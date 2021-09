Les offres Instant Pot d’Amazon pour la fête du Travail offrent des réductions que vous ne croirez pas

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La fête du Travail est une période de l’année où les Américains se détendent après l’été et commencent à se préparer pour l’automne. Il aide à honorer les travailleurs de la société et leurs contributions avec un jour de congé bien mérité. Au fil des ans, les détaillants ont également décidé d’en faire l’un des jours les plus importants de l’année pour les ventes afin d’honorer les masses. Amazon n’est pas différent, car il y a des offres importantes pour la fête du Travail à venir. Mais ce à quoi vous ne vous attendiez peut-être pas, c’est que certains d’entre eux ont déjà commencé. En ce moment, vous pouvez obtenir Le dernier appareil intelligent d’Amazon pour la première fois avec un rabais. Mais vous allez aussi pouvoir trouver d’incroyables Offres de pot instantané pour la fête du travail en ce moment.

Il y a toutes sortes de Offres de pot instantané sur Amazon dès maintenant, vous permettant de choisir celui qui conviendrait le mieux à votre cuisine. Si vous attendiez l’achat d’un pot instantané, nous ne savons pas trop pourquoi. Mais heureusement, cette vente est là pour vous. Nous passerons en revue toutes les options que vous pouvez économiser jusqu’à la fête du Travail ou jusqu’à ce qu’elles soient épuisées.

Certaines offres haut de gamme Instant Pot peuvent être les vôtres maintenant

L’une des meilleures options que vous puissiez trouver est Instant Pot Duo, car il vous offre un peu plus d’espace pour jouer sur votre plan de travail. L’option supérieure est la Instant Pot Duo Crisp. Cela contient huit pintes et vous offre 11 modes de cuisson. Mais ce que vous aimerez le plus, c’est que celui-ci est également une friteuse à air, grâce au couvercle. Vous serez tellement impressionné par un autocuiseur et une friteuse à air tout-en-un. Cela peut préparer des repas juteux et tendres et vous permettre de cuire à la vapeur, de faire sauter, de cuire lentement, de sous vide, de rôtir, de cuire au four, de griller, etc. Le panier de la friteuse à air est conçu pour un flux d’air optimal. Il peut cuisiner jusqu’à huit personnes. Normalement, cela vous coûterait 200 $ et cela en vaut la peine. Mais en ce moment, accrochez-le pour seulement 149,95 $ !

Instant Pot Duo Crisp 11 en 1, autocuiseur électrique avec friteuse à air, rôtir, cuire, déshydrater,… Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 149,95 $ Vous économisez : 50,04 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

D’autres offres Instant Pot Duo sont actuellement disponibles. Vous pouvez obtenir le Duo de pots instantanés 7 en 1 qui contient six pintes. Cela peut gérer 13 opérations à une touche pour vous permettre de cuisiner sur le pilote automatique. Vous pouvez cuisiner 70 % plus vite que les méthodes de cuisson traditionnelles. C’est seulement 69,95 $ comparativement à 90 $. Il y a aussi le Instant Pot Duo Plus, qui détient également six pintes. Il s’agit d’une machine 9 en 1 qui offre 15 opérations à une touche. L’affichage est incroyablement simple à lire et cela est réduit de 17% aujourd’hui. Vous pouvez l’obtenir pour seulement 99,95 $.

Autocuiseur électrique 7-en-1 Instant Pot Duo, mijoteuse, cuiseur à riz, cuiseur vapeur, sauté, yogu… Prix catalogue : 89,99 $ Prix : 69,95 $ Vous économisez : 20,04 $ (22%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Instant Pot Duo Plus 6 Quart 9-en-1 Autocuiseur électrique, mijoteuse, cuiseur à riz, cuiseur vapeur… Prix catalogue : 119,99 $ Prix : 99,95 $ Vous économisez : 20,04 $ (17 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Il y a d’autres options Instant Pot en vente maintenant

Les Pot instantané est une cuisinière 10 en 1 personnalisable. Cela vous offre des options pour cinq réglages programmables différents pour vos propres recettes spéciales. Il peut cuire sous pression, faire sauter, cuire lentement, sous vide, stériliser, faire du yaourt, réchauffer des aliments, cuire un gâteau et cuire à la vapeur. Il y a 28 réglages de programme qui le rendent parfait pour toutes sortes de repas. Cela peut contenir suffisamment pour six personnes, vous pourrez donc cuisiner pour votre famille n’importe quelle nuit. Il possède jusqu’à 11 fonctions de sécurité, assurant la sécurité de tout le monde. Un jour normal, cela coûtera 130 $. Mais vous en profiterez maintenant pour seulement 114,95 $.

Instant Pot Pro 10-en-1 Autocuiseur, Mijoteuse, Cuiseur de Riz/Grains, Vapeur, Sauté, Sous V… Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 114,95 $ Vous économisez : 15,04 $ (12%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

N’oubliez pas de consulter toutes ces excellentes offres Instant Pot avant la fête du Travail et revenez sur Amazon pour plus de ventes.

