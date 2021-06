Les offres de mélangeur Prime Day Vitamix commencent à seulement 189 $ aujourd’hui sur Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Vous avez déjà vu l’incroyable d’Amazon Offres de pot instantané pour Prime Day 2021 et vous avez sans aucun doute consulté d’autres offres de cuisine comme les fous Vente KitchenAid et toutes les offres phénoménales d’Amazon sur Batteries de cuisine Greenlife les plus vendues et Batterie de cuisine T-fal. Maintenant, en plus de toutes ces bonnes affaires fantastiques et de tout ce que nous vous avons montré jusqu’à présent aujourd’hui, il y a plusieurs modèles de mélangeurs Vitamix en vente aux prix les plus bas que nous ayons jamais vus !

Si vous pensiez que les offres Instant Pot disponibles actuellement sur Amazon étaient leurs seules bonnes affaires sur les articles de cuisine pour le Prime Day 2021, vous vous trompiez lourdement. S’il est vrai que les 49,95 $ Duo de pots instantanés Nova et les 129,95 $ Instant Pot Duo Crisp sont certainement les offres Prime Day les plus populaires dans la catégorie cuisine, il y a plusieurs autres ventes tueuses que vous devez absolument vérifier. Que diriez-vous d’un 330 $ Four friteuse à air Ninja Foodi pour seulement 219,99 $, par exemple ?

En plus de ces offres formidables, une autre série de ventes vient d’éclater pour Prime Day 2021, et vous serez tellement en colère si vous les manquez. C’est vrai… les offres de mélangeurs Vitamix que vous attendiez sont enfin là !

Vitamix est connu dans le monde entier pour fabriquer les meilleurs mélangeurs de qualité professionnelle. Les restaurants les utilisent, les magasins de smoothies les utilisent, les chefs professionnels les utilisent à la maison, et maintenant vous allez aussi commencer à en utiliser un. Le Vitamix sur lequel vous avez eu un œil est probablement hors de portée, mais Amazon propose trois fantastiques offres Prime Day qui réduisent les prix à des plus bas historiques !

A commencer par le Mélangeur Vitamix Explorian, c’est le modèle que presque tout le monde imagine lorsqu’il pense à un Vitamix. C’est cher à plus de 400 $, mais les mélangeurs Explorian renouvelés sont en vente pour seulement 188,99 $ aujourd’hui. Non, sérieusement… 189 $ ! Vous avez le choix entre deux couleurs et comme tous les produits Amazon Renewed, son aspect et son fonctionnement sont garantis comme neufs ou vous pouvez le retourner dans les 90 jours pour un remboursement complet. Je connais tellement de gens qui utilisent ce modèle, et ils l’adorent tous !

Si vous voulez accélérer un peu les choses avec le Vitamix que de nombreux professionnels utilisent, vous devez absolument consulter le Mélangeur Vitamix 5200. Ce modèle est une mise à niveau importante qui coûte 550 $, mais vous pouvez en acheter un aujourd’hui à 278,99 $, ce qui est de loin le prix le plus bas de l’année jusqu’à présent. Ou, si vous souhaitez ajouter des fonctionnalités intelligentes au mélange, le 500 $ Mélangeur intelligent Vitamix A3300 série Ascent est en vente pour seulement 319,99 $ le Prime Day. C’est un nouveau prix bas de tous les temps qui bat de 20 $ l’offre Prime Day de l’année dernière !

À noter également, les 400 $ Vitamix FC-50 FoodCycler qui transforme les restes de nourriture en engrais en quelques heures est en vente pour 279,95 $ pendant le Prime Day, ce qui est également un plus bas historique.

