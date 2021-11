Les offres iPhone Black Friday offrent de nombreuses économies pour 2021

Le Black Friday est à nos portes à l’approche de la semaine de Thanksgiving, avec une collection des dernières nouveautés d’Apple déjà en vente. Bien que vous trouviez des réductions sur les AirPods, les accessoires pour iPhone 13 et bien plus encore, nous voyons également un certain nombre d’offres Black Friday Apple Watch. Avec des baisses de prix sur les appareils portables les plus abordables de l’écurie Apple qui donnent le coup d’envoi des festivités cette année, vous pouvez vous diriger ci-dessous pour toutes les meilleures offres Apple Watch Black Friday.

Le Black Friday est maintenant en ligne chez divers détaillants

Le Black Friday 2021 s’étalant sur toute la semaine avant le 27 novembre, l’événement shopping est déjà en ligne avec une collection de remises. Cela inclut des promotions agressives sur Amazon, où vous trouverez un nouveau lot de remises tous les matins à 3 heures du matin. Bien sûr, Walmart, Target et Best Buy attirent également votre attention sur leurs propres ventes cette semaine.

La vente d’iPhone de Verizon fait la une des économies du Black Friday

Verizon lance maintenant l’action de la semaine de Thanksgiving avec son propre événement de magasinage Black Friday. Parmi tous les crédits d’échange, les avantages de changement et d’autres économies, l’aspect le plus notable de la promotion doit sûrement être le libre iPhone 12 mini 64 Go. Disponible dans les six couleurs, vous paieriez normalement 599 $ pour le combiné, l’offre d’aujourd’hui marquant la meilleure offre à ce jour sur le smartphone.

Offrant la gamme de smartphones la plus compacte d’Apple, l’iPhone 12 mini arrive avec une grande partie du même facteur de forme nostalgique et carré que vous trouverez sur les autres combinés, juste avec un écran Super Retina XDR de 5,4 pouces. Disponible en plusieurs couleurs, chacune est protégée par un verre Ceramic Shield qui complète l’ensemble aux côtés d’une puce A14 Bionic, d’un Face ID et d’une matrice de caméras à 2 capteurs. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

AT&T se joint aux économies iPhone du Black Friday

AT&T profite également des économies du Black Friday, offrant une série de remises sur les derniers modèles d’iPhone 13 et plus encore. Plus particulièrement, AT&T propose les nouveaux combinés de la série iPhone 13 d’Apple pour libre avec un échange sélectionné. Bien que nous ayons vu des offres agressives au lancement, il s’agit du meilleur prix à ce jour sur toute la gamme et représente 100 $ supplémentaires ou plus d’économies.

Marquant la première fois que nous avons vu toute la gamme iPhone 13 en vente comme celle-ci en même temps, la vente d’aujourd’hui est la meilleure chance à ce jour de marquer les dernières nouveautés d’Apple. Bien que la taille de l’écran et l’appareil photo diffèrent d’une collection à l’autre, toutes les versions récentes arrivent alimentées par la nouvelle puce A15 Bionic ainsi que des conceptions carrées contenant des écrans Super Retina XDR. Il existe également une expérience de caméra améliorée avec son nouveau mode cinématique et des capteurs améliorés.

Marquez les derniers smartphones d’Apple en optant pour la voie prépayée

Ceux qui préfèrent éviter complètement l’opérateur peuvent également économiser sur les derniers iPhones en optant pour la voie prépayée. À l’heure actuelle, Visible Wireless propose une promotion Black Friday qui couvre tous les nouveaux combinés de la série iPhone 13 d’Apple. En regroupant jusqu’à 200 $ de cartes-cadeaux avec les smartphones prépayés, vous obtenez également une paire d’AirPods Pro pour augmenter la valeur totale jusqu’à 449 $.

La série iPhone 13 d’Apple, qui vient de sortir, a été lancée plus tôt cet automne avec la nouvelle puce A15 Bionic sous le capot en plus d’une autonomie améliorée. Il y a toujours le design carré qui rappelle l’iPhone 4 sur un nouvel écran Super Retina XDR dans l’une des quatre tailles avec une encoche plus petite. Il existe également une expérience de caméra améliorée avec son nouveau mode cinématique et des capteurs améliorés. Plongez dans notre couverture ici pour un examen plus approfondi, puis dirigez-vous ci-dessous pour une ventilation des prix.

Nous nous attendons à voir de nombreuses nouvelles supplémentaires sur le Black Friday au cours des prochaines semaines alors que les détaillants se préparent pour ce qui sera certainement un mois de novembre inoubliable. Comme toujours, notre guide Black Friday sera votre endroit pour toutes les dernières nouvelles et offres.

