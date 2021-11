Les offres Meijer Black Friday 2021 incluent l’achat d’un jeu gratuit

Le Black Friday 2021 approche à grands pas et les détaillants ont commencé à publier les premiers aperçus de leurs dépliants de vente, et Meijer n’est qu’un parmi tant d’autres.

Grâce à ce détaillant particulier, dans le département des jeux, certains titres plus récents seront en vente et certains titres plus anciens sont dans la catégorie Achetez-en un, obtenez-en un gratuitement.

Certains des titres les plus récents sur lesquels vous pouvez économiser de l’argent sont les suivants : FIFA 22, NHL 22, Madden 22, Guardians of the Galaxy, Just Dance 2022 et Sackboy A Big Adventure. Ces titres seront à partir de 29,99 $, ce qui vous fera économiser entre 20 $ et 30 $ selon.

Vous pouvez également économiser 20 $ en payer seulement 39,99 $ pour certains jeux vidéo tels que Far Cry 6, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Link’s Awakening, Paper Mario : Origami King et Splatoon 2.

Quand cela vient à acheter un en obtenir un gratuitement, vous devrez acheter un jeu de valeur égale ou inférieure. Ainsi, disons par exemple qu’un jeu coûte 29,99 $ et l’autre 9,99 $, le jeu gratuit sera le moins cher des deux.

Les titres faisant partie de cette offre sont un peu plus anciens et incluent Far Cry 5, Battlefield 1, LEGO Avengers, God of War 3 Remastered, Sonic Mania, Star Wars : Battlefront 2, UFC 3, Carnival Games et Monopoly.

L’achat de jeux sélectionnés vous offrira également une belle Bon de réduction de 10 $ à utiliser lors de votre prochaine visite en magasin lorsque vous dépensez entre 29,99 $ et 69,99 $.

Ces titres incluent : Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, Animal Crossing : New Horizons, Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl, Call of Duty : Vanguard, Cyberpunk 2077, Battlefield 2042, Metroid Dread et Mario Party Superstars.

Quand cela vient à accessoires, le contrôleur PS5 DualSense ne semble pas être en vente, et il vous coûtera entre 69,99 $ et 74,99 $ selon la couleur, semble-t-il. Le contrôleur Switch Joy-Con ne sera pas non plus en vente, en passant par le dépliant, vous voudrez donc peut-être faire du shopping si vous êtes sur le marché pour l’un ou l’autre. Mais, au rayon accessoires, vous pouvez vous procurer un Casque Turtle Beach Recon 50 pour 5 $ de rabais à 24,99 $ ou le Casque Turtle Beach Recon 200 pour 15 $ de rabais à 44,99 $.

Êtes-vous à la recherche de quelque chose sur lequel jouer à vos jeux ? Alors vous devriez jeter un œil aux offres de télévision de Meijer.

Il y a le Téléviseur QLED intelligent 4K de 65 pouces de Samsung pour 450 $ de rabais à 849,99 $. Vous pouvez également retirer 230 $ sur le Téléviseur intelligent 4K UHD de 65 pouces de Samsung et payez 569,99 $, et puis il y a le Téléviseur intelligent 4K UHD de 55 pouces de Samsung pour 479,99 $, soit 170 $ de réduction sur le prix normal.

D’autres offres de télévision incluent le VIZIO 65 pouces intelligent 4K UHD pour 549,99 $, ce qui représente une économie de 150 $. Meijer a également cinq téléviseurs LG différents en vente, et vous obtenez l’énorme 75 pouces Smart 4K UDH HDR fixé pour 250 $ sur le prix normal à 849,99 $ ou prenez le Téléviseur intelligent NanoCell 4K UHD de 65 pouces pour 729,99 $, soit 450 $ de réduction sur le prix habituel, plus vous obtenez un coupon de 50 $ sur votre prochain achat en magasin.

Bien sûr, avec un nouveau téléviseur et de nouveaux jeux, vous voudrez que les choses sonnent splendides. C’est là qu’interviennent les barres de son. Barre de son A50M 2.1 canaux de Samsung avec caisson de basses sans fil, Dolby Audio et le support Bluetooth sont en vente au prix de 179,99 $ au lieu des 199,99 $ habituels.

Ou vous pouvez plutôt opter pour le Barre de son cinéma maison 5.1 VIZIO série V qui vient avec un subwoofer et deux haut-parleurs surround. Optimisé pour le contenu 4K HDR avec Dolby Audio 5.1, le système offre un niveau de pression acoustique de 96 dB et une plage de fréquences de 50 Hz à 20 kHz ainsi qu’un son 3D virtualisé. De plus, le système prend en charge les appareils Alexa, Siri ou Google Assistant via la barre de son lors de l’utilisation d’un 3.5 dédié Connexion Bluetooth Aux ou persistante.

C’est donc ce qui se passe avec Meijer cette année pour la semaine du Black Friday. Vous devriez jeter un œil à l’ensemble du dépliant sur le site officiel pour plus d’informations. Et comme toujours, peu importe à quel point une bonne affaire semble intéressante, magasinez avant de vous engager. Sinon, vous ne saurez jamais si un autre détaillant aurait pu vous faire économiser un ou deux dollars supplémentaires sur votre achat.