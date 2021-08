Les offres M1 iMac bénéficient d’une réduction de 175 $, plus la vente flash de mophie et plus encore

Nous avons atteint la moitié de la semaine de travail, et une série d’offres notables ont suivi, offrant 175 $ d’économies sur le nouvel iMac M1 24 pouces. C’est aux côtés du cardan pour iPhone OM 4 de DJI à 129 $ et cette mophie 25% de réduction vente flash sur tout le site. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les offres Apple M1 iMac prennent jusqu’à 175 $ de réduction

B&H propose désormais le dernier iMac M1 24 pouces d’Apple, avec en tête d’affiche le modèle 8 cœurs 16 Go/256 Go à 1 554 $. Vous pouvez également économiser jusqu’à 175 $ sur les configurations haut de gamme, ainsi que sur les modèles d’entrée de gamme à partir de 1 224 $. Marquant de nouveaux plus bas historiques dans tous les domaines, ces remises allant jusqu’à 175 $ arrivent pour rendre l’accès à l’action Apple Silicon plus abordable que jamais.

Le nouvel iMac 24 pouces d’Apple arrive pour la première fois avec un processeur M1 intégré. Son design élégant est soutenu par un écran 4K Retina avec True Tone, ainsi qu’une caméra FaceTime 1080p. Les autres caractéristiques notables incluent 256 Go ou plus de stockage intégré, au moins 8 Go de RAM et six haut-parleurs capables de prendre en charge Spatial Audio. Vous examinez également le processeur amélioré à 8 cœurs et une paire de ports Thunderbolt complétés par deux emplacements USB-C, ainsi que la connectivité Wi-Fi 6 et Ethernet dans le bloc d’alimentation. Découvrez de plus près notre couverture de lancement.

Le cardan pour iPhone DJI OM 4 tombe à 129 $

Amazon propose désormais le DJI OM 4 Smartphone Gimbal pour 129 $. Alors que vous paieriez généralement 149 $, la remise d’aujourd’hui ne marque que la troisième baisse de prix notable à ce jour, tout en correspondant à notre mention précédente pour la deuxième meilleure offre de tous les temps. Offrant toutes les côtelettes de stabilisation pour lesquelles la gamme de cardans de la marque est connue, DJI OM 4 adopte une approche plus smartphone pour aider à faire des vidéos tremblantes tournées sur un iPhone ou un combiné Android une chose du passé.

Un support de téléphone magnétique repensé occupe une place centrale pour verrouiller votre équipement en place, et il existe également d’autres fonctionnalités notables intégrées pour faire passer votre vidéographie au niveau supérieur, comme DynamicZoom et ActiveTrack 3.0.

Le flash mophie de 2 jours sur tout le site offre 25 % de réduction sur l’équipement MagSafe et plus encore

Au cours des deux prochains jours, Zagg vous offre une chance de marquer certains de ces accessoires de dernière minute pour la rentrée des classes ou des améliorations de travail à domicile avec une vente flash sur tout le site. Prise 25% de réduction toute sa collection de chargeurs mophie, de claviers iPad et d’autres accessoires, vous pourrez obtenir certains des meilleurs prix de l’année aux côtés des plus bas historiques sur tout.

En tête d’affiche de la vente d’aujourd’hui se trouve la gamme d’accessoires de charge Snap+ MagSafe de mophie, et parmi ceux-ci, le Juice Pack Mini MagSafe Power Bank à 37 $ est certainement un moment fort. Marquant l’une des premières remises que nous ayons vues, l’offre d’aujourd’hui correspond à notre mention précédente pour le deuxième meilleur prix à ce jour par rapport à son taux courant habituel de 50 $. Après avoir été lancée plus tôt ce printemps, la gamme Snap+ de mophie propose des accessoires de charge MagSafe, comme sa banque d’alimentation Juice Pack Mini. S’accrochant magnétiquement à l’arrière de votre iPhone 12, il fournit la même puissance de 5 W que celle que vous trouverez sur la propre batterie d’Apple qui vient de sortir. Parmi les autres caractéristiques notables, citons une charge complète pour les utilisateurs d’iPhone 12/Pro, une entrée de charge USB-C et un design en tissu. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Test du WD Black D30 : Stockage rapide et élégant pour console ou PC [Video]

Pourquoi devriez-vous rechercher Bluetooth sur votre prochain casque Xbox

Revue Roccat Syn Pro Air : EQ ajuste pour l’avantage concurrentiel [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :