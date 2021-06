Les offres iPhone 12 Pro offrent jusqu’à 99 $ de réduction sur certains modèles, plus

Toutes les meilleures offres de mardi démarrent, et nous suivons quelques rares remises sur les combinés iPhone 12 Pro/mini remis à neuf certifiés à 99 $ de rabais. C’est à côté de plus de 70 $ d’économies sur les éditions Apple Watch Series 6/SE Nike+ et 149 $ de rabais le dernier MacBook Air M1. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

iPhone 12 Pro/mini voir rare cert. offres de rénovation

Woot propose actuellement l’Apple iPhone 12 Pro 128 Go dans un état reconditionné certifié pour 940 $. Atteignant normalement 999 $, l’offre d’aujourd’hui marque l’une des premières remises que nous ayons vues sur un modèle déverrouillé dans toutes les conditions et constitue le meilleur prix de l’année sur le dernier combiné d’Apple pour ceux qui ne profitent pas d’un plan d’un opérateur. Vous pourrez également économiser sur l’iPhone 12 mini à 99 $ de rabais.

En tant que dernier combiné d’Apple, l’iPhone 12 Pro arrive avec un design rafraîchi qui rappelle les modèles de la génération précédente grâce à un facteur de forme carré. Tout est centré autour de son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, alimenté par le processeur A14 Bionic et soutenu par 128 Go de stockage intégré. Quel que soit le coloris parmi lesquels vous choisissez, il y a le verre Ceramic Shield pour une durabilité accrue, qui complète l’ensemble avec Face ID et un réseau de caméras à 3 capteurs autour du dos. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Apple Watch Series 6/SE éditions Nike+ 70 $ de réduction

B&H prend actuellement autant que 70 $ de rabais une sélection de modèles Apple Watch Series 6 édition Nike+, avec en tête d’affiche le modèle 40 mm GPS + Cellular sur 429 $. Vous cherchez normalement 499 $, vous envisagez les 70 $ d’économies totales, l’offre d’aujourd’hui battant notre mention précédente de 20 $ pour marquer le deuxième meilleur prix à ce jour. Vous pourrez également économiser sur d’autres versions.

Outre toutes les fonctionnalités habituelles de suivi de la condition physique, l’Apple Watch Series 6 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités remarquables à votre poignet, notamment l’ajout d’un nouveau capteur de sang/oxygène. Cela s’ajoute à un écran toujours plus lumineux que la série 5, ainsi qu’à sa nouvelle puce U1 et à la prise en charge d’une charge plus rapide. De plus, vous bénéficierez également de la connectivité cellulaire sur certains modèles, ainsi que du bracelet Nike+ encore plus sportif et de certains cadrans exclusifs. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Économisez jusqu’à 149 $ sur le dernier MacBook Air M1

Amazon propose actuellement le dernier MacBook Air 13 pouces Apple M1 256 Go pour 899 $. Atteignant normalement 999 $, l’offre d’aujourd’hui représente 100 $ d’économies, bat notre mention Prime Day de 1 $, marque un plus bas historique et constitue une option convaincante pour ceux qui n’ont pas besoin de marquer une nouvelle paire d’AirPod dans Apple Vente scolaire. La version 512 Go est maintenant à 149 $, tombant au meilleur prix à ce jour à 1 100 $.

Le dernier MacBook Air d’Apple est centré sur un écran Retina de 13 pouces et soutenu par des performances améliorées grâce à la puce M1 qui offre également une autonomie prolongée, le tout sans ventilateur intégré. Cela s’ajoute à 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, ainsi qu’à une paire de ports Thunderbolt et à la prise en charge du Wi-Fi 6 pour compléter l’ensemble. Obtenez une meilleure idée de ses performances dans notre examen pratique.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous simplement directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Critique : Ajout de l’applique murale Govee Glide à ma configuration de studio [Video]

Pratique : Xbox révèle trois contrôleurs sur le thème Space Jam : A New Legacy – The Game [Video]

Prise en main des Echo Show 5 et 8 2e génération : qu’est-ce qui vous convient le mieux ? [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :