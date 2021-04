Les offres MacBook Pro m1 coûtent 100 $ de réduction + étuis pour iPhone 12, plus

Toutes les meilleures offres du jour démarrent avec un 100 $ réduction sur le M1 MacBook Pro. C’est aux côtés des étuis officiels Apple iPhone 11/12 de 16 $ et les nouveaux écouteurs sans fil Beats Flex chez 40 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le dernier MacBook Pro M1 d’Apple maintenant 100 $ de réduction

Amazon propose actuellement le dernier MacBook Pro 13 pouces d’Apple M1 / ​​8 Go / 256 Go pour 1 199 $. En récupérant normalement 1299 $, vous économisez 100 $ avec l’offre d’aujourd’hui correspondant au deuxième meilleur prix à ce jour, qui n’a été battu qu’une seule fois auparavant.

Le dernier MacBook Pro d’Apple livre sa puce M1 avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Vous pouvez compter sur son écran Retina de 13 pouces avec une autonomie de 17 heures, une paire de ports Thunderbolt 3 et une connectivité Wi-Fi 6. La TouchBar d’Apple complète le package avec sa dernière itération Magic Keyboard. Découvrez pourquoi nous l’avons considéré comme un «saut unique en une génération» dans notre examen pratique.

Coques officielles Apple iPhone 11/12 à partir de 16 $

Nous avons repéré aujourd’hui des offres notables sur les étuis officiels Apple iPhone 12, ainsi que des options de la génération précédente. Amazon propose désormais l’étui en cuir Apple avec MagSafe pour iPhone 12 Mini sur 24 $. Régulièrement 59 $, comme il va directement chez Apple, c’est près de 60% de réduction, ce qui correspond au plus bas de tous les temps d’Amazon, et le meilleur que nous puissions trouver.

Il est fabriqué à partir de «cuir spécialement tanné et fini» qui développera une patine naturelle avec le temps. Les aimants intégrés s’alignent parfaitement avec l’iPhone 12 mini pour utiliser l’équipement MagSafe d’Apple et d’autres accessoires magnétiques.

Les nouveaux écouteurs sans fil Beats Flex sont tombés à 40 $

Amazon propose actuellement les nouveaux écouteurs sans fil Beats Flex pour 40 $ dans une variété de styles. Atteindre normalement 50 $, l’offre d’aujourd’hui représente 20% d’économies, n’est que la troisième baisse de prix notable que nous ayons vue et correspond à notre mention précédente pour le plus bas de tous les temps.

En tête d’affiche de la fonctionnalité définie sur le nouveau Beats Flex, vous trouverez la puce W1 intégrée d’Apple, qui offre un couplage rapide ainsi que jusqu’à 12 heures d’écoute sur une seule charge. La conception autour du cou offre un microphone intégré avec des commandes de lecture et est parfaite pour s’entraîner grâce à une résistance accrue à l’eau et à la transpiration.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et soutenir . en cours de route!

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!

Pratique avec les nouveaux supports de charge sans fil Aukey Aircore [Video]

Corsair K65 RGB Mini Review: Le clavier à 60% le plus rapide [Video]

Critique: Insta360 Go 2 est le moyen le plus simple d’obtenir de superbes séquences d’action [Video]

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: