Les offres de bourse de Tyson Fury contre Dillian Whyte retardées alors qu’Eddie Hearn et Frank Warren expliquent la dernière situation concernant le titre des poids lourds WBC

La date des offres de bourse Tyson Fury contre Dillian Whyte a maintenant été repoussée d’une semaine, a révélé le co-promoteur britannique de Fury, Frank Warren, sur talkSPORT.

Fury a reçu l’ordre de la WBC de se défendre contre Whyte, mais la situation est compliquée.

Frank Micelotta/FOX

Fury est champion du monde des poids lourds WBC

Whyte reste dans une bataille juridique prolongée avec la WBC au sujet de son tir au titre obligatoire.

L’organisme de sanction a décidé que le combat aurait une répartition de la bourse de 80/20 en faveur de Fury, s’il s’agissait d’offres de bourse.

L’équipe de Whyte faisait campagne pour un partage des 55/45 et a l’intention de contester cette décision lors d’une audience d’arbitrage.

En conséquence, la date initiale des offres de bourse du 11 janvier a maintenant été reportée à la semaine suivante.

Dave Thompson/salle de match

Whyte a la ceinture « intérimaire » WBC

Warren a expliqué sur talkSPORT Fight Night: «Tout d’abord, les offres de bourse ont été repoussées d’une semaine maintenant.

« Les enchères de la bourse seront sept jours plus tard. Lundi prochain [January 17] ou mardi [January 18].

« Bien sûr, ils ont le droit de faire appel [the split].

« Je ne pense pas qu’ils iront nulle part parce que lorsque vous rencontrez ces situations, les offres de bourse sont basées sur les gains antérieurs des boxeurs…

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury est co-promu par Bob Arum et Warren

«Par exemple, au cours des deux dernières années, lorsque le mandataire de Canelo Alvarez à l’époque allait être Billy Joe Saunders, nous venons de conclure un accord.

«Il n’y avait aucun moyen qu’il obtienne 45% parce que le gars qui génère le plus d’argent sur les deux est Canelo.

« Quiconque combattra Canelo, même en tant que champion ‘intérimaire’, n’obtiendra jamais 45% de l’argent.

«Et certainement quand vous avez un poids lourd qui génère l’argent que Tyson génère, c’était une répartition de 80/20.

« Ils peuvent faire leur appel. Le fait est que je ne pense pas que cela fera une différence.

Ed Mulholland/Salle de match

Lorsque Canelo vs Saunders s’est finalement produit des années après les négociations de Warren, Canelo était toujours le côté A considérable

Le promoteur de Whyte, Eddie Hearn, a déclaré sur talkSPORT Fight Night : « Il y aura une procédure où Dillian Whyte fera appel – soit via la WBC, soit via l’arbitrage et les tribunaux – concernant cette scission.

« Alors, attendez-vous que cet appel ait lieu avant que les offres de bourse puissent aller de l’avant ?

« Parce que tout devient très compliqué à ce stade.

« Chaque fois que des offres de bourse seront lancées, nous enchérirons et nous enchérirons de manière très agressive pour ce combat. »

Dave Thompson/salle de match

Whyte est promu par Hearn combat par combat

Warren a également révélé qu’ils avaient l’intention que le prochain combat de Fury ait lieu le 26 mars, ce à quoi Hearn a répondu: « Ils doivent d’abord gagner les offres de bourse.

« Si nous gagnons les offres de bourse, nous ferons le combat quand nous voulons le faire et où nous voulons le faire.

«Mais le 26 mars est réalisable en termes de préparation pour les combattants, mais nous ne savons pas comment cela va se passer.

« Ça va être intéressant de voir au cours de la semaine prochaine ce qui se passe. »