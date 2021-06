Les offres Fitbit d’Amazon pour Prime Day commencent à seulement 30 $! – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il y a tellement de bonnes affaires sur tellement de produits populaires pour Prime Day 2021, mais vous ne voulez certainement pas laisser cette énorme vente s’échapper sans faire défiler les offres Fitbit d’Amazon. Sérieusement… vous n’allez pas croire les remises importantes que vous pouvez obtenir dès maintenant ! Les 330 $ Montre connectée Fitbit Sense Advanced que tout le monde aime tant est en vente en ce moment pour seulement 199,95 $, ce qui est un nouveau prix bas de tous les temps avec une marge énorme. Ou, si vous n’êtes intéressé que par le suivi de l’activité et du sommeil, vous pouvez gagner 100 $ Fitbit Inspirer 2 avec une année gratuite de Fitbit Premium pour seulement 59,99 $. Et enfin, le très populaire Tracker d’activité Fitbit Ace 2 pour enfants qui se vend généralement 70 $ est en quelque sorte tout en bas à seulement 29,99 $ en ce moment. Ces offres sont folles !

Le temps estival est maintenant arrivé dans une grande partie du pays, et la dernière chose que vous voulez faire est de paresser après l’hiver douloureusement long que nous avons tous dû endurer. Cela est particulièrement vrai en 2021 puisque nous étions tous accroupis pendant la pandémie parce que les gens restaient encore plus que d’habitude à l’intérieur de chez eux.

Vous devez rester motivé pour rester en bonne santé et il n’y a pas de meilleur moyen de vous motiver qu’avec un nouveau Fitbit. Maintenant, Amazon propose des offres fantastiques pour Prime Day.

le Montre connectée Fitbit Sense Advanced est l’un des produits les plus populaires jamais sortis par Fitbit. Tant de nos lecteurs en ont commandé un sur notre recommandation, et nous n’avons pas encore entendu une seule plainte. Le seul problème possible que vous pourriez avoir avec cela est le fait que le prix de 330 $ est un peu trop élevé pour les budgets de nombreuses personnes. Heureusement pour vous, il est en vente dès maintenant pendant le Prime Day 2021 pour seulement 199,95 $ – c’est un nouveau prix bas de tous les temps avec une marge énorme !

Ceux d’entre vous qui ne sont pas intéressés par toutes les fonctionnalités supplémentaires qu’une montre intelligente a à offrir devraient certainement consulter le Fitbit Inspirer 2 plutôt. Il se vend normalement 100 $ et est livré avec une année gratuite de Fitbit Premium, mais il est actuellement en vente pour seulement 59,99 $. Et enfin, le génial Tracker d’activité Fitbit Ace 2 pour enfants qui se vend 70 $ est actuellement en baisse à seulement 29,99 $, bien qu’il y ait de bonnes chances que cet accord se vende.

Ce sont toutes des offres à durée limitée pour Prime Day uniquement, et elles sont toutes très populaires, donc ce sont certainement des risques de vente. Dépêchez-vous et jetez un œil avant que ces offres ne disparaissent. Ou si vous vous interrogez sur les offres Prime Day les plus populaires parmi nos lecteurs cette année, les faits saillants incluent des remises importantes sur à peu près tous les appareils Apple populaires auxquels vous pouvez penser comprenant AirPods Pro et Apple Watches, le très populaire Ouvre-porte de garage intelligent myQ pour un nouveau plus bas historique de seulement 16,98 $ (plus un crédit Amazon de 40 $ avec la promotion Amazon Key), le meilleur Offres de pot instantané de l’année avec des prix commençant à seulement 49,99 $, le caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour un prix historiquement bas de 28,79 $, le Fire TV Stick Lite pour un nouveau prix bas historique de 17,99 $ et le Fire TV Stick 4K pour un plus bas historique de 24,99 $ au lieu de 50 $, les 80 $ Écho Show 5 pour le prix le plus bas de 44,99 $, un Pack Echo Show 5 et Blink Mini Cam pour seulement 10 $ de plus, le best-seller Point d’écho pour seulement 19,99 $, le nouveau Point d’écho de 4e génération pour moitié prix à 24,99 $, le 50 $ Écho automatique qui ajoute Alexa mains libres à votre voiture pour un prix record de 14,99 $ ou 98 $ Forfait Echo Auto avec 6 mois d’Amazon Music Unlimited pour le même prix fou de 14,99 $, Véritables écouteurs sans fil Echo Buds à partir de seulement 79,99 $ au lieu de 120 $, et bien plus encore.

Montre intelligente avancée Fitbit Sense – 199,95 $

Fitbit Sense Advanced Smartwatch avec outils pour la santé cardiaque, la gestion du stress et la température de la peau Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 199,95 $ Vous économisez : 49,05 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivi d’activité Fitbit Inspire 2 – 59,99 $

Fitbit Inspire 2 Suivi de santé et de remise en forme avec un essai gratuit d’un an Fitbit Premium, 24/7 Heart R… Prix catalogue : 99,95 $ Prix : 59,99 $ Vous économisez : 39,96 $ (40 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Tracker d’activité Fitbit Ace 2 pour enfants – 29,99 $

Tracker d’activité Fitbit Ace 2 pour enfants, 1 compte Prix catalogue : 43,94 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 13,95 $ (32 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.