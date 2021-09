Les offres d’ordinateurs portables de jeu de la fête du Travail de Dell offrent 380 $ de réduction sur cette machine RTX3050

Trouver une plate-forme portable abordable capable d’exécuter tous les jeux auxquels vous voudrez peut-être jouer lors de vos déplacements n’est pas une tâche facile. Heureusement, nous l’avons peut-être résolu. Jetez un coup d’œil à l’offre de Dell sur les ordinateurs portables de jeu pour la fête du Travail et vous pourriez économiser près de 400 $ sur la machine parfaite pour vous éloigner du bureau.

À l’heure actuelle, il existe une offre à durée limitée sur l’ordinateur portable de jeu Dell G15 pour 799,99 $. C’est près d’un tiers du prix normal et moins de la moitié que vous devrez peut-être payer pour obtenir une machine plus puissante dans les ventes Dell Labor Day. Si vous n’êtes pas inquiet à l’idée d’utiliser ces options graphiques haut de gamme, alors c’est un achat judicieux. Surtout avec la livraison gratuite incluse.

C’est une excellente affaire sur une machine Full HD avec une carte graphique RTX 3050 récente. Sachez, cependant, que c’est définitivement plus vers l’option budgétaire dans le monde des ordinateurs portables de jeu. Pour des jeux comme Fortnite, Among Us et Minecraft, cela ira très bien, mais au fur et à mesure que vous commencez à accéder à Call of Duty et au-delà, il peut commencer à avoir des difficultés avec les paramètres les plus élevés.

Si vous pensez avoir besoin d’un ordinateur portable de jeu avec un peu plus de poids, consultez toutes les autres offres d’ordinateurs portables de la fête du Travail que vous pouvez acheter aujourd’hui – et tout ce qui est réduit dans les ventes de la fête du Travail.

Offre d’ordinateur portable de jeu pour la fête du Travail : Dell G15

Ordinateur portable de jeu Dell G15 : 1179,99 $ 799,99 $ chez Dell

Économisez 380 $ – L’offre phare de Dell pour la fête du Travail est cet ordinateur portable de jeu G15 pour 799,99 $. À près de 400 $ de réduction, c’est une excellente remise pour une plate-forme avec un processeur Intel i7, un SSD de 512 Go et une carte graphique RTX 3050. 16 Go de RAM auraient été préférés, mais les 8 Go feront l’affaire pour un appareil nomade qui gérera la plupart des jeux en 1080p.

Voir l’offre

Dell a déclaré que cet accord sur les ordinateurs portables de jeu de la fête du Travail ne serait disponible que pour une durée limitée. Assurez-vous de le récupérer avant l’épuisement des stocks ou au cas où l’offre serait retirée avant la fin de la journée.

Si vous manquez quelque chose, voici quelques-unes des autres offres d’ordinateurs portables de jeu disponibles à l’achat dès maintenant.

Plus des meilleures offres d’ordinateurs portables de jeu d’aujourd’hui

Les meilleures offres d’ordinateurs portables de jeu d’aujourd’hui

Vous cherchez plus de technologie de pointe? Nous suivons également toutes les meilleures ventes de télévision de la fête du Travail que vous pouvez trouver aujourd’hui. Ou toutes les offres d’ordinateurs de la fête du Travail comprenant des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables pour une gamme de besoins et de prix.