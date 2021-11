Les offres BLUETTI Black Friday 2021 sont enfin là

Le Black Friday est enfin arrivé, et il est maintenant temps de jeter un coup d’œil aux moyens de garder votre maison (ou votre camping) alimentée à certains des meilleurs prix de l’année. La vente officielle BLUETTI Black Friday est maintenant là, offrant certaines des remises les plus importantes que l’entreprise ait jamais offertes. Allant de la configuration des centrales électriques portables AC300 et B300 pour toute la maison aux alternatives portables à moindre coût, nous décrivons ci-dessous les meilleures offres sur BLUETTI pour le Black Friday 2021.

BLUETTI offre jusqu’à 4 000 $ d’économies pour le Black Friday

En ce qui concerne BLUETTI, le système d’alimentation modulaire AC300 et B300 est l’offre phare de l’entreprise. Conçu pour faire fonctionner toute votre maison en cas de panne de courant, tirant parti de toutes les dernières technologies de l’entreprise, il offre même une puissance de 240 V avec jusqu’à 6 000 W et près de 25 000 Wh de capacité disponible.

L’unité AC300 est conçue pour accepter jusqu’à quatre blocs-batteries B300, offrant une capacité totale combinée de 12 288 Wh. Cependant, vous pouvez tirer parti de la nouvelle Fusion Box Pro pour doubler ce stockage, ce qui signifie que vous pouvez faire fonctionner des réfrigérateurs, des laveuses/sécheuses et parfois même un climatiseur/chauffage lorsque le réseau électrique est en panne.

Lorsqu’il s’agit de faire fonctionner votre maison pendant la journée, les AC300 et B300 de BLUETTI peuvent accepter une entrée solaire « inégalée » de 2 400 W pour alimenter facilement toute votre maison lorsque le soleil est au rendez-vous, et également pour garder les lumières allumées une fois que la lune prend sa place. En plus de cela, vous pouvez même utiliser l’AC300 et le B300 couplés comme une alimentation électrique ininterrompue 24h / 24 et 7j / 7 pour vous assurer que vos lumières ne s’éteignent jamais, car le système se mettra automatiquement en marche si l’alimentation est coupée.

Un autre endroit où BLUETTI excelle ici est que les AC300 et B300 offrent une portabilité que l’on ne trouve pas dans les autres modèles. Bien qu’ils puissent facilement faire fonctionner toute votre maison, il est également possible de jeter les batteries et les panneaux solaires à l’arrière de votre camion pour les emmener sur le chantier ou même en camping. BLUETTI utilise des cellules LPT haut de gamme, ce qui signifie que les modules de batterie B300 peuvent durer jusqu’à 3 500 cycles. Cela signifie que si vous utilisez un cycle complet par jour (ce qui n’arrivera probablement pas), le B300 durera près de 10 ans avant de subir une dégradation significative.

Les offres groupées de centrales électriques portables AC300 et B300 de BLUETTI commencent à 2 999 $ et sont jusqu’à 4 000 $ de rabais pour le Black Friday 2021

En cas d’imprévu, ayez le BLUETTI AC200 MAX à vos côtés

Peut-être qu’une solution pour toute la maison comme l’AC300 et le B300 est un peu exagérée pour vos besoins. Dans ces circonstances, l’AC200 MAX et le B230 pourraient mieux s’adapter à votre configuration. En tant que version améliorée de l’AC200, l’AC200 MAX a une capacité de 2 048 Wh qui peut être associée à des unités supplémentaires pour jusqu’à 8 192 Wh de jus pour que vos essentiels continuent de fonctionner en cas d’imprévu.

Conçus pour être prêts chaque fois que vous en avez besoin, les AC200 MAX et B230 peuvent également récupérer jusqu’à 80 % de leur charge en environ deux heures en utilisant uniquement la lumière du soleil, si vous disposez de la configuration solaire appropriée. Cela signifie que vous pouvez facilement faire le plein à midi avant que la nuit ne frappe et être prêt à rester au chaud même en cas de panne de courant, tout en tirant parti d’une solution d’alimentation compacte et abordable.

Les offres groupées de centrales électriques portables AC200 MAX et B230 de BLUETTI commencent à 1 899 $ et sont jusqu’à 2 600 $ de rabais pour le Black Friday 2021

Profitez du soleil pour recharger vos batteries avec des panneaux solaires PV120 ou PV200

Bien que vous puissiez facilement acheter de gros lots comprenant des centrales électriques portables et des installations solaires, vous souhaitez peut-être simplement que les panneaux eux-mêmes équipent un système existant ou renforcent votre installation pour avoir une plus grande capacité. C’est là que les systèmes de panneaux solaires portables BLUETTI PV120 et PV200 entrent en jeu.

Grâce à leurs performances d’ombrage améliorées, les systèmes de panneaux solaires PV120 et PV200 sont conçus pour fonctionner dans presque toutes les conditions. De plus, une fois que vous avez terminé de recharger une batterie, repliez simplement le panneau solaire et rangez-le pour la prochaine fois que vous devrez le rebrancher. C’est aussi simple que ça.

Les panneaux solaires portables PV120 et PV200 de BLUETTI sont jusqu’à réduction de 20 pour le Black Friday

Plus d’offres Bluetti Black Friday

Pour compléter les offres Black Friday de Bluetti, vous pouvez gagner des centaines de dollars sur les batteries plus compactes et portables de l’entreprise.

Cela inclut les modèles EB150 et EB240, qui peuvent fournir jusqu’à 1 000 W de puissance et charger des appareils avec une alimentation CA ou CC. Les EB55 et EB70 de Bluetti délivrent 700 W de puissance tandis que l’AC50S, l’une des offres les plus abordables de la marque, peut fournir 300 W de puissance portable pour travailler en déplacement.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

