Les offres haut débit fibre de Vodafone se distinguent comme la meilleure option actuellement

Vodafone a récemment lancé une offre haut débit qui le place actuellement au-dessus de ses concurrents, combinant des factures abordables, une grande incitation en espèces et, surtout, des vitesses rapides.

Optez pour le plan Superfast 2 de Vodafone et vous ne paierez actuellement que 22 £ par mois. Bien qu’il s’agisse de l’une des offres haut débit fibre les moins chères du marché, vous obtiendrez des vitesses moyennes de 67 Mo.

Ce sont des vitesses brillantes, permettant aux ménages encore plus grands d’exécuter plusieurs appareils intelligents, de travailler à domicile, de jouer et de diffuser sans crainte de mise en mémoire tampon ou de décalage important.

En plus des prix et des vitesses, vous obtiendrez également un bon de 85 £ avec cette offre. Cela peut être dépensé chez Amazon, M&S ou Tesco. De plus, si vous êtes un client mobile Vodafone existant, vous pouvez obtenir un Amazon Fire Stick et Echo Dot gratuits.

Ce brillant accord haut débit fibre dans son intégralité :

Vodafone Superfast 2 : 24 mois | Vitesses moyennes 63Mb | Location de ligne incl. | activation GRATUITE | 22 £ par mois + bon d’achat Amazon de 85 £

Il s’agit d’un fantastique accord haut débit fibre de Vodafone. Cela ne vous coûtera que 22 £ par mois, mais pour ce prix, vous obtiendrez une vitesse moyenne de 63 Mo – parfait pour la plupart des ménages, permettant de grandes sessions de jeu, travaillant à domicile et tout le reste. En plus de cela, vous obtiendrez également un bon de 85 £ à dépenser chez Amazon, M&S ou Tesco. De plus, si vous êtes un client mobile Vodafone existant, vous pouvez obtenir gratuitement une clé et un haut-parleur Amazon Fire.

