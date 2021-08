Les offres M1 Mac mini prennent jusqu’à 149 $ de réduction + les iPhones à partir de 90 $

in

Nous sommes maintenant à mi-chemin d’une autre semaine de travail et rassemblons toutes les meilleures remises en direct aujourd’hui. Les têtes d’affiche sont 149 $ de rabais offres sur le dernier Mac mini M1 aux côtés d’iPhones reconditionnés certifiés de 90 $. Sans oublier, cette vente de rentrée scolaire en cours de Native Union avec jusqu’à 25% de réduction sur tout le site. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les offres M1 Mac mini reviennent au plus bas à 149 $ de réduction

Amazon propose actuellement l’Apple M1 Mac mini 256 Go pour 600 $ avec le prix baissant automatiquement à la caisse. Vendant normalement 699 $, vous envisagez des économies de 99 $ avec l’offre d’aujourd’hui offrant un prix bas de tous les temps qui correspond à notre mention précédente. Vous pouvez également saisir le modèle 512 Go pour 750 $, contre 899 $ à la caisse.

Le dernier Mac mini d’Apple offre l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché pour se lancer dans l’action M1. Son encombrement compact ne prendra pas beaucoup de place sur votre bureau, tout en offrant une machine puissante équipée de jusqu’à 512 Go de stockage, 8 Go de RAM, Wi-Fi 6 et deux ports Thunderbolt. Il offre également l’avantage supplémentaire de pouvoir choisir votre propre moniteur.

Économisez 449 $ sur les modèles iPhone 11/Pro/Max

Woot propose une remise sur une sélection d’iPhones reconditionnés certifiés de la génération précédente à partir de 90 $. La tête d’affiche est l’iPhone 11 à partir de 480 $ pour le modèle 64 Go. En baisse par rapport à son taux d’origine de 699 $, l’offre d’aujourd’hui représente 219 $ d’économies tout en égalant notre mention précédente pour le plus bas historique. Vous pouvez également économiser sur les configurations de niveau de stockage supérieur, ainsi que sur l’iPhone 11 Pro à partir de 629,99 $et 11 modèles Pro Max jusqu’à 449 $ de rabais.

Les combinés de la série iPhone 11 d’Apple offrent une grande valeur ajoutée à ceux qui n’ont pas besoin des derniers et des meilleurs, ainsi qu’à tous ceux qui cherchent à se mettre à niveau avec une remise notable. En vedette par l’iPhone 11, vous regardez un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces et une puce A13 Bionic qui alimente Face ID et la matrice de double caméra 12MP. Comprend une garantie de 90 jours. Vous pouvez voir de plus près dans notre examen pratique.

Native Union jusqu’à 25 % de réduction sur les soldes de rentrée

Aujourd’hui, Native Union lance sa vente annuelle de rentrée scolaire, offrant des remises rares sur l’ensemble de sa collection d’accessoires, chargeurs, étuis pour iPhone, etc. Ce n’est que la deuxième fois cette année que nous avons vu sa sélection d’équipement en vente, avec le nouveau pack MagSafe Booster Duo Rise Dock à 80 $ ouvrir la voie. En baisse par rapport au prix habituel de 90 $ que vous paieriez, le forfait d’aujourd’hui marque la première remise notable et un nouveau plus bas.

Lancé juste plus tôt cet été, le point de vue de Native Union sur la spécification de charge sans fil d’Apple est composé de zinc noir solide et de paires avec un chargeur compatible MagSafe de 7,5 W inclus. Vous pouvez obtenir tous les détails dans notre examen pratique.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous simplement directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Pourquoi devriez-vous rechercher Bluetooth sur votre prochain casque Xbox

Revue Roccat Syn Pro Air : EQ ajuste pour l’avantage concurrentiel [Video]

Test de l’enceinte bibliothèque Fluance Ai41 : Plus de puissance et de polyvalence [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :