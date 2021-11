Les offres cibles du Black Friday 2021 incluent l’achat de deux, un jeu gratuit

Target organise son achat annuel de deux, obtenez-en un spécial gratuit sur les jeux vidéo cette année. Il y a des tonnes de titres parmi lesquels choisir, et vous n’avez pas à attendre le Black Friday pour économiser de l’argent.

Les jeux faisant partie de cet accord incluent, sans s’y limiter : Ghost of Tsushima, Hades, Marvel’s Avengers, Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Demon’s Souls Remake, Marvel Super Heroes 2, The Last of Us: Part 2, Madden NFL 22 , MLB The Show 21, GTA 5, Mortal Kombat 11, It Takes Two, Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 et Monster Hunter Stories 2.

Il y a 28 pages de jeux à parcourir, alors parcourez le lien et choisissez-en quelques-uns.

Avec les casques de jeu, il existe des offres décentes et des offres moins que stellaires disponibles.

Il y a le casque de jeu filaire Turtle Beach Recon 500 à 10 $ de rabais à 69,95 $, le casque de jeu stéréo filaire Astro Gaming A10 à 10 $ de rabais à 49,99 $, le casque de jeu sans fil Razer Barracuda X pour PC/Nintendo Switch à 20 $ de rabais à 79,99 $, et puis il y a le casque de jeu sans fil Razer Nari Ultimate pour 179,99 $ au lieu de 199,99 $.

Certains ne sont pas aussi réduits, comme le casque de jeu compétitif Razer Kraken avec microphone antibruit à seulement 8 $ pour 71,99 $, et le casque Kingston HyperX Cloud II à seulement 7 $ à 142,99 $. Si vous êtes à la recherche d’un casque, assurez-vous de magasiner car vous pourriez trouver de meilleures offres ailleurs. Vous devriez également consulter notre page sur le Meilleures offres de casques de jeu Black Friday 2021.

Bien qu’il ne soit pas vraiment connu comme un excellent endroit pour acheter des souris, il y en a quelques-uns en vente via Target. Les trois offres les plus importantes sont la mini souris de jeu ergonomique Razer DeathAdder V2 – ultra-légère et la Razer Viper 8 KHz ambidextre.

Si vous jouez à des jeux sur Android, vous pouvez vous procurer le contrôleur de jeu mobile Razer Raiju pour Android qui est en vente pour 75 $ et normalement 150 $.

Ceux qui sont à la recherche d’un nouveau téléviseur pour jouer à de nouveaux jeux, certains des produits haut de gamme comme LG, Samsung, Sony et Vizio sont entre 20 $ et 100 $ de réduction selon. La majorité semble avoir près de 100 $ de réduction, il vous suffira donc de parcourir la liste. Encore une fois, certaines de ces offres ne sont pas très bonnes, alors faites le tour.

Vous cherchez une barre de son pour accompagner votre téléviseur ? Vous pouvez obtenir la barre de son Samsung HW-A450 2.1 canaux avec Dolby Audio pour 26% de réduction, ou la barre de son Samsung 2.1 canaux avec 290W avec Wireless Sub pour 10% de réduction. Il y a aussi la barre de son Vizio V-Series 2.1 à 32 % de réduction à 129,99 $ et la barre de son Vizio V-Series 5.1 à 20 % de réduction à 199,99

Assurez-vous de garder une trace de toutes les meilleures offres qui vous attendent en ajoutant la page d’accueil à vos favoris, ce que vous auriez déjà dû faire. Nous avons actuellement des pages sur le Meilleures offres Black Friday 2021 pour les SSD et les disques durs sur Amazon UK, il y en a un sur Meilleures chaises de jeu Black Friday 2021, voici des informations sur le Meilleures offres de casques VR Black Friday 2021, et enfin, voici un avant-goût de quelques Offres Black Friday 2021 chez Meijer.