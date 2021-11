Les offres Mac Cyber ​​Monday 2021 sont désormais disponibles !

Le Cyber ​​Monday est à nos portes, car maintenant le Black Friday est passé, avec une collection des dernières nouveautés d’Apple déjà en vente. Bien que vous trouviez des réductions sur les AirPods, les accessoires pour iPhone 13 et bien plus encore, nous voyons également un certain nombre d’offres Cyber ​​Monday Mac. Avec des baisses de prix sur les appareils portables les plus abordables de l’écurie Apple qui donnent le coup d’envoi des festivités cette année, vous pouvez vous diriger ci-dessous pour toutes les meilleures offres Mac Cyber ​​Monday.

Cyber ​​Monday est maintenant en ligne chez divers détaillants

Avec le Black Friday 2021 s’étalant sur toute la semaine avant le 27 novembre, l’événement de magasinage se tourne maintenant vers le côté Cyber ​​Monday. Cela inclut des promotions agressives sur Amazon, où vous trouverez un nouveau lot de remises tous les matins à 3 heures du matin. Bien sûr, Walmart, Target et Best Buy attirent également votre attention sur leurs propres ventes cette semaine.

Les nouveaux MacBook Pro M1 Pro d’Apple ont atteint les meilleurs prix à ce jour

Alors que nous avons passé au peigne fin les remises du Black Friday toute la semaine, les remises du M1 Pro Mac ne sont jamais arrivées. Mais maintenant que Cyber ​​Monday est là, Adorama livre enfin avec des plus bas historiques sur les nouvelles versions d’Apple. À l’heure actuelle, le MacBook Pro M1 Pro 14 pouces est réduit à 1 799 $, vous faisant économiser 200 $ et marquant le meilleur prix à ce jour à 100 $ sous notre mention précédente.

Le tout nouveau MacBook Pro M1 Pro d’Apple arrive avec un package presque entièrement repensé qui rafraîchit tout, de l’écran aux composants internes. Son écran Liquid Retina XDR 120 Hz de 14 pouces s’associe à toute la puissance de la nouvelle puce M1 Pro, ainsi qu’au retour de la charge MagSafe. Sans oublier, il y a aussi jusqu’à 17 heures d’autonomie de la batterie et des E/S améliorées comme trois ports Thunderbolt, HDMI et un emplacement pour carte SD.

Parallèlement au modèle d’entrée de gamme ci-dessus, Adorama reporte également les économies du Cyber ​​Monday sur le MacBook Pro 16 pouces M1 Pro. Passer à $2,199, vous regardez un match du plus bas historique fixé une fois auparavant à 300 $ sur le prix habituel de 2 499 $. Fournissant un processeur à 10 cœurs et un processeur graphique à 16 cœurs, ce modèle offre encore plus de puissance que le modèle 14 pouces ci-dessus. Il arrive avec les mêmes 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, avec un écran Liquid Retina XDR plus grand pour compléter le package.

Économisez également sur les Mac de bureau

Du côté des ordinateurs de bureau, Amazon reporte désormais les économies du Black Friday sur le dernier iMac M1 de 24 pouces. Offrir autant que 50 $ des économies sur plusieurs modèles différents, dont plusieurs sont en vente pour certaines des toutes premières fois, vous trouverez des prix à partir de 1 249 $. Celles-ci correspondent toutes à nos mentions précédentes ou marquent également de nouveaux plus bas historiques à 1 $ de moins.

Le dernier iMac M1 d’Apple a été rafraîchi plus tôt cette année avec Apple Silicon sous le capot à côté d’un extérieur radicalement repensé. Basculant sur un écran 4K Retina avec True Tone et une caméra FaceTime 1080p, il y a six haut-parleurs capables de fournir une lecture Spatial Audio. Sans oublier une paire de ports Thunderbolt et 256 Go de stockage pour compléter le package avec 8 Go de RAM. Les modèles surélevés sont également dotés de la caractéristique unique d’une connectivité Ethernet supplémentaire dans le bloc d’alimentation.

Gardez-le verrouillé sur 9to5Toys pour toutes les dernières nouvelles du Black Friday

Nous nous attendons à voir de nombreuses nouvelles supplémentaires sur le Black Friday au cours des prochaines semaines alors que les détaillants se préparent pour ce qui sera certainement un mois de novembre inoubliable. Comme toujours, notre guide Black Friday sera votre endroit pour toutes les dernières nouvelles et offres.

Suivez 9to5Toys sur Twitter

Suivez 9to5Toys sur Facebook

Suivez 9to5toys sur Instagram

Téléchargez l’application iOS 9to5Toys

Inscrivez-vous aux newsletters par e-mail de 9to5Toys

Abonnez-vous à 9to5Toys sur YouTube

Abonnez-vous au podcast 9to5Toys

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :