Les offres iPhone 11 commencent à 540 $, les systèmes eufyCam 30% de réduction, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont présentées par les modèles iPhone 11 / Pro / Max en vente à partir de 540 $ en état remis à neuf. C’est à côté 30% de réduction Les systèmes de vidéo sécurisée eufyCam 2 Pro HomeKit et les nouvelles lampes Shapes HomeKit de Nanoleaf de 60 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

iPhone 11 / Pro / Max en vente à partir de 540 $ en remise à neuf Apple Liquidation

Woot a maintenant lancé un événement de dédouanement certifié pour iPhone remis à neuf à partir de 265 $. Parmi toutes les offres, notre premier choix est l’iPhone 11 Pro à 640 $ pour le modèle 64 Go. En baisse de 999 $, l’offre d’aujourd’hui représente 35% d’économies, se situe à moins de 30 $ du plus bas historique et est le deuxième meilleur prix à ce jour. Vous pouvez également augmenter la capacité de 512 Go à 755 $, en baisse par rapport au taux courant habituel de 1 349 $.

La gamme d’iPhone de la génération précédente d’Apple propose des écrans Liquid Retina HD ainsi que des systèmes à deux ou trois caméras, qui captureront certaines des meilleures photos de smartphone. Cela s’ajoute à Face ID, à la prise en charge de la charge sans fil et plus encore. Une garantie de 90 jours complète le package et vous pouvez l’examiner de plus près dans notre examen pratique.

30% de réduction sur les systèmes de vidéo sécurisée eufyCam 2 Pro HomeKit

Amazon propose une réduction sur une sélection de systèmes de sécurité eufyCam présentés par le kit de 3 caméras eufyCam 2 Pro sur 352 $. Atteignant normalement 470 $, l’offre d’aujourd’hui marque l’une des toutes premières réductions que nous ayons vues, vous permet d’économiser 25% et marque un nouveau plus bas historique sur ce forfait spécifique.

Fournissant trois caméras sans fil, ce système eufyCam 2 Pro est prêt à surveiller les livraisons de colis et autres événements extérieurs, grâce à des conceptions résistantes aux intempéries. Cela s’ajoute à l’autonomie de la batterie de 365 jours et à l’enregistrement 2K, ainsi qu’à la prise en charge de HomeKit Secure Video. Vous pouvez voir de plus près dans notre examen pratique.

Les nouvelles lampes Shapes HomeKit de Nanoleaf en vente à partir de 60 $

La vitrine eBay officielle de Best Buy propose actuellement une réduction sur une sélection d’ensembles de démarrage et d’extensions de Nanoleaf Shapes HomeKit Lighting. La garniture de pavillon est constituée des kits de démarrage à 7 panneaux triangles ou hexagones pour 180 $ chaque. Atteignant normalement 200 $ dans les deux cas, les offres d’aujourd’hui sont les toutes premières réductions de l’année, correspondant à nos mentions précédentes du Black Friday, et toujours certaines des premières réductions de prix dans l’ensemble.

En tant que derniers accessoires pour la maison intelligente de Nanoleaf, les nouveaux panneaux Triangle et Hexagon apportent les lumières personnalisables pour lesquelles la marque est connue dans votre espace d’une nouvelle manière. Vous trouverez toujours la prise en charge de HomeKit aux côtés d’Alexa et du contrôle de l’assistant, ainsi que d’une sortie multicolore et de la possibilité de définir diverses scènes avec des effets d’éclairage uniques. Tous les accessoires Nanoleaf Shapes peuvent également être connectés pour des mises en page encore plus intéressantes. Vous pouvez en savoir plus dans notre couverture des annonces et découvrir d’autres lumières de 60 $.

