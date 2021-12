Les offres de Noël de BLUETTI offrent de grosses économies sur l’alimentation portable avec des panneaux solaires en option

Si vous cherchez une idée de Noël de dernière minute pour quelqu’un, nous avons quelque chose d’amusant tout en étant pratique. Les offres du Black Friday de BLUETTI ont été élargi, alors si vous avez besoin d’une idée de cadeau de dernière minute pour quelqu’un qui aime le plein air, la vente officielle de Noël BLUETTI peut sauver la journée. Passez la commande maintenant et elle arrivera bien à temps pour la saison de camping printanière.

Ces offres de dernière minute offrent certaines des remises les plus importantes jamais proposées par la société. Allant des configurations de centrales électriques portables AC300 et B300 pour toute la maison aux alternatives portables à moindre coût, nous décrivons les meilleures offres de la vente de Noël BLUETTI ci-dessous, alors continuez à lire.

Table des matières

Offre la plus populaire pour ces vacances : Centrales électriques modulaires AC300 et B300 – à partir de 3 199 $ (initialement 3 699 $) – économisez jusqu’à 3 400 $ et plus avec les ensembles solaires à partir de 1 899 $ (initialement 2 099 $) – économisez jusqu’à 1 700 $ et plus avec les forfaits solaires Autres économies notables : EB55, EB70S et plus Liste complète des forfaits BLUETTI pour Noël (ne manquez pas ces offres !) Encore une chose : faites tourner le Noël roue de chance

Offre la plus populaire pour ce jour férié: Centrales électriques modulaires AC300 et B300 – à partir de 3 199 $ (initialement 3 699 $) – économisez jusqu’à 3 400 $ et plus avec les forfaits solaires

Parmi toutes les meilleures offres pour l’alimentation du camping, l’un des meilleurs choix serait absolument le puissant AC300 et ses batteries externes – B300. L’AC300 est certainement l’un des produits les plus polyvalents de l’industrie des générateurs solaires. L’AC300 lui-même n’a pas de batterie intégrée, ce qui réduit considérablement le poids, mais il peut accepter jusqu’à quatre packs de batteries B300 externes, portant la capacité globale du système à 12 288 Wh ! De plus, la conception modulaire permet à une seule personne de déplacer l’ensemble du système pièce par pièce.

Les modules de batterie B300 utilisent des cellules LFP (ferrophosphate de lithium) haut de gamme, représentant plus de 3 500 cycles de vie. Si vous faites en moyenne un cycle par jour, les B300 peuvent durer plus de 10 ans avant que la capacité maximale ne tombe à seulement 80 %. De plus, l’AC300 peut être chargé simultanément en courant alternatif et solaire jusqu’à 5 400 W tout en étant connecté à deux modules de batterie B300.

Le BLUETTI AC300 permet également de connecter la nouvelle Bluetti Fusion Box Pro, qui doublera la tension, la puissance et la capacité jusqu’à 6 000 W, 240 V et 24 576 Wh, pour alimenter les besoins essentiels de toute votre famille pendant des jours. Donc, si vous avez quelqu’un dans votre vie qui est sérieux au sujet du camping, le produit est un incontournable.

Un incontournable pour les chantiers de construction éloignés, les Vanlifers, les camping-cars et les campeurs : AC200MAX et B230 – à partir de 1 899 $ (initialement 2 099 $) – économisez jusqu’à 1 700 $ et plus avec les forfaits solaires

Le BLUETTI AC200 MAX est la version améliorée du modèle le plus populaire de BLUETTI, l’AC200. Le nouveau AC200 MAX est alimenté par une batterie LFP de 2 048 Wh mais peut également accueillir jusqu’à deux batteries externes, dont le B230 ou le B300, soit jusqu’à 6 144 Wh avec 2 × B230, ou 8 192 Wh avec 2 × B300. Présenté avec le contrôleur solaire MPPT avancé de 900 W, l’AC200MAX peut également être chargé rapidement jusqu’à 80 % avec un ensoleillement direct en environ deux heures, ce qui en fait un produit polyvalent polyvalent pour les chantiers de construction éloignés, les campeurs ou les camping-cars.

Si les offres sur les produits Bluetti robustes sont plus que ce dont vous avez besoin, n’oubliez pas de regarder les autres offres pour les centrales électriques portables dans la vente de Noël de la dernière chance BLUETTI de cette année.

L’EB70S contient un onduleur CA à onde sinusoïdale pure de 800 W et une batterie LiFePO4 ultra-durable de 716 Wh. Il s’agit de la version améliorée du BLUETTI EB70, sorti plus tôt cette année. En ce qui concerne la plus petite option, l’EB55 a un onduleur de 700 W sous le capot, et le transport d’une batterie LiFePO4 de 537 Wh apporte une meilleure portabilité. De plus, l’EB70S offre désormais une économie directe de 50 $ pour la vente de Noël, soit 599 $ (au lieu de 649 $) et l’EB55 pour 449 $ lorsqu’un coupon de 50 $ de réduction est appliqué, les mêmes offres que celles proposées le Black Friday. Vous trouverez les coupons sur la page du produit – n’oubliez pas de les appliquer avant de passer à la caisse.

Les packs de panneaux solaires font également partie des meilleures offres de cette vente. Si elles sont combinées avec des panneaux solaires, ces centrales électriques seront utiles lorsque vous vous éloignez des prises de courant pendant de longues périodes. Donc, si vous vous préparez pour le camping de printemps, il n’y a pas de meilleure façon de commencer à vous préparer qu’en sautant sur ces offres avant qu’elles n’expirent.

Liste complète des packs BLUETTI pour Noël (ne manquez pas ces offres !)

Encore une chose : faites tourner la roue de la chance de Noël

Êtes-vous prêt à tenter votre chance pour Noël et le jour de l’An ? BLUETTI semble également se sentir assez festif, et ils offrent aux acheteurs une roue de la chance avec chaque achat de plus de 1 000 $ en décembre. Vous avez 100 % de chance de gagner soit un sapin de Noël gratuit de 1,80 mètre de haut, une centrale électrique gratuite (EB55, AC50S, AC20 ou AC10) ou d’autres petits cadeaux pour une surprise après Noël. Alors n’oubliez pas de venir avant la fin de la roue de la chance, le vendredi 31 décembre 2021.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

