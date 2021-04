Les offres Intel MacBook coûtent jusqu’à 929 $ de réduction, les équipements Anker et plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en avant par la vente de liquidation Intel MacBook de Woot avec jusqu’à 929 $ en économies. C’est aux côtés des essentiels Anker iPhone à partir de 16 $ et cette remise d’une journée sur la borne de recharge 6 en 1 à 24 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les offres Intel MacBook coûtent jusqu’à 929 $ de réduction

Woot lance la semaine en lançant une nouvelle promotion qui propose une sélection de MacBook et Mac mini de 590 $. Tout au long de la vente, vous trouverez une sélection de machines Intel d’Apple associées à des remises importantes pour tous ceux qui n’ont pas besoin des dernières et meilleures. Vous trouverez tout, des configurations plus d’entrée de gamme aux spécifications haut de gamme et maximisées, et avec autant que 929 $ en économies, ce sont quelques-uns des meilleurs prix de l’année sur les offres Mac de la génération précédente.

La dernière vente d’Anker propose des essentiels pour iPhone à partir de 16 $

Anker lance une autre semaine avec sa dernière vente Amazon qui propose une sélection d’articles essentiels pour iPhone, d’appareils photo intelligents pour la maison, d’écouteurs et plus encore de 16 $. La livraison est gratuite pour les membres Prime ou pour les commandes de plus de 25 $. Notre premier choix est les écouteurs sans fil Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro True à 100 $ dans une variété de styles. Atteignant normalement 130 $, l’offre d’aujourd’hui représente 23% d’économies, marque l’une des premières remises notables et correspond au plus bas de tous les temps. Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro arrive avec une suppression active du bruit et une autonomie de 26 heures grâce au boîtier de charge compatible Qi. Cela s’ajoute aux fonctionnalités d’égalisation personnalisées pour obtenir le son parfait et à six microphones intégrés pour prendre des appels.

Cette borne de recharge 6 en 1 est réduite à 24 $ pour aujourd’hui seulement

Si votre comptoir de cuisine, bureau ou table de chevet peut utiliser une organisation de chargement, l’Amazon Gold Box d’aujourd’hui pourrait être une option fantastique. La station de charge rapide Hercules Tuff pour plusieurs appareils, avec six ports USB rapides et six câbles iOS courts USB, chargera rapidement six appareils iOS prêts à l’emploi pour 24 $.

Si vous avez des appareils microUSB ou USB-C, ils n’auront besoin que d’un câble (charge lente d’un MacBook / Air M1)! Ce chargeur a une sortie de charge maximale de 10A / 50W, de sorte qu’il chargera tous les appareils jusqu’à 2,4A pour quatre appareils, 2A pour cinq appareils et 1,66A si les six emplacements sont utilisés.

