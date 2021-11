Les offres Fire TV Stick Black Friday viennent de commencer et les prix sont irréels

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il y a eu d’excellentes offres Fire TV Stick plus tôt ce mois-ci, mais elles ont disparu d’Amazon aussi rapidement qu’elles sont arrivées. Maintenant, cependant, Amazon propose les prix les plus bas de l’année sur chaque modèle qu’il vend. Les offres Fire TV Stick Black Friday sont enfin là.

Les lecteurs de . Deals pullulent sur Amazon pour obtenir le Fire TV Stick Lite alors qu’il est descendu à 17,99 $. Également Fire TV Stick 4K qui est en vente pour 24,99 $ au lieu de 50 $ est encore plus populaire. Avec 4K et HDR pour ce prix avantageux, il n’est pas étonnant que nos lecteurs préfèrent le modèle 4K. Et si vous voulez le meilleur du meilleur, nous avons des nouvelles fantastiques pour vous. Le nouveau chaud Fire TV Stick 4K Max avec Wi-Fi 6 vient d’obtenir sa toute première remise. Dépêchez-vous et vous pouvez en acheter un pour seulement 34,99 $ au lieu de 55 $ !

Offres du Black Friday sur Fire TV Stick

Amazon Fire TV Stick 4K Max illustré avec la télécommande vocale Alexa. Source de l’image : Amazon

La gamme Fire TV bien-aimée d’Amazon est au coude à coude avec Roku en termes de popularité parmi nos lecteurs. Désormais, le produit le plus abordable de cette gamme est encore plus abordable grâce à la plus grande remise jamais réalisée. Rendez-vous sur Amazon et vous trouverez le Fire TV Stick Lite en vente pour seulement 17,99 $.

Pour ceux qui ne connaissent pas ce dernier ajout à la gamme Fire TV d’Amazon, l’appareil lui-même est exactement le même que l’habituel Fire TV Stick. La seule différence est la télécommande, qui est toujours une télécommande vocale Alexa mais n’a pas les boutons d’alimentation et de volume supplémentaires pour contrôler votre téléviseur. À vrai dire, cependant, nous vous recommandons d’aller avec le Fire TV Stick à la place maintenant. Pourquoi demandes-tu? Parce qu’il est en vente à 19,99 $, soit seulement 2 $ de plus que la version Lite !

Mise à niveau vers 4K

En plus de tout cela, vous pouvez économiser encore plus en passant au roi des dongles de streaming d’Amazon. C’est vrai, nous parlons du n°1 le plus vendu Fire TV Stick 4K. Il n’y a peut-être pas de lecteur multimédia en continu au prix de 50 $ qui se rapproche de celui du Fire TV Stick 4K. Et il est en vente dès maintenant pour seulement 24,99 $, correspondant à un prix bas de tous les temps.

Si vous voulez du 4K et du HDR, il n’y a vraiment aucune raison de chercher ailleurs… à moins que vous ne vouliez aussi le Wi-Fi 6. Si c’est le cas, alors accrochez-vous définitivement Fire TV Stick 4K Max au lieu. Il est réduit pour la première fois en ce moment. C’est une super affaire Black Friday Fire TV Stick!

Et enfin, si vous voulez tout, vous pouvez vous procurer un 120 $ Fire TV Cube en vente pour 79,99 $. Il s’agit essentiellement d’un Fire TV Stick 4K combiné à un Echo Dot, et les gens l’adorent !

Toutes les offres Fire TV Stick Black Friday d’Amazon sont fantastiques. Profitez-en avant qu’ils ne commencent à se vendre.

Fire TV Stick 4K est l’offre n°1 du Fire TV Stick Black Friday

Le Fire TV Stick 4K est le lecteur multimédia de streaming le plus puissant d’Amazon avec le facteur de forme de dongle populaire Prend en charge tous vos services de streaming préférés comme Netflix, HBO Max, Apple TV+, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Peacock, Paramount+, Discovery+ et tellement plus. Vous pouvez également diffuser gratuitement avec Tubi, Pluto TV, IMDb TV et d’autres services de streaming gratuits De nombreux jeux et autres applications parmi lesquels choisir dans l’App Store d’Amazon La télécommande vocale Alexa incluse vous permet de contrôler votre contenu et plus encore avec votre voix Vous pouvez utilisez également les commandes vocales Alexa pour vérifier la météo, contrôler vos appareils domestiques intelligents et bien plus encore Prend en charge 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10+ Fire TV vous donne accès à plus de 500 000 films et épisodes télévisés différents Les membres Amazon Prime obtiennent accès gratuit à Amazon Prime Video

Fire TV Stick 4K Max

La clé de streaming la plus puissante d’Amazon est 40% plus puissante que Fire TV Stick 4K Profitez de lancements d’applications et de jeux plus rapides ainsi que d’une navigation plus fluide. Audio HDR, HDR10+ et Dolby Atmos

Fire TV Stick & Fire TV Stick Lite

Les flux Fire TV Stick les plus abordables d’Amazon en version Full HD Lite incluent la nouvelle Alexa Voice Remote Lite, qui n’a pas de boutons IR pour contrôler votre téléviseur

Utilisez Alexa sur votre télécommande pour lancer des applications, mettre en pause des émissions, répondre à des questions, etc. Profitez d’un accès à des milliers de chaînes, notamment Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV+ et HBO Max

Fire TV Cube

Il s’agit de l’appareil de streaming le plus puissant d’Amazon. Il s’agit essentiellement d’un Fire TV Stick 4K combiné à un Echo Dot. En plus du streaming 4K UHD et de la prise en charge HDR, vous bénéficiez également d’Alexa mains libres. et jouez votre émission Contrôlez également les barres de son et les récepteurs A/V compatibles Le haut-parleur intégré vous permet d’entendre les réponses d’Alexa même lorsque votre téléviseur est éteint Prend en charge Dolby Vision en plus de HDR et HDR10+

