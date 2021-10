Les offres commerciales de Ben Simmons ne correspondent pas à ce que recherchent les Sixers

Chris Mannix: Les Sixers ont clairement indiqué qu’ils ne traiteraient pas Ben Simmons de si tôt. Ils ont parlé aux équipes de Ben Simmons. On m’a dit qu’aucune des offres pour Simmons n’était même proche de ce qu’ils recherchaient

Source : Spotify

Quel est le buzz sur Twitter ?

Bill Simmons @BillSimmons

Nouveau podcast BS : la première partie du pod annuel NBA Over/Unders avec @Ryen Russillo @HousefromDC couvre les équipes de l’Est. Nous avons essayé de parler le moins possible de Kyrie + Ben Simmons. N’a pas totalement fonctionné.

open.spotify.com/episode/5yjk7P… – 00h24

Keith Pompey @PompeyOnSixers

Ben Simmons prend le physique requis pour Sixers, statut de jeu encore inconnu inquirer.com/sixers/sixers-… via @phillyinquirer – 23h50

David Locke @DLocke09

VERROUILLÉ SUR NBA INSIDER avec @adaniels33 comme NBA Insider et hôte @daniellabruce_

Comment les Philadelphia 76ers réagiront-ils au retour de Ben Simmons ? | NBA In… youtu.be/ecHrVvld93Y via @YouTube – 22h45

Keith Pompey @PompeyOnSixers

Ben Simmons prend le physique requis pour #Sixers, statut de jeu encore inconnu inquirer.com/sixers/sixers-… via @phillyinquirer – 22h43

Ryan McDonough @McDNBA

J’ignore les bêtises de Kyrie pour me concentrer sur quelque chose de plus positif – Ben Simmons rapporte à Philadelphie

Voici Ben à l’extérieur du Wells Fargo Center hier soir pic.twitter.com/QSTnjtulgw – 21h04

Keith Pompey @PompeyOnSixers

Ben Simmons prend le physique requis pour Sixers, statut de jeu encore inconnu inquirer.com/sixers/sixers-… via @phillyinquirer – 20h43

La sonnerie @ringernba

Comment les fans de Philadelphie réagiront-ils lorsque Ben Simmons jouera à nouveau pour les Sixers ? #TheMismatch pic.twitter.com/PyOkG1OnLJ – 20h10

Nate Duncan @NateDuncanNBA

Et bien @Danny Leroux est de retour, Ben Simmons aussi. Kyrie Irving…..moins. Rejoignez-nous : duncdon.supportingcast.fm – 19h40

L’histoire continue

Jake Fischer @JakeLFischer

Ben Simmons a passé son physique avec Philadelphie ce soir, selon des sources de la ligue. Il peut commencer à s’entraîner sur le terrain de manière isolée avec les entraîneurs des Sixers demain, comme détaillé dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA lorsque les joueurs reviennent sur le marché pour les activités de pré-saison. – 19h37

Sam Vecenie @Sam_Vecenie

PODCAST DE THÉORIE DU JEU : @Derek Bodner est là. Nous discutons de Ben Simmons qui vient de se présenter à la porte d’entrée des 76ers hier soir, et de Kyrie Irving qui se fait dire qu’il ne peut pas s’asseoir avec les Nets, à la manière des Mean Girls.

INSCRIVEZ-VOUS : itunes.apple.com/us/podcast/gam…

SPOTIFY : open.spotify.com/show/7eZjcZwf6… – 19h28

Keith Pompey @PompeyOnSixers

Des sources disent que Ben Simmons a pris son physique requis aujourd’hui pour les #Sixers. Son statut de joueur pour cette saison est également à déterminer. Simmons doit être dans le protocole COVID-19 de la NBA pendant 5 jours. En conséquence, il ne peut participer à aucune épreuve par équipe avant vendredi. – 17h49

Keith Pompey @PompeyOnSixers

Des sources disent que Ben Simmons a pris son physique requis aujourd’hui pour les #Sixers. Son statut de joueur pour cette saison est également à déterminer. Simmons ne peut pas être avec ses coéquipiers pendant 5 jours en raison du protocole COVID-19 de la NBA. Il ne se rendra donc pas à la finale de pré-saison de vendredi aux #Pistons. – 17h34

Sam Amick @sam_amick

Un regard plus approfondi sur le dernier développement de Kyrie Irving, à @TheAthletic

* Un accord Ben Simmons est-il considéré par les parties prenantes comme une réelle possibilité ?

