Les offres de précommande M1 iMac sont mises en ligne sur Amazon + AirPods Pro

Toutes les meilleures offres du jour commencent avec une réduction de précommande sur le nouvel iMac M1 d’Apple. C’est aux côtés des AirPods Pro de 170 $ et une collection d’accessoires Anker Mac de 12 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Précommandez le nouvel iMac M1 d’Apple et économisez

Amazon propose actuellement le nouvel iMac Apple M1 24 pouces 8 Go / 256 Go pour 1 259 $ en pré-commande. Marquant le tout premier rabais que nous avons vu du détaillant, il s’agit toujours de l’une des premières réductions de prix de pré-commande que nous ayons vues dans tous les domaines et est en baisse par rapport au taux courant habituel de 1 299 $. Les acheteurs Expercom, un revendeur agréé Apple, pourront prendre jusqu’à 86 $ de rabais une sélection de modèles haut de gamme également. Dans les deux cas, les commandes devraient commencer à être expédiées le 1er juin.

Le nouvel iMac 24 pouces d’Apple arrive pour la première fois avec un processeur M1 intégré. Son design élégant est soutenu par un écran 4K Retina avec True Tone, ainsi qu’une caméra FaceTime 1080p. D’autres caractéristiques notables incluent 256 Go ou plus de stockage intégré, 8 Go de RAM et six haut-parleurs capables de prendre en charge l’audio spatial. Vous recherchez également une paire de ports Thunderbolt ainsi qu’une connectivité Wi-Fi 6. Regardez de plus près notre couverture de lancement.

AirPods Pro en vente à partir de 170 $

Woot propose actuellement les AirPods Pro d’Apple pour 190 $ pour les membres Prime. Dans le cas contraire, des frais de livraison de 6 $ s’appliquent. Ceux qui ne craignent pas d’aller avec une paire reconditionnée certifiée peuvent marquer des AirPods Pro à 170 $ gracieuseté de Best Buy. Dans les deux cas, les offres d’aujourd’hui sont en baisse par rapport au taux habituel de 249 $ et représentent jusqu’à 32% d’économies. C’est aussi le prix le plus bas de l’année du côté rénové.

Les AirPods Pro arrivent comme les écouteurs les plus performants d’Apple à ce jour, avec une suppression active du bruit ainsi qu’une véritable connectivité sans fil, une résistance à l’eau IPX4 et une autonomie de 24 heures. Cela s’ajoute à la prise en charge de l’audio spatial ainsi qu’à toutes les nouvelles fonctionnalités de streaming sans perte déployées aujourd’hui comme Dolby Atmos et plus encore. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Accessoires Anker Mac en vente à partir de 12 $

Amazon lance la semaine avec sa dernière vente via Amazon, avec une réduction sur une sélection d’accessoires, de chargeurs pour Mac et iPhone, etc. 12 $. Notre premier choix est la nouvelle webcam Anker PowerConf C300 pour 104 $. En baisse par rapport au tarif habituel de 130 $, l’offre d’aujourd’hui marque la première baisse de prix que nous ayons vue et vous permet d’économiser 20%.

Ayant juste été dévoilé le mois dernier, le nouvel Anker PowerConf C300 met à niveau la fonctionnalité de webcam de votre Mac avec un capteur 1080p capable d’enregistrer 60FPS. En plus de la correction HDR et de faible luminosité, il existe également des microphones antibruit actifs, un champ de vision à réglage automatique et une connectivité USB-C.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et soutenir . en cours de route!

