Les offres HP Prime Day incluent un ordinateur portable Spectre x360 pour seulement 900 $

HP propose plusieurs offres Prime Day qui incluent un ordinateur portable Spectre x360 à seulement 899,99 $. Vous pouvez également trouver des offres pour les moniteurs de jeu Omen et un clavier de jeu sans fil.

HP rejoint la frénésie d’Amazon Prime Day avec une série de gros contrats, y compris une bonne affaire pour l’un de ses ordinateurs portables les plus importants. La société vend une version standard de son convertible Spectre x360 (le 13t-aw200 Touch) à partir de 899,99 $, soit 150 $ de moins que son prix habituel.

Le modèle Prime Day en vente chez HP est un système actuel avec un écran tactile de 13 pouces 1080p, un processeur Core i5 de 11e génération, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD. Vous bénéficierez également d’une année incluse de services cloud personnels Microsoft 365. Cela devrait être plus que suffisant pour une utilisation quotidienne, et vous bénéficierez toujours d’une remise similaire si vous personnalisez la configuration de la machine avec des mises à niveau comme un processeur plus rapide ou plus de mémoire.

Les autres ventes HP pour Prime Day incluent des périphériques de jeu utiles. Le moniteur de jeu 240 Hz Omen X 27 est en vente au prix de 559,99 $ (contre 649,99 $), tandis que l’écran 144 Hz Omen 25 est tombé à 229,99 $ (à l’origine 279,99 $). Ce sont des moniteurs 1440p et 1080p qui ne promettent pas une précision absolue des couleurs, mais ils offrent la prise en charge AMD FreeSync et des ports USB 3.0 pour brancher vos périphériques.

Les offres HP Prime Day incluent également un clavier TKL sans fil Omen Spacer pour 114,99 $, en baisse substantielle par rapport aux 159,99 $ habituels. Bien que ce ne soit certainement pas la seule option pour un clavier de jeu sans fil, il pourrait faire l’affaire entre sa faible latence, les commutateurs Cherry MX Brown et une option filaire.

Peu importe votre choix, vous voudrez agir rapidement. HP vante les offres Prime Day dans le cadre d’une “vente flash” de 72 heures qui doit se terminer à 3 heures du matin, heure de l’Est, le 23 juin, de sorte que ces prix sont susceptibles de fortement grimper. N’oubliez pas de consulter nos sélections des meilleurs ordinateurs de bureau de jeu si vous achetez un nouveau PC en même temps.