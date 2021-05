Les offres iPad Pro coûtent 199 $ de réduction + les étuis MagSafe pour iPhone à 20 $

Nous sommes maintenant à la moitié de la semaine, et toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont présentées par des iPad Pro de la génération précédente jusqu’à 199 $ de rabais. C’est aux côtés des étuis officiels iPhone 12 d’Apple de 20 $ et le haut-parleur Bluetooth Emberton de Marshall à 130 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Amazon efface prev-gen. iPad Pro jusqu’à 199 $ de rabais

Amazon réduit actuellement les iPad Pro de la génération précédente d’Apple, avec les modèles 11 et 12,9 pouces qui voient autant que Rabais de 199 $. Notre premier choix est l’iPad Pro 12,9 pouces Wi-Fi 128 Go pour 800 $, qui équivaut à la remise complète de 199 $, et comme à peu près toutes les autres réductions de prix, marque un nouveau plus bas historique et est de 100 $ sous notre mention précédente.

Les iPad Pro de la génération précédente d’Apple offrent jusqu’à 12,9 pouces d’écrans Liquid Retina ainsi que la prise en charge de l’Apple Pencil et du Magic Keyboard. Bien que vous ne trouviez pas la connectivité Thunderbolt offerte par les nouveaux modèles M1, il y a toujours la connectivité USB-C, une autonomie de 10 heures et Face ID ici, ainsi que le support Wi-Fi 6 et une configuration de caméra arrière soutenue par un Scanner LiDAR. Donc, si vous n’avez pas besoin des dernières et meilleures, ces réductions valent certainement le détour. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Obtenez les étuis officiels Apple pour iPhone 12 à partir de 20 $

Amazon prend actuellement 60% de réduction une sélection d’étuis MagSafe officiels d’Apple à partir de 20 $. Notre premier choix est la coque officielle Apple iPhone 12 mini en cuir MagSafe pour 24 $. En baisse par rapport à son tarif habituel de 59 $, l’offre d’aujourd’hui représente 60% d’économies, correspond à notre mention précédente pour le plus bas de tous les temps et est toujours l’une des premières réductions.

L’étui officiel MagSafe d’Apple recouvre votre iPhone 12 mini dans un cuir spécialement tanné et fini, complété par des boutons usinés pour compléter les styles haut de gamme. Outre les aimants qui lui permettent de se fixer directement à l’arrière de votre appareil, il existe également une prise en charge des fonctionnalités de chargement MagSafe d’Apple. Regardez de plus près notre couverture de lancement.

Profitez du haut-parleur Bluetooth Emberton de Marshall à 130 $

Amazon propose actuellement le haut-parleur Bluetooth portable Marshall Emberton pour 130 $. En baisse de 150 $, vous économisez 20 $ ici, l’offre d’aujourd’hui correspondant à notre mention précédente pour le plus bas de tous les temps et marquant le meilleur que nous ayons vu depuis novembre.

Offrant le design le plus compact de la marque à ce jour, Emberton arrive avec le même boîtier gainé de vinyle que vous attendez associé à des accents métalliques sur la grille et les boutons du haut-parleur. En interne, il y a l’audio multidirectionnel True Stereophonic pour un «son qui remplit la pièce» ainsi qu’une autonomie allant jusqu’à 20 heures. Un port de chargement USB-C complète les caractéristiques notables.

