Les offres M1 MacBook Pro enlèvent 149 $ sur les modèles M1, bien plus

Alors que nous entrons dans le week-end, toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par le MacBook Pro 13 pouces M1 d’Apple revenant à un niveau record pour la deuxième fois seulement à 149 $ de rabais. C’est aux côtés des essentiels Anker iPhone de 9 $ et M1 MacBook Air de 899 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les offres M1 MacBook Pro coûtent 149 $ de réduction

Amazon propose actuellement le dernier MacBook Pro 13 pouces d’Apple M1 / ​​8 Go / 256 Go pour 1 150 $. Habituellement vendue à 1299 $, l’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser 149 $, correspond à notre mention précédente pour le plus bas de tous les temps, et ce n’est que la deuxième fois que nous voyons une telle réduction.

Équipé de 256 Go de stockage et de 8 Go de RAM, le dernier MacBook Pro d’Apple entre avec une puce M1 pour des performances améliorées et une autonomie allant jusqu’à 17 heures. Tout est centré autour d’un écran Retina de 13 pouces qui s’associe à deux ports Thunderbolt, à la connectivité Wi-Fi 6 et à la Touch Bar d’Apple. Découvrez pourquoi nous l’avons considéré comme un «saut unique en une génération» dans notre examen pratique.

La dernière vente d’Anker remet les essentiels iPhone à partir de 9 $

Anker clôture la semaine aujourd’hui en lançant une nouvelle vente via sa vitrine officielle Amazon, en proposant une sélection d’articles essentiels pour iPhone, de chargeurs solaires, de projecteurs et d’écouteurs ANC. Notre premier choix est le câble USB-C vers Lightning en nylon tressé Anker de 6 pieds à 15 $. Normalement vendue à 22 $, l’offre d’aujourd’hui représente 32% d’économies, se situe à moins de 1 $ du plus bas de tous les temps et constitue la deuxième meilleure remise à ce jour.

Ce câble USB-C de 6 pieds est un moyen idéal pour faire le plein depuis le canapé, au lit, ou n’importe où qui n’est pas juste à côté d’une prise. Son design en nylon tressé résiste à l’usure, car sa prise USB-C signifie que vous pourrez profiter de vitesses de charge plus rapides lorsqu’il est associé à des adaptateurs muraux USB-C PD ou GaN.

Économisez jusqu’à 111 $ sur le dernier MacBook Air 13 pouces M1

B&H propose actuellement le dernier MacBook Air 13 pouces M1 d’Apple pour 899 $. En baisse par rapport à son tarif habituel de 999 $, l’offre d’aujourd’hui est de 1 $ sous notre mention précédente et correspond au plus bas de tous les temps.

Plus tôt cette semaine, le premier iMac alimenté par M1 a été lancé, mais ceux qui souhaitent travailler loin du bureau trouveront à la place le dernier MacBook Air d’Apple. Centré autour d’un écran Retina de 13 pouces, vous trouverez des performances améliorées, grâce à la puce M1, ainsi qu’une durée de vie accrue de la batterie et une construction sans ventilateur. Cela comprend jusqu’à 16 Go de RAM et 2 To de stockage SSD, ainsi qu’une paire de ports Thunderbolt et la prise en charge du Wi-Fi 6 pour compléter le package. Obtenez une meilleure idée de ses performances dans notre examen pratique.

Meilleures offres de reprise

garde également un œil sur toutes les meilleures offres d'échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d'échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu'il est temps de mettre à niveau votre appareil.

