Les offres Instant Pot d’Amazon offrent jusqu’à 50% de réduction pour le Memorial Day 2021 – .

Amazon nous a tous surpris avec une fantastique vente du Memorial Day 2021 sur Instant Pots, disponible le lundi pour un jour seulement. Cela signifie que c’est littéralement maintenant ou jamais pour ce qui sont sans aucun doute les deux meilleures offres Instant Pot de l’année à ce jour, qui offrent aux acheteurs d’énormes économies allant jusqu’à 50% sur l’un des nouveaux modèles Instant Pot les plus en vogue au monde.

le Pot instantané Ultra 60 de 6 pintes qui se vend normalement à 140 $ est en baisse à 69,99 $, ce qui est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu avec une marge incroyablement large. Si 6 litres ne suffisent pas pour votre grande famille ou si vous aimez cuisiner un gros repas et qu’il en reste beaucoup pour les jours à venir, passez au Pot instantané Ultra 80 de 8 pintes et vous en aurez un pour seulement 89,99 $ au lieu de 160 $!

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le Memorial Day est connu dans le monde entier pour offrir des rabais importants sur certaines choses, comme les téléviseurs, les ordinateurs portables et les écouteurs – dont beaucoup sont déjà en vente cette année à des prix bas de tous les temps. Un exemple parfait est le best-seller d’Apple AirPods Pro, que vous trouverez sur Amazon dès maintenant au meilleur prix de 2021 jusqu’à présent. Bien sûr, les Instant Pots sont également au sommet ou presque en tête de la liste de tout le monde chaque année le Memorial Day, et cette année, vous n’aurez pas à attendre une minute de plus pour obtenir l’un des modèles Instant Pot les plus en vogue avec une réduction massive du Memorial Day.

Lundi, pour un jour seulement, Amazon nous a tous surpris en réduisant de 70 $ le haut de gamme Autocuiseurs électriques multi-usages Instant Pot Ultra qui vantent 10 modes de cuisson différents et 16 fonctions de cuisson à une touche différentes. Dépêchez-vous et vous pouvez obtenir les remises les plus importantes de l’année!

le Pot instantané Ultra 60 de 6 pintes a un prix de détail de 140 $ et c’est exactement ce que vous paierez la plupart du temps. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant, cependant, et vous pourrez obtenir cette cuisinière multi-usage de premier ordre pour seulement 69,99 $. Avant de le faire, vous voudrez peut-être réfléchir sérieusement à la mise à niveau vers le plus grand Pot instantané Ultra 80 de 8 pintes. Il se vend 160 $, mais un énorme rabais de 70 $ fait baisser le prix à seulement 89,99 $. C’est seulement 20 $ de plus que le modèle 6 pintes, donc vous obtenez 33% de capacité supplémentaire pour seulement 10 $!

Comme nous l’avons dit, ces deux offres ne sont disponibles que le lundi. Et en plus de ces superbes offres d’une journée, il y a deux autres excellentes ventes Instant Pot que vous voudrez peut-être vérifier.

Le premier est sur le super-populaire Couvercle de friteuse à air instantané, qui coûte 90 $ et vaut chaque centime. Ce super gadget remplace le couvercle du pot instantané de 6 litres que vous possédez déjà et le transforme instantanément en friteuse à air! Il dispose de plusieurs autres modes de cuisson ainsi que de la friture à l’air, et toutes les commandes se trouvent directement sur le couvercle lui-même. Alors que 90 $ est en effet un prix juste pour cet accessoire impressionnant Instant Pot, vous le trouverez sur Amazon en ce moment pour seulement 74,95 $. Ou, si vous voulez une friteuse à air dédiée avec beaucoup plus de capacité, le Four à friteuse à air électrique Vortex Pro Instant Pot de 10 pintes qui se vend normalement 150 $ est en baisse à 129,95 $ en ce moment, ce qui est le meilleur prix que nous ayons vu depuis des mois.

Pot instantané Ultra 60

Instant Pot Ultra 60 Ultra 6 Qt 10-en-1 Autocuiseur programmable multifonction, mijoteuse, R… Prix courant: 139,99 $ Prix: 69,99 $ Vous économisez: 70,00 $ (50%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Pot instantané Ultra 80

Instant Pot Ultra 80 Ultra 8 Qt 10-en-1 Autocuiseur programmable multifonction, mijoteuse, R… Prix courant: 159,99 $ Prix: 89,99 $ Vous économisez: 70,00 $ (44%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Couvercle de friteuse à air instantané

Couvercle de friteuse à air instantané 6 en 1, sans fonction de cuisson sous pression, 6 Qt, 1500 W Prix courant: 89,99 $ Prix: 74,95 $ Vous économisez: 15,04 $ (17%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Pot instantané Vortex Pro

Friteuse à air Instant Pot Vortex Pro 9-en-1, 10 pintes, friture à l’air, rôti, rôti, grillage, cuisson au four, réchauffage,… Prix courant: 149,99 $ Prix: 129,95 $ Vous économisez: 20,04 $ (13%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

