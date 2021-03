Les offres M1 Mac mini enlèvent 100 $, les ventes Anker à partir de 11 $ et plus

Alors que nous nous dirigeons vers le week-end, toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par 100 $ des réductions sur le dernier Mac mini M1 d’Apple. C’est à côté de la dernière vente d’Anker avec des accessoires iPhone de 11 $ et ce bracelet Apple Watch en boucle solo tressé pour 13 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Ces offres M1 Mac mini coûtent 100 $ de réduction

Le vendeur Apple autorisé Expercom prend actuellement jusqu’à 100 $ de rabais une sélection des dernières configurations M1 Mac mini d’Apple à partir de 663 $. La tête d’affiche est le modèle 16 Go / 256 Go à 799 $. En baisse par rapport au tarif habituel de 899 $, l’offre d’aujourd’hui représente la totalité des 100 $ d’économies, marque une remise rare sur les modèles haut de gamme et est la meilleure que nous ayons vue à ce jour.

Apportant toutes les mises à niveau de puissance et d’efficacité d’Apple Silicon sur le bureau, le dernier Mac mini arrive avec le même design compact que vous attendez, mais avec beaucoup de puissance supplémentaire sous le capot. Il y a également jusqu’à 2 To de stockage, 16 Go de RAM, Wi-Fi 6 et deux ports Thunderbolt 3 pour compléter le package. Apprenez-en plus dans notre couverture de lancement.

La dernière vente d’Anker prend jusqu’à 33% de réduction sur le matériel iPhone

Anker termine la semaine avec une nouvelle vente via sa vitrine officielle Amazon, qui propose une sélection de produits essentiels de chargement pour iPhone et Android, de haut-parleurs, etc. 9 $. La livraison est gratuite dans tous les domaines pour les membres Prime ou pour les commandes de plus de 25 $. Notre premier choix est les écouteurs Anker Soundcore Life A2 NC pour 68 $. En baisse de 80 $, l’offre d’aujourd’hui représente 15% d’économies, marque le tout premier rabais que nous ayons vu et est par la suite un nouveau plus bas de tous les temps.

Les écouteurs d’Anker offrent jusqu’à 35 heures de lecture sur une seule charge, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires d’annulation du bruit pour bloquer le monde qui vous entoure. C’est à côté d’une paire de haut-parleurs de 11 mm pour des basses supplémentaires et des paramètres d’égalisation et de profil audio réglables via l’application compagnon Soundcore.

Associez votre Apple Watch avec ce groupe de boucle solo tressé pour 13 $

Amazon propose actuellement ce bracelet de montre Apple Watch Solo Loop tressé dans une variété de styles pour 13 $. En baisse par rapport à son tarif habituel de 20 $, l’offre d’aujourd’hui réduit une sélection de styles, de tailles et de couleurs, ce qui représente 35% d’économies, battant notre précédente mention de 2 $ et marquant un nouveau plus bas historique.

Ce bracelet Apple Watch tressé semble offrir une apparence similaire à l’offre officielle Solo Loop, mais avec un prix beaucoup plus abordable. Arborant un design tissé unique, ce bracelet a un design extensible qui complètera votre Apple Watch lors de séances d’entraînement ou tout simplement pour un usage quotidien.

