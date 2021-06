Les offres d’appareils de streaming Prime Day réduisent les prix de Fire TV Stick 4K, Nvidia Shield

in

TL;DR

Amazon a réduit plusieurs appareils de streaming pour Prime Day. Vous pouvez obtenir le Fire TV Stick 4K ou le Nvidia Shield pour 25 $ de réduction. D’autres ventes ont réduit les prix sur l’Apple TV 4K, les lecteurs Roku et le Stream 4K de TiVo.

C’est le bon moment pour trouver un nouveau matériel de streaming si les applications intégrées de votre téléviseur ne le coupent tout simplement pas. Amazon a réduit plusieurs appareils de streaming dans le cadre de ses ventes Prime Day, y compris certains de ses propres produits. Vous pouvez obtenir un Fire TV Stick 4K pour 24,99 $, soit la moitié de son prix habituel – et si vous êtes impatient d’essayer des jeux dans le cloud, vous pouvez acheter le Stick dans un pack avec un contrôleur Luna pour 73,98 $, ou 47 $ de réduction.

Il existe de solides offres Prime Day si vous préférez un appareil de streaming tiers. Le Nvidia Shield standard est en vente au prix de 124,99 $ (25 $ de rabais) si les performances sont importantes. Les lecteurs Roku sont également particulièrement abordables, avec le dernier Express 4K Plus vendu à 29,99 $ (10 $ de rabais) et le Streaming Stick Plus disponible à 39 $ (11 $ de rabais).

En rapport: Les meilleurs appareils Android TV que vous pouvez obtenir

Les amateurs de streaming sans frais peuvent acheter le dernier modèle Apple TV 4K avec 32 Go de stockage pour 169 $ (10 $ de rabais) pendant la vente Prime Day, tandis que les fans de TiVo peuvent acheter un Stream 4K pour 29 $ (11 $ de rabais).

En règle générale, il serait difficile de se tromper en choisissant l’un de ces appareils de streaming pendant la promo Prime Day. Les produits Fire TV Stick 4K, Roku et Stream 4K offrent tous des expériences de streaming modernes à des prix très bas, tandis que l’Apple TV 4K et Nvidia Shield sont des machines puissantes pour ceux qui pourraient jouer à des jeux et s’aventurer au-delà des applications multimédias.