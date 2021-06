Les offres d’emploi ont atteint un nouveau record dans la lutte énorme pour les travailleurs ⋆ 10z viral

par Mish Shedlock, La rue :

Les offres d’emploi et les ouvertures par rapport aux embauches ont toutes deux atteint de nouveaux records.

Offres d’emploi et roulement de main-d’œuvre

Le rapport BLS JOLTs montre un nombre record d’ouvertures en avril.

Points clés

Le nombre d’offres d’emploi a atteint un sommet de 9,3 millions le dernier jour ouvrable d’avril, a rapporté aujourd’hui le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Les embauches ont peu varié à 6,1 millions. Le nombre total de départs est passé à 5,8 millions. À l’intérieur des cessations d’emploi, le taux de départs a atteint un sommet de 2,7 pour cent, tandis que le taux de mises à pied et de congédiements a diminué pour atteindre un creux de 1,0 pour cent.

Ouvertures

Le dernier jour ouvrable d’avril, le niveau et le taux des offres d’emploi ont augmenté pour atteindre des sommets de 9,3 millions (+ 998 000) et 6,0 %, respectivement. Les possibilités d’emploi ont augmenté dans un certain nombre d’industries avec les plus fortes augmentations dans les services d’hébergement et de restauration (+349 000), les autres services (+115 000) et la fabrication de biens durables (+78 000). Le nombre d’offres d’emploi a diminué dans les services d’enseignement (-23 000) et dans l’exploitation minière et forestière (-8 000). Le nombre d’offres d’emploi a augmenté dans les quatre régions.

Embauches

En avril, le nombre d’embauches a peu évolué à 6,1 millions. Le taux d’embauche est resté inchangé à 4,2 %. Les embauches ont augmenté dans les services d’hébergement et de restauration (+232 000) et au gouvernement fédéral (+10 000). Les embauches ont diminué dans la construction (-107 000), la fabrication de biens durables (-37 000) et les services d’enseignement (-32 000). Le nombre d’embauches a peu varié dans les quatre régions.

Séparations

Le nombre total de cessations d’emploi comprend les démissions, les mises à pied et les congés ainsi que les autres cessations d’emploi. Les départs sont généralement des départs volontaires initiés par le salarié. Par conséquent, le taux de démission peut servir de mesure de la volonté ou de la capacité des travailleurs à quitter leur emploi. Les mises à pied et les licenciements sont des séparations involontaires initiées par l’employeur. Les autres cessations d’emploi comprennent les cessations d’emploi pour cause de retraite, de décès, d’invalidité et de transferts vers d’autres emplacements de la même entreprise. Le nombre total de départs est passé à 5,8 millions (+ 324 000). Le taux total de séparations a peu changé à 4,0 pour cent. Le niveau total des départs a augmenté dans le commerce de détail (+116 000) et dans le transport, l’entreposage et les services publics (+60 000). Le niveau et le taux de démissions ont augmenté pour atteindre des sommets de la série de 4,0 millions et 2,7 pour cent, respectivement. Les départs ont augmenté dans un certain nombre d’industries avec les plus fortes augmentations dans le commerce de détail (+106 000), les services professionnels et commerciaux (+94 000) et le transport, l’entreposage et les services publics (+49 000). Le nombre d’abandons a augmenté dans les régions du Sud, du Midwest et de l’Ouest. Le nombre et le taux de licenciements et de licenciements ont peu changé à 1,4 million et 1,0 pour cent, respectivement. Le nombre et le taux ont atteint de nouveaux creux de la série.

Offres d’emploi et embauches

Offres d’emploi moins embauches

Les offres d’emploi moins les embauches ont atteint un deuxième sommet consécutif en avril à 3,2 millions et 2,3 millions en mars.

Le précédent record était de 1,8 million en novembre 2018.

En mai 2020, il y a eu 2,8 millions d’embauches de plus qu’il n’y a eu d’ouvertures. La tendance négative est typique des récessions, comme le montre le graphique.

D’énormes pressions salariales à la hausse pour la main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée

La lutte pour les travailleurs exerce une énorme pression salariale à la hausse pour la main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée.

