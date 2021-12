Les offres de reprise du Cyber ​​Monday prouvent que vous ne devriez jamais recycler votre ancien smartphone gratuitement

Échanger votre ancien smartphone tout en en achetant un nouveau n’est pas sorcier. De nombreuses personnes obtiennent le nouveau produit phare chaque année, échangeant la technologie de pointe de l’année dernière pour la moitié (ou plus) du dernier appareil. Mais deux ans après son lancement, un téléphone Android populaire pourrait vous faire économiser 200 $, tandis qu’un téléphone économique sera jeté directement dans la poubelle de recyclage. Trois ans plus tard, cela vaut à peine la peine de l’apporter au magasin.

Mais 2021 a prouvé que les vieux téléphones sont une marchandise précieuse. Si vous jouez bien vos cartes, votre vieux téléphone moche pourrait facilement vous marquer un tout nouveau téléphone.

Les vieux téléphones sont un bien précieux.

Nous avons d’abord remarqué cette tendance avec le Samsung Galaxy Z Flip 3. Dès son lancement, AT&T a offert le téléphone à 1 000 $ gratuitement avec un échange, même si la valeur marchande du téléphone échangé était bien inférieure. Un Moto G Power à 200 $, un Galaxy S8 de 4 ans, un iPhone 7 de 5 ans — tout cela « vaut » 1 000 $ à AT&T.

La logique derrière les métiers illogiques

Le motif derrière ce vol d’affaire est évident. Changer de transporteur est pénible et beaucoup de gens restent avec le même pendant des années par habitude ou par paresse. Un échange tentant sur un nouveau téléphone élégant peut pousser les gens à sortir de leur complaisance, donnant à un opérateur votre entreprise pour la prochaine décennie. Et si un opérateur est aussi bon qu’un autre pour la couverture 5G dans votre région, pourquoi ne pas changer ?

Pendant le Black Friday et le Cyber ​​Monday, cette tendance des transporteurs n’a fait que croître. Si vous vouliez un Z Fold 3, vous pourriez obtenir un maximum de 1 050 $, 1 300 $ ou 1 600 $ de rabais et de crédit d’échange auprès de T-Mobile, AT&T ou Verizon (respectivement).

Les transporteurs ne font que distribuer des pixels comme des bonbons. Source : Nick Sutrich / Android Central

Vous voulez un tout nouveau Pixel 6, le meilleur téléphone Android de l’année ? Vous pouvez en payer 600 $ auprès de Google ou l’obtenir gratuitement (ou à un prix très réduit) auprès de Verizon avec le bon échange. Pendant le Black Friday, j’ai remarqué que vous pouviez acheter un Galaxy A51 à prix réduit pour 100 $ sur Amazon, puis le remettre à Verizon pour 350 $ sur le Pixel 6.

Les opérateurs ne se soucient pas vraiment de la valeur réelle d’un téléphone d’échange. À l’heure actuelle, AT&T vous offrira 800 $ de réduction sur le Pixel 6 Pro pour un Galaxy S8, ou 35 $ de réduction sur le Pixel 6 … pour le même Galaxy S8. Il en va de même pour les offres Verizon actuelles de Best Buy sur les téléphones Galaxy S21, où un Pixel 4a, un iPhone X ou un Galaxy A42 vous feront tous économiser autant qu’un produit phare de 2021 : 800 $.

Il n’y a pas de rime ni de raison à cela ; les opérateurs amélioreront ou appliqueront la valeur marchande en fonction du téléphone qu’ils essaient de pousser. Même si le stock de Pixel 6 Pro est très bas grâce à la pénurie de puces, AT&T et Google veulent vraiment que ce superbe produit phare se vende rapidement, et qui sommes-nous pour regarder un cheval cadeau dans la bouche ?

Perdre de l’argent pour gagner de l’argent

Source : Nick Sutrich / Android Central

Il n’y a pas que les transporteurs qui jouent au jeu d’appel. Jusqu’au 5 décembre, Samsung vous offrira un Z Flip 3 ou un Fold 3 déverrouillé pour 100 $/250 $ de réduction, avec jusqu’à 650 $/900 $ de crédit d’échange amélioré pour le Flip ou le Fold. C’est sans doute une bien meilleure offre que celles ci-dessus, car elle ne regroupe pas un forfait illimité coûteux ou une mise à niveau de ligne avec votre téléphone.

