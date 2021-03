Les offres MacBook Air coûtent 49 $ de réduction au deuxième meilleur prix à ce jour

Pour le coup d’envoi de la semaine, toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par le dernier MacBook Air M1 d’Apple à son deuxième meilleur prix à ce jour. C’est à côté 100 $ des réductions sur les claviers magiques iPad Pro ainsi que sur la dernière vente d’accessoires iPhone d’Anker à partir de 11 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les offres M1 MacBook Air coûtent 49 $ de réduction

Amazon propose actuellement l’Apple M1 13 pouces MacBook Air 256 Go pour 950 $. Atteignant normalement 999 $, l’offre d’aujourd’hui est 10 $ en dessous de nos mentions précédentes, marque le deuxième meilleur prix à ce jour et est le meilleur depuis le début de l’année.

Parfait pour les étudiants ou quiconque sur le marché pour une machine macOS compacte, le dernier MacBook Air d’Apple ne sacrifie pas la puissance ou la durée de vie de la batterie grâce à la nouvelle puce M1. En plus de son écran 13 pouces, vous recherchez 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, ainsi qu’une paire de ports Thunderbolt 3 et une autonomie allant jusqu’à 18 heures. Obtenez une meilleure idée de ses performances dans notre examen pratique.

Claviers magiques iPad Pro d’Apple maintenant 100 $ de rabais

Best Buy offre actuellement une réduction sur le Magic Keyboard d’Apple pour l’iPad Pro 12,9 pouces à 249 $. Également disponible pour l’iPad Pro 11 pouces et le dernier iPad Air sur 199 $ chez Amazon. En baisse de leurs tarifs respectifs de 349 $ et 299 $, l’offre d’aujourd’hui représente 100 $ d’économies, réduit notre mention précédente de 1 $ et marque les meilleurs prix que nous ayons vus à ce jour.

Le Magic Keyboard d’Apple apporte une expérience de frappe améliorée à votre iPad, centrée sur une conception unique de charnière flottante qui permet un angle de vue réglable. Cela s’ajoute à la prise en charge de Smart Connector et à un port USB-C intégré dédié à l’alimentation de votre appareil. Il existe également des touches rétroéclairées et un trackpad intégré qui s’associe à iPadOS pour une station de travail attrayante en déplacement. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Anker lance la dernière vente à partir de 11 $

Anker lance une autre semaine avec sa dernière vente Amazon qui propose une sélection d’articles essentiels pour iPhone et Android, d’appareils photo intelligents pour la maison, d’écouteurs et plus encore de 11 $. Notre premier choix est les écouteurs sans fil Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro True à 100 $ dans différents styles. Atteignant normalement 130 $, l’offre d’aujourd’hui représente 23% d’économies, marque l’une des premières remises notables et constitue un nouveau plus bas de tous les temps.

Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro arrive avec une suppression active du bruit et une autonomie de 26 heures grâce au boîtier de charge compatible Qi. Cela s’ajoute aux fonctionnalités d’égalisation personnalisées pour obtenir le son parfait et à six microphones intégrés pour prendre des appels.

Le portefeuille en cuir MagSafe d’Apple tombe à 50 $

Amazon propose actuellement le nouveau portefeuille en cuir pour iPhone MagSafe d’Apple pour 50 $ en noir. En baisse par rapport à son tarif en vigueur de 59 $, l’offre d’aujourd’hui marque un nouvel Amazon au plus bas niveau sur toutes les couleurs, est la première remise notable sur le style noir et bat notre mention précédente de 5 $.

En tant que l’un des derniers accessoires d’Apple destinés à accompagner la nouvelle gamme d’iPhone 12, son portefeuille en cuir se fixera directement à l’arrière de votre téléphone grâce à l’intégration MagSafe. Il est compatible avec tout, du 12 Pro Max au 12 mini et est composé de cuir véritable avec de la place pour plusieurs identifiants, cartes de crédit, etc. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Les nouveaux écouteurs sans fil Beats Flex reviennent au plus bas à 40 $

Amazon propose actuellement les nouveaux écouteurs sans fil Beats Flex pour 40 $ dans une variété de styles. Atteignant normalement 50 $, l’offre d’aujourd’hui représente 20% d’économies, n’est que la troisième baisse de prix notable que nous ayons vue et correspond à notre mention précédente pour le plus bas de tous les temps.

En tête d’affiche de la fonctionnalité définie sur le nouveau Beats Flex, vous trouverez la puce W1 intégrée d’Apple qui offre un couplage rapide ainsi que jusqu’à 12 heures d’écoute sur une seule charge. La conception autour du cou offre un microphone intégré avec des commandes de lecture et est parfaite pour s’entraîner grâce à une résistance accrue à l’eau et à la transpiration.