* Kyrie – contrairement à sa nature – changera-t-il de position ?

* Quel rôle le point de vue du propriétaire Joe Tsai a-t-il pu jouer ?

theathletic.com/2885135/2021/1… – 17:23

Marc Stein @TheSteinLine

Ben Simmons n’est pas seul dans le club Holdouts That Didn’t Work. Doc Rivers est également membre.

Les dernières nouvelles sur Ben et BEAUCOUP plus, y compris mon premier petit-déjeuner turc dont j’ai hâte de discuter avec @Enes Kanter, dans mon nouveau Tuesday Newsletter Extravaganza maintenant disponible : marcstein.substack.com/p/holdouts-don… – 4:01 PM

Tom Moore @TomMoorePhilly

Chronique de la #NBA : Si Ben Simmons n’est pas de retour pour le match d’ouverture de mercredi prochain, est-ce que Shake Milton commencera pour les #Sixers ? Quel sera le rôle d’Isaiah Joe ? bit.ly/3v6ViEL pic.twitter.com/BaVqFL4uhb – 16h00

Zach Lowe @ZachLowe_NBA

Podcast Lowe Post: @Kevin Arnovitz sur les Nets sans Kyrie (pour l’instant), de faux échanges de Kyrie, Ben Simmons revient à Philly – plus nos 5 équipes annuelles les plus déroutantes:

Apple : apple.co/3oW1XAP

Spotify : spoti.fi/2YGmgHO – 15h33

Kevin O’Connor @KevinOConnorNBA

Chargement du nouvel épisode de The Mismatch avec @Chris Vernon sur les nouvelles de Kyrie Irving, quelle est la prochaine étape pour les Sixers maintenant que Ben Simmons est arrivé et la blessure de Zion Williamson. Ensuite, nous avons partagé huit joueurs, équipes ou tendances que nous surveillons cette saison. open.spotify.com/episode/10HTtA… – 15h04

John Gonzalez @JohnGonzalez

genre de @phillysport pour donner à Ben Simmons une petite hyperbole cadeau de bienvenue à la maison pic.twitter.com/F7Qkk1wsMr – 14h27

Keith Pompey @PompeyOnSixers

Doc Rivers peut s’identifier à Ben Simmons parce qu’il était également un ancien inquirer.com/sixers/nba-tra… via @phillyinquirer – 14h21

Ky Carlin @Ky_Carlin

Quelque chose qui a été perdu dans tout le battage de Ben Simmons, c’est le fait que l’équipe a joué un match de basket hier soir. Isaiah Joe a bien joué et a mérité les éloges de ses coéquipiers. #Sixers sixerswire.usatoday.com/2021/10/11/mul… via @SixersWire #NBA – 13h51

Ky Carlin @Ky_Carlin

Alors qu’il fait face à la situation de Ben Simmons, Doc Rivers se souvient de sa propre résistance en tant que joueur avec les Clippers en 1991 #Sixers sixerswire.usatoday.com/2021/10/12/six… via @SixersWire #NBA – 13h18

Sam Quinn @SamQuinnCBS

J’espère évidemment que cela se terminera avec la vaccination de Kyrie Irving. C’est le résultat idéal ici.

Mais bon sang, je m’amuse à imaginer une série éliminatoire dans laquelle Joel Embiid et Kyrie Irving jouent contre Kevin Durant, James Harden et Ben Simmons. – 13h03

Keith Pompey @PompeyOnSixers

Les circonstances étaient différentes, mais Doc Rivers, qui a résisté aux #Clippers en 1991, sait ce que c’est que de rejoindre une équipe après avoir pris position.

Rivers peut s’identifier à Ben Simmons de #Sixers parce qu’il était aussi autrefois un inquirer.com/sixers/nba-tra… via @phillyinquirer – 12h34

Keith Pompey @PompeyOnSixers

Doc Rivers peut s’identifier à Ben Simmons parce qu’il était aussi autrefois un récalcitrant #Sixers inquirer.com/sixers/nba-tra… via @phillyinquirer – 12h33

Tom Moore @TomMoorePhilly

#Sixers story : Joel Embiid sur s’il doit y avoir des conversations dans les vestiaires quand/si Ben Simmons revient : « Je pense qu’il va y avoir quelques ajustements, mais ça n’a pas besoin d’être gênant » bit.ly/30i9gsc # NBA pic.twitter.com/x8GXlO9P0k – 12h30

Bill Simmons @BillSimmons

De quoi êtes-vous le plus fatigué / ennuyé / fini – les histoires de Ben Simmons ou les histoires de Kyrie Irving? – 12h24

Fred Katz @FredKatz

Ce développement de Ben Simmons a un grand Costanza qui quitte le vendredi et se présente au travail le lundi – 12h08

Ryan McDonough @McDNBA

🧵 Les sagas Kyrie Irving et Ben Simmons ont encore plusieurs ‘chapitres’, malgré nos souhaits que nous n’en entendions plus parler

Kyrie peut désormais impliquer la Players Association et déposer un grief, son argument étant que la NBA n’a pas de règle qui l’interdit… – 11h59

Jake Fischer @JakeLFischer

Un autre passage sur @thehalftimeapp à venir aujourd’hui de 4 à 5 HE, bien sûr, parlant de tout ce qui concerne Kyrie Irving et Ben Simmons, et nous présenterons un aperçu du reste de l’Est. Téléchargez ici : apps.apple.com/us/app/halftim… – 11h29

Kyle Ratke @Kyle_Ratke

NOUVEAU POD 🔥

Jetez un œil à la profondeur (surprenante !) des Wolves et à une mise à jour de la situation de Ben Simmons.

Présenté par nos grands amis de @DraftKings & @Three_Stars !

#TBPActualités

open.spotify.com/episode/2OGJTk… – 10h28

Tony East @TEastNBA

J’ai eu le plaisir d’être rejoint par Pacers podfather @MillerTimePod pour les Locked On Pacers d’aujourd’hui ! Nous avons discuté de l’enquête NBA GM, de la dernière sur Ben Simmons et de son lien avec les Pacers, et de l’endroit où Reggie Miller devrait figurer sur la liste NBA 75.

📺: youtube.com/watch?v=2WLoCh… pic.twitter.com/f9qQfNnalP – 9h48

Tom Moore @TomMoorePhilly

Colonne #Sixers: Projection de la formation de départ de Doc Rivers et de la deuxième unité pour commencer la saison 2021-22 si Ben Simmons n’est pas une option: bit.ly/3v6ViEL #76ers pic.twitter.com/9hDS0yVdiC – 9h40

Tom Moore @TomMoorePhilly

Histoire de #Sixers: Doc Rivers dit qu’il « semble » que Ben Simmons pourrait être de retour à l’entraînement plus tard cette semaine: bit.ly/30i9gsc #NBA pic.twitter.com/l6ZlcPkSdl – 9h30

Tom Ziller @teamziller

A écrit sur les rebondissements de la saga Ben Simmons et les rebondissements que nous ne saurons pas arriver jusqu’à ce qu’ils se produisent.

De plus, quelqu’un doit m’empêcher de regarder les faits saillants de Davion Mitchell – je m’enfonce trop profondément. ziller.substack.com/p/hes-back?jus… – 8h49

Gina Mizell @ginamizell

Perdu dans le brouhaha de Ben Simmons, c’était le fait que la nuit dernière était l’anniversaire de la fin de la bulle NBA. J’ai interrogé les Sixers sur cette expérience et ses séquelles, y compris le fait d’entasser des parties de trois saisons en une année civile :

inquirer.com/sixers/76ers-p… – 8h38

Rich Hoffman @rich_hofmann

Cinq observations d’une journée mouvementée des Sixers : theathletic.com/2883933/2021/1…

