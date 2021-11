Les offres Jabra Black Friday incluent des remises sur 85t, 75t et plus

Lily Katz / Autorité Android

L’offre à laquelle vous devriez prêter le plus d’attention est celle des écouteurs Jabra Elite 85t pour 149,99 $, ou 80 $ leur prix catalogue normal. Vous pouvez trouver cette offre sur Amazon et Best Buy. Étant donné que le plus gros inconvénient de ces écouteurs est le prix habituel de 230 $, nous ne pouvons vraiment pas recommander assez cette offre du Black Friday.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu moins cher, les Jabra Elite 75t et Elite Active 75t sont également en vente. Les 75ts sont à 70 $ de rabais sur Amazon, Best Buy et Walmart, tandis que les 75ts Elite Active sont à 80 $ de rabais sur Amazon, Best Buy et Walmart.

Vous pouvez trouver encore plus d’offres Jabra Black Friday sur les liens ci-dessous.

Toutes ces promotions sont disponibles du vendredi 19 novembre au dimanche 26 décembre, à l’exception du forfait 45h. Ces écouteurs seront en vente du vendredi 12 novembre au lundi 29 novembre, et à nouveau du lundi 13 décembre au dimanche 26 décembre.

