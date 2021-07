Les offres d’emploi indiquent qu’Ubisoft ouvre un studio à Sydney

Il semblerait que le géant de l’édition français Ubisoft s’installe à Sydney, en Australie.

Tel que rapporté par ScreenHub, la société embauche apparemment pour un projet de développement dans la ville. Ubisoft a un bureau à Sydney depuis une vingtaine d’années maintenant, mais il s’agit avant tout d’un avant-poste commercial et marketing. Ces offres d’emploi soulignent désormais que le développement de jeux va faire partie du bureau australien.

“Bienvenue chez Ubisoft Australie”, disait une annonce. « Le bureau de Sydney comprend 29 personnes qui s’efforcent de commercialiser les jeux Ubisoft sur le marché australien via le marketing, les ventes, les opérations, la finance et le développement de jeux. Notre culture est unique et dynamique.

Quant à ce sur quoi cette équipe va travailler, les offres d’emploi font référence à un jeu multijoueur en ligne avec un “cadre réaliste”. Le studio de Sydney va également collaborer avec Ubisoft San Francisco pour ce projet.

Ubisoft exploite des studios dans le monde entier. Au cours de l’exercice 2020/21, la firme a signalé qu’un nombre record de 141 millions de personnes ont joué à leurs jeux, grâce à une certaine pandémie mondiale.

