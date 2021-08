Les offres d’ordinateurs portables Windows d’Amazon commencent en quelque sorte à seulement 210 $ aujourd’hui

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Pas besoin d’être un génie pour comprendre pourquoi les Chromebooks sont devenus si populaires. Bien sûr, la plate-forme Chrome est rapide et fluide. Et oui, vous pouvez exécuter toutes vos applications Android préférées directement sur votre ordinateur portable. Mais le vrai tirage au sort est le prix. Vous voulez un bon exemple ? Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous trouverez le Ordinateur portable HP Chromebook 14 en vente pour seulement 210 $. C’est un prix fou pour un ordinateur portable de 14 pouces qui vient de sortir cette année. Mais que se passerait-il s’il existait des offres d’ordinateurs portables Amazon Windows aussi bon marché que les Chromebooks ?

Lenovo IdeaPad 1 14 14.0 Prix catalogue : 255,00 $ Prix : 209,99 $ Vous économisez : 45,01 $ (18%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Il y a des tonnes d’offres incroyables en ce moment sur Amazon. Vous cherchez des exemples ? Que diriez-vous du n°1 des ventes Ouvre-porte de garage intelligent myQ en vente avec une remise importante (et obtenez un crédit de 40 $ avec la promo Amazon Key) ? A noter également, le blanc chaud Fire TV Stick 4K est en vente pour seulement 37,99 $ aujourd’hui. C’est le streamer 4K le moins cher du monde ! Vous trouverez également d’énormes rabais jusqu’à 120 $ sur le Apple Watch série 6. Ou qu’en est-il de la Écho automatique, qui ajoute Alexa mains libres à n’importe quelle voiture ? Il coûte 50 $, mais vous pouvez en acheter un pour seulement 19,99 $ si vous achetez une rénovation avant qu’elle ne soit épuisée.

Et le meilleur de tous, peut-être, est la vente d’Amazon sur les AirPod. La bien-aimée d’Apple AirPods Pro sont en vente aujourd’hui pour seulement 179,99 $. C’est le prix le plus bas d’Amazon de tous les temps, et c’est encore moins cher que le Prime Day et le Black Friday ! Tous les autres modèles d’AirPod d’Apple sont également en vente. Mais qu’en est-il des ordinateurs portables et des tablettes ?

Le plus récent ipad air est de 100 $ de rabais aujourd’hui, ce qui est une excellente affaire. En fait, c’est le meilleur prix de l’année ! Envie de dépenser encore moins ? Vous pouvez prendre la génération actuelle iPad 10,2 pouces à partir de seulement 299 $. Ce sont deux excellentes valeurs. Cela dit, pourquoi s’embêter avec une tablette alors que vous pouvez obtenir un ordinateur portable pour beaucoup moins cher ? Non, nous ne parlons pas d’un Mac, bien que le Macbook Air est en vente dès maintenant pour seulement 899 $. Nous parlons de quelques offres incroyables sur les ordinateurs portables Windows 10 que vous devez voir pour croire. Les prix commencent à moins de 200 $!

Offres sur les ordinateurs portables Amazon Windows

Hyundai est évidemment une marque massive. Mais ce n’est certainement pas le prénom auquel vous pensez lorsque vous pensez aux ordinateurs portables Windows 10. Cela est sur le point de changer, cependant, car il existe actuellement un accord incroyable sur Amazon qui a été reporté de Prime Day.

Pendant le Prime Day, Amazon a conclu un accord qui a réduit le Ensemble d’ordinateurs portables et de cartes MicroSD de 128 Go pour Hyundai Thinnote-A à un plus bas historique. Vous pouvez obtenir un véritable ordinateur portable Windows 10 Pro avec un écran de 14,1 pouces, Intel HD Graphics 500, un processeur Intel Celeron, 64 Go de stockage, un emplacement de disque dur SATA 2,5 pouces extensible et une carte microSDXC de 128 Go fournie… le tout pour seulement 219,99 $ ! Ou, si vous voulez une version similaire mais que vous n’avez pas besoin de la carte mémoire, procurez-vous un Ordinateur portable Hyundai Thinnote-A seul pour seulement 199,99 $ !

Ces offres sont de retour maintenant, ce qui est fou ! Ils se sont vendus assez rapidement la dernière fois, alors vous voudrez peut-être vous dépêcher.

En plus de cela, il y a un ordinateur portable encore plus puissant qui était en vente pour Prime Day. Dépêchez-vous et vous pouvez attraper un tout nouveau Ordinateur portable Hyundai HyBook avec deux fois plus de RAM et 128 Go de stockage SSD pour seulement 274,99 $. Et en plus d’un SSD de 128 Go, vous obtenez également une carte microSD de 128 Go gratuite pour 256 Go de stockage total. De plus, si vous voulez quelque chose avec un écran tactile, vous devez absolument consulter le Ensemble ordinateur portable HyFlip 11,6 pouces à écran tactile et carte MicroSD 128 Go de Hyundai. Cet ensemble d’ordinateurs portables convertibles et de cartes mémoire est déjà une offre incroyable à 260 $. Cependant, coupez le coupon sur Amazon et vous ne paierez que 229,99 $ !

Dernier point mais non le moindre, Amazon a un accord de tueur sur un modèle Lenovo. Le Ordinateur portable Lenovo IdeaPad 1 14 pouces avec 4 Go/64 Go et un processeur Intel Celeron N4020 est à seulement 209,99 $. C’est une offre incroyable pour les ordinateurs portables Amazon Windows étant donné que ce modèle coûte 255 $.

On ne sait pas quand ces accords disparaîtront. Après tout, ce n’est pas tous les jours que vous trouvez d’excellents ordinateurs portables Windows si bon marché. Profitez-en maintenant, avant qu’il ne soit trop tard !

Ordinateur portable Thinnote-A 14,1 pouces

Hyundai Thinnote-A 14.1 Prix catalogue : 219,99 $ Prix : 199,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (9%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ensemble ordinateur portable Thinnote-A 14,1 pouces et carte MicroSD 128 Go

Thinnote-A 14.1 Prix catalogue : 239,99 $ Prix : 219,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (8%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ensemble ordinateur portable HyFlip 11,6 pouces à écran tactile et carte MicroSD 128 Go

Hyundai HyFlip 11.6 Prix catalogue : 259,99 $ Prix : 229,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (12%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ensemble ordinateur portable HyBook et carte MicroSD 128 Go

Hyundai (Nouveau 2021) HyBook Laptop Bundle – 8 Go/128 Go SSD avec 128 Go MicroSD Prix catalogue : 319,99 $ Prix : 274,99 $ Vous économisez : 45,00 $ (14%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ordinateur portable Lenovo IdeaPad 1 14 pouces

Lenovo IdeaPad 1 14 14.0 Prix catalogue : 255,00 $ Prix : 209,99 $ Vous économisez : 45,01 $ (18%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.