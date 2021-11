Les offres du Black Friday de Nintendo débutent le 21 novembre

Les premières offres du Black Friday de Nintendo ont débuté le dimanche 21 novembre et dureront jusqu’au 27 novembre. Comme l’année dernière, l’attraction principale est la console Nintendo Switch standard qui comprend Mario Kart 8 Deluxe et un abonnement individuel de trois mois à Nintendo Switch Online. Tout cela coûte 299,99 $. Nintendo a confirmé que la console Switch incluse ici est le modèle V2 avec une autonomie améliorée. Au total, ces articles coûteraient environ 370 $, donc le prix de 299 $ est stellaire.

Plusieurs jeux bénéficient de remises importantes, y compris ceux qui ne voient généralement pas une baisse de prix aussi importante. GameStop héberge actuellement les meilleures offres de tous les détaillants (de plus, ce sont les prix les plus bas de tous les temps pour ces titres) sur les nouvelles éditions physiques de jeux, et notamment leurs éditions numériques. Pour faciliter leur consultation et leurs achats, je vais simplement les lister ci-dessous avec leurs meilleurs prix de vente.

Voici la liste :

(Si vous achetez beaucoup de jeux numériques aujourd’hui, vous aurez peut-être besoin d’une carte microSD plus grande pour stocker plus de jeux.)

Vous pouvez également obtenir de grosses remises sur des expériences plus interactives pour Switch, y compris Ring Fit Adventure pour seulement 55 $ (généralement 80 $) et Mario Kart Live: Home Circuit pour 60 $ (généralement 100 $). Ce sont les remises les plus importantes à ce jour pour l’un ou l’autre de ces titres.

Aventure en forme de bague

Le jeu d’exercice de Nintendo pour la Switch. En plus du jeu, Ring Fit Adventure comprend également un Ring-Con et une sangle de jambe.

