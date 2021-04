Les offres M1 iMac prennent jusqu’à 147 $ de réduction en plus des réductions sur l’iPad Pro

Après avoir été annoncé pour la première fois lors de l’événement Spring Loaded la semaine dernière, tout le matériel le plus récent d’Apple est en précommande ce matin. Nous nous sommes associés à Expercom pour offrir des remises exclusives à nos lecteurs sur les nouveaux iMac et iPad Pro M1, y compris des offres sur diverses capacités de stockage, les modèles Wi-Fi + Cellular et toutes les nouvelles couleurs. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails sur la manière d’économiser lors de la précommande des dernières versions d’Apple.

IMac M1 24 pouces |

Le dernier iMac d’Apple marque la toute première fois que nous voyons Apple Silicone entrer dans la gamme, offrant toutes les améliorations de performances que nous avons vues sur les machines M1 précédentes dans un format de 24 pouces. Avec un design élégant soutenu par un écran 4K Retina avec True Tone et une prise en charge de l’audio spatial, il existe également une webcam 1080p et l’option d’un Magic Keyboard avec Touch ID. Sans oublier, sept couleurs fraîches au choix. Comme indiqué dans notre couverture sur .:

Le nouvel iMac dispose d’un écran 24 pouces avec la technologie d’affichage True Tone. Il est disponible dans une gamme de nouvelles couleurs. À l’intérieur de l’iMac se trouve un processeur M1. Le nouvel iMac dispose également d’une caméra FaceTime améliorée avec une résolution de 1080p, doublant la résolution de l’iMac d’entrée de gamme précédent. La caméra fonctionne avec le moteur neuronal du M1 pour améliorer la qualité de votre vidéo.

Offres M1 iMac chez Expercom:

8 Go / 256 Go: 1 233 $ (Ord.1 299 $) 8 Go / 512 Go: 1 423 $ (Prix normal 1 499 $) 8 Go / 1 To: 1 613 $ (Ord.1699 $) Disponible en bleu, vert, rose et argent 16 Go / 512 Go: 1 613 $ (Rég.1699 $)

IPad Pro 12,9 pouces M1 |

Apple apporte également sa puce M1 à la gamme iPad Pro avec sa dernière version aujourd’hui. Arborant un facteur de forme de 12,9 pouces comme la génération précédente, il y a cette fois-ci un nouvel écran mini-LED Liquid Retina XDR au-dessus d’un port Thunderbolt et d’une connectivité 5G. Comme détaillé sur .:

La puce M1 de l’iPad Pro dispose d’un processeur à 8 cœurs et d’un GPU à 8 cœurs. Apple affirme que l’iPad Pro est jusqu’à 1500 fois plus rapide que l’iPad 2010 d’origine et jusqu’à 50% plus rapide que l’iPad Pro 2020. Le nouveau port Thunderbolt prend en charge une plus large gamme d’accessoires, avec une bande passante jusqu’à 4 fois plus rapide. Cela signifie que l’iPad Pro peut désormais piloter l’Apple Pro Display XDR en pleine résolution 6K.

Offres M1 iPad Pro chez Expercom:

Wi-Fi de 128 Go: 1 032 $ (Courant 1 099 $) 256 Go Wi-Fi: 1 125 $ (Ord.1 199 $) Wi-Fi de 512 Go: 1 315 $ (Rég. 1 399 $) Wi-Fi 1 To: 1 688 $ (Rég. 1 799 $) Wi-Fi 2 To: 2 065 $ (Rég. 2 199 $)

IPad Pro 11 pouces M1 |

L’iPad Pro 11 pouces a également connu un rafraîchissement lors de l’événement Spring Loaded, mais sans autant de cloches et de sifflets que le modèle 12,9 pouces. Il y a toujours la puce M1 sous le capot pour des performances améliorées, ainsi qu’un port Thunderbolt à la place de l’USB-C, mais Apple s’en tient à l’écran Retina habituel par opposition à la technologie mini-LED trouvée sur la version plus grande.

Offres M1 iPad Pro chez Expercom:

Alors que nous nous dirigeons vers le week-end, assurez-vous de consulter toutes les autres réductions dans notre guide Apple.

