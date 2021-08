Les offres iPhone 12 Pro offrent jusqu’à 129 $ de réduction aux côtés des AirPod

Toutes les meilleures offres de mardi sont maintenant arrivées et sont mises en vedette par une paire de remises iPhone 12 Pro/mini jusqu’à 129 $ de rabais. C’est à côté de la première baisse de prix de l’année sur le clavier intelligent d’Apple pour iPad et AirPod de 100 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

iPhone 12 Pro/mini voir des offres rares jusqu’à 129 $ de réduction

Woot propose désormais l’iPhone 12 Pro débloqué d’Apple dans un état reconditionné certifié, à partir de 940 $. Disponible dans les quatre styles, vous pouvez économiser jusqu’à 119 $ en fonction de la capacité de stockage que vous choisissez. Ceux-ci correspondent à nos remises précédentes et reviennent aux meilleurs prix que nous ayons vus jusqu’à présent.

En tant que dernier combiné d’Apple, l’iPhone 12 Pro arrive avec un design rafraîchi qui rappelle les modèles de la génération précédente, grâce à un facteur de forme carré. Tout est centré autour de son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, alimenté par le processeur A14 Bionic et soutenu par 128 Go de stockage intégré. Quel que soit le coloris parmi lesquels vous choisissez, il y a le verre Ceramic Shield pour une durabilité accrue, qui complète l’ensemble avec Face ID et un réseau de caméras à 3 capteurs autour du dos. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Obtenez la première remise de 2021 sur le clavier intelligent d’Apple

Amazon propose actuellement une remise sur le clavier intelligent Apple pour le dernier iPad de 10,2 pouces à 115 $. Atteignant normalement 159 $, vous bénéficiez du premier rabais de l’année, l’offre d’aujourd’hui vous faisant économiser 28 % et marquant le plus bas depuis la période des fêtes.

Arrivant avec un design de style folio, le clavier intelligent interne d’Apple transforme son dernier iPad de 10,2 pouces en une station de travail grâce à l’expérience de frappe physique. Couplé à votre tablette via le connecteur intelligent d’Apple, vous n’avez pas non plus besoin de vous soucier de Bluetooth ou de recharger l’accessoire. Obtenez une meilleure idée de ce à quoi s’attendre de notre examen pratique de la version iPad Pro.

Les derniers AirPod d’Apple en vente à partir de 100 $

Woot propose les derniers AirPods d’Apple avec étui de chargement filaire pour 100 $ dans un état reconditionné certifié. Atteignant normalement 159 $, l’offre d’aujourd’hui correspond à notre mention précédente pour le total le plus bas de l’année. Vous pouvez également récupérer un nouveau modèle de condition pour 119 $ chez Amazon en ce moment aussi.

En tant que favori 9to5, les AirPod d’Apple sont depuis longtemps l’une des paires de véritables écouteurs sans fil les plus convaincantes du marché. Outre la puce H1 d’Apple pour un couplage rapide et une autonomie de batterie pouvant atteindre 24 heures, vous bénéficierez d’un accès aux fonctionnalités Hey Siri pour appeler facilement l’assistant vocal. Même avec une nouvelle paire censée être lancée plus tard dans l’année, le prix d’aujourd’hui vous permet de participer à l’action avec une remise notable.

