Streambar & Streambar Pro

Qualité sonore fantastique qui surpasse les haut-parleurs intégrés sur la plupart des téléviseurs Diffusion intégrée avec accès à toutes les chaînes en direct, gratuites et premium de Roku Diffusez en HD, FHD ou la prise en charge 4K HDR brillante vous permet de profiter de couleurs époustouflantes et d’une qualité d’image éclatante Un son puissant dans un boîtier compact, avec quatre haut-parleurs internes qui remplissent votre pièce d’un son clair et net Prise en charge Dolby Audio