Pourquoi Samsung offre-t-il pratiquement deux téléphones intrigants et bien évalués ? Parce que Samsung veut introduire les pliables dans le grand public et que son activité mobile perd du terrain face à Xiaomi, il a plus besoin d’une victoire des ventes publiques pour sa croissance future que d’argent.

Les gens dépenseront volontiers mille dollars pour une marque connue et fiable – vos Galaxy S21 ou iPhone 13 Pros – mais presque personne n’avait utilisé un pliable jusqu’à cette année. Désormais, Samsung expédierait entre 3,5 et 4 millions de Z Flip 3 d’ici la fin de 2021, grâce à sa haute qualité et son prix abordable.

Ensuite, il y a le Z Fold 3. Il représentait environ 22% des ventes de pliables du troisième trimestre 2021, soit environ 610 000 unités. Mais DSCC dit qu’il passera à environ 1,33 million vendu au cours des trois derniers mois de l’année. Je vous promets qu’il n’y a aucun moyen que Samsung s’approche de ce niveau si tout le monde devait dépenser 1 800 $ pour un téléphone, peu importe la qualité d’un téléphone.

Les offres d’échange conviviales aident à augmenter les ventes de téléphones expérimentaux qui sont trop gros pour tomber en panne.

Dans les années à venir, les entreprises vont lancer d’autres téléphones expérimentaux qui sont trop gros pour tomber en panne. Des téléphones comme le Pixel Fold retardé ou l’iPhone pliable d’Apple, dont la rumeur court depuis longtemps. Ou même des téléphones comme le LG Wing, qui ne se sont pas vendus malgré une offre de reprise de 750 $ de Verizon, ce qui a entraîné la fermeture de l’activité smartphones de LG.

Comme Samsung, ces entreprises auront besoin de ventes élevées pour justifier les années de travail et les millions de coûts de R&D consacrés à ces téléphones. Ne soyez donc pas surpris s’ils travaillent avec des opérateurs pour offrir des remises absurdement basses sur les téléphones pliables ou enroulables, en échange d’anciens téléphones dont personne ne veut plus.

Attends ton heure

Le Z Flip 3 ne sera pas le dernier téléphone novateur que vous pourrez obtenir gratuitement. Source : Nick Sutrich / Android Central

Jusqu’à récemment, la valeur d’échange des téléphones Android était dérisoire, se dépréciant deux fois plus vite que la valeur des iPhones. Et il ne faut pas un analyste pour déterminer pourquoi : même les produits phares d’Android n’ont reçu que deux mises à jour logicielles, ce qui rend leur longévité suspecte.

Les téléphones que vous achetez aujourd’hui vous donneront un retour sur investissement disproportionné dans quelques années.

Maintenant, Android est au milieu d’une renaissance des mises à jour. Google promet quatre mises à jour du système d’exploitation et cinq ans de mises à jour de sécurité pour le Pixel 6 grâce à Google Tensor, et Google prévoit également d’ajouter Tensor au Pixel 6a. Samsung propose trois mises à jour du système d’exploitation et quatre ans de mises à jour de sécurité pour tous ses téléphones, tandis que OnePlus, OPPO et Xiaomi feront de même pour leurs produits phares.

Votre nouveau téléphone 2021 conservera plus de valeur marchande dans quelques années que les anciens téléphones Android. Même un téléphone de milieu de gamme aujourd’hui pourrait constituer un produit d’échange précieux en 2023-2024.

Avec des marques populaires qui se battent pour rester pertinentes avec des téléphones risqués et innovants, vous verrez probablement plus de saisons de vacances comme celle-ci, où tout ancien combiné peut vous offrir un retour sur investissement disproportionné.

C’est pourquoi, si vous remplacez votre ancien téléphone par un nouveau sans une excellente offre de reprise, je dirais que vous devriez jouer le long du jeu. Gardez votre ancien téléphone en sécurité dans un tiroir pendant un an ou deux et attendez le moment opportun pour frapper. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez (et devriez) le recycler si aucun accord incroyable n’émerge. Mais en passant 100 $ maintenant, vous pourriez facilement économiser beaucoup plus plus tard.

Ne flippe pas

Pas besoin de retourner, procurez-vous simplement un protecteur d’écran Samsung Galaxy Z Flip 3

Le nouveau protecteur d’écran PET de Samsung installé en usine sur le Galaxy Z Flip 3 est une nette amélioration par rapport à la génération précédente, mais vous avez toujours besoin d’une protection supplémentaire. Voici les meilleurs protecteurs d’écran tiers pour garder l’écran pliable de votre nouveau téléphone en toute sécurité.