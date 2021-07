Les offres M1 Mac mini bénéficient d’une réduction de 150 $, plus l’équipement Anker à partir de 9 $, plus

Lundi a livré une nouvelle semaine, et avec elle, une nouvelle sélection des meilleures offres qui sont en vedette par un nouveau plus bas historique sur le M1 Mac mini d’Apple à 150 $ de rabais. C’est à côté d’un nouveau lot de démarques Anker à partir de 9 $ et 199 $ de rabais iPad Pro de la génération précédente. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les offres Apple M1 Mac mini enlèvent 150 $

Amazon propose actuellement l’Apple M1 Mac mini 512 Go pour 750 $. Atteignant généralement 899 $, vous envisagez un nouveau plus bas historique avec la remise d’aujourd’hui de 149 $, battant notre précédente mention Prime Day de 30 $. Le modèle 256 Go est réduit à 600 $ à partir de 699 $ aussi.

Le dernier Mac mini d’Apple offre un moyen abordable et compact d’apporter tous les avantages de la nouvelle puce M1 sur votre bureau avec l’avantage supplémentaire de pouvoir choisir votre propre écran, contrairement aux nouveaux iMac. Arborant la même empreinte discrète que beaucoup ont appris à connaître et à aimer, il contient jusqu’à 512 Go de stockage, 8 Go de RAM et une prise en charge Wi-Fi 6 en plus d’être alimenté par Apple Silicon. Il y a aussi deux ports Thunderbolt pour compléter le package, et vous pouvez voir de plus près notre couverture ici.

La dernière vente d’Anker est maintenant en ligne à partir de 9 $

Anker est maintenant de retour pour commencer une autre semaine avec une collection de remises via sa vitrine officielle Amazon. La livraison est gratuite dans tous les cas pour les membres Prime ou pour les commandes supérieures à 25 $. En tête d’affiche de la sélection de cette semaine, la centrale électrique PowerHouse II 400 à 280 $. Atteignant normalement 400 $, vous envisagez une économie de 30%, car l’offre d’aujourd’hui marque le deuxième meilleur prix à ce jour et se situe à moins de 20 $ du plus bas historique.

La dernière station de charge portable d’Anker est dotée d’une puissance interne de 300 W pour gérer le ravitaillement à tout moment. Powerhouse II 400 arrive comme une mise à niveau convaincante de camping ou de talonnage avec une prise secteur complète complétée par une sortie USB-C PD de 60 W, trois emplacements USB-A et une prise de voiture. Grâce à une entrée CC, vous pourrez également recharger la batterie interne avec un chargeur solaire pour une configuration véritablement hors réseau.

Économisez 199 $ sur les iPad Pro de la génération précédente

Divers détaillants proposent actuellement des remises sur les iPad Pro 2020 d’Apple de la génération précédente avec des modèles 11 et 12,9 pouces en vente. Avec autant que 199 $ en économies, vous trouverez à la fois des modèles d’entrée de gamme et des offres Wi-Fi + Cellular en vente à certains des meilleurs prix à ce jour.

Les iPad Pro de la génération précédente d’Apple ne disposent peut-être pas des nouvelles puces M1 ou de la connectivité Thunderbolt, mais parviennent toujours à offrir une expérience iPadOS convaincante à ceux qui n’ont pas besoin des plus récents et des meilleurs. Outre jusqu’à 12,9 pouces d’écran Liquid Retina, il existe également un identifiant de visage intégré, une autonomie de 10 heures et une connectivité USB-C. Sans parler de la prise en charge du Wi-Fi 6 et d’une matrice de caméras rafraîchie dans le dos complétée par un scanner LiDAR. Apprenez-en plus dans notre examen pratique.