— Ben Simmons revient

– La réaction de Joel Embiid au retour de Simmons

– Embiid dominant et obtenant un crochet de pression rapide

– Le développement spontané d’Isaiah Joe

– La solide pré-saison d’Andre Drummond – 8h36

Ky Carlin @Ky_Carlin

Alors que Ben Simmons fait son retour dans l’équipe, ses coéquipiers expliquent comment ils ont gardé leur concentration et bloqué le bruit au milieu du drame #Sixers sixerswire.usatoday.com/2021/10/12/six… via @SixersWire #NBA – 8 : 16 h 00

Eurohoops @Eurohoopsnet

Ben Simmons rapporte aux Philadelphia 76ers #NBA

eurohoops.net/en/nba-news/12… – 6h56

Tom Moore @TomMoorePhilly

Chronique #NBA : Si Ben Simmons n’est pas disponible pour ouvrir la saison, Doc Rivers et les #Sixers « savent à peu près » qui prendra sa place avec les partants : bit.ly/3v6ViEL pic.twitter.com/tP5kTJFmnl – 6 :50h

Keith Pompey @PompeyOnSixers

Joel Embiid à propos du retour de Ben Simmons dans les vestiaires : « Je pense qu’il va y avoir quelques ajustements, mais cela n’a pas besoin d’être gênant. Nous sommes tous des professionnels. Nous voulons gagner. Il me donne les meilleures chances de gagner… Tout ira bien.

inquirer.com/sixers/sixers-… – 6h37

Tom Moore @TomMoorePhilly

#NBA story: Joel Embiid attend avec impatience le retour de Ben Simmons car cela fera des #Sixers une meilleure équipe, mais « Je pense qu’il va y avoir quelques ajustements » bit.ly/30i9gsc #76ers pic.twitter.com/usU0ettxIM – 6H30 DU MATIN

Keith Pompey @PompeyOnSixers

« Je ne suis toujours pas convaincu que Ben Simmons jouera à nouveau pour les Sixers » par Locked On 76ers – Daily Podcast On The Philadelphia Sixers megaphone.link/LKN1139800898 – 06h07

Chris Sheridan @sheridanhoops

Nous devrions enfin avoir un peu de clarté sur la situation de Ben Simmons aujourd’hui. Pouvons-nous avoir un double quotidien avec Kyrie ? Ou est-ce trop demander ? – 4:59 AM

Keith Pompey @PompeyOnSixers

Ben Simmons arrive à Philly pour le test COVID; Les Sixers veulent qu’il revienne inquirer.com/sixers/sixers-… via @phillyinquirer – 04h55

Adrian Wojnarowski @wojespn

Dernière histoire ESPN sur le retour surprise de Ben Simmons chez les 76ers lundi soir: es.pn/3mDxS60 – 02h23

Plus sur cette histoire

Une chose est sûre, du moins pour le moment. Alors qu’un échange d’Irving contre Ben Simmons avec Philadelphie est considéré par certains comme une solution facile aux problèmes des deux équipes, des sources connaissant le point de vue des 76ers ont déclaré qu’il n’y avait aucun intérêt pour Irving pour le moment. De la direction vers le bas, il semble qu’il y ait un niveau de scepticisme sans surprise à propos de ce couple qui fonctionne mieux que le duo Joel Embiid-Simmons qui est zombifié pour le moment. -via . / 13 octobre 2021

Pour être clair, le camp de Simmons n’a pas rayé Brooklyn de sa liste de scénarios potentiels de sortie de Philadelphie. Ils y voient toujours une possibilité, même lointaine. Comme nous l’avons raconté lors d’une récente table ronde, il est encore largement admis que le président des opérations de basket-ball des Sixers, Daryl Morey, résiste soit à Damian Lillard de Portland, soit à Bradley Beal de Washington (je dirais, en passant, que Lillard est tout seul quand il s’agit aux cibles de rêve des Sixers). -via . / 13 octobre 2021

Darren Wolfson : Gupta a officiellement contacté Philadelphie. Philadelphie est bien consciente de l’intérêt de Gupta, mais les mêmes obstacles demeurent. Mais ne vous y trompez pas : le sens est qu’il n’y a pas une équipe en NBA qui veut plus Ben Simmons que les Wolves. -via Spotify / 13 octobre 2021