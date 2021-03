Les offres Nike + pour Apple Watch Series 6 coûtent 50 $ de réduction et plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par de rares 50 $ des réductions sur les éditions Nike + de l’Apple Watch Series 6. C’est aux côtés des bandes sportives tissées officielles à 18 $ et caméras Anker HomeKit en vente sur 29 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les modèles Apple Watch Series 6 Nike + bénéficient de réductions rares de 50 $

Best Buy prend actuellement 50 $ de rabais une sélection de modèles Apple Watch Series 6 Nike + à partir de 349 $. Dans l’ensemble, les deux tailles sont disponibles dans différents styles et avec une connectivité cellulaire en option. Ce sont quelques-uns des meilleurs prix à ce jour sur les versions Nike + et sont les plus bas de l’année.

Outre toutes les fonctionnalités habituelles de suivi de la condition physique, l’Apple Watch Series 6 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités remarquables à votre poignet, soulignées par l’ajout d’un nouveau capteur de sang / oxygène. Cela s’ajoute à un écran toujours plus lumineux que la série 5, ainsi qu’à sa nouvelle puce U1 et à sa prise en charge pour une charge plus rapide. De plus, vous bénéficierez également de la connectivité cellulaire sur certains modèles, ainsi que du bracelet Nike + encore plus sportif et de certains cadrans de montre exclusifs. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Les bracelets sport tissés Apple Watch dans différents styles tombent à 18 $

Daily Steals propose actuellement l’Apple Watch Woven Sport Loop officiel pour 18 $. En baisse par rapport à son tarif habituel de 49 $, l’offre d’aujourd’hui réduit notre mention précédente de 24 $ et marque un nouveau plus bas pour 2021.

Disponibles dans une variété de styles, y compris la version Pride qui est rarement en vente, ces bracelets officiels Apple Watch Sport Loop offrent un design doux et léger qui est également respirant sur votre poignet pour garantir qu’il est idéal pour les entraînements. Contrairement aux offres de silicone standard d’Apple, celui-ci vante un bracelet entièrement réglable qui permet de trouver facilement l’ajustement parfait sur votre poignet.

Économisez jusqu’à 25% sur les caméras Anker HomeKit

Amazon propose actuellement une sélection de caméras de sécurité pour la maison intelligente Anker eufy et de sonnettes vidéo, en vedette par le kit eufyCam 2C 2-Cam à 170 $. Après avoir chuté de 220 $, l’offre d’aujourd’hui représente 50 $ d’économies et correspond à notre mention précédente pour le plus bas historique.

Armé de la prise en charge de HomeKit, ce package eufyCam 2C Pro comprend une paire de caméras 1080p à côté d’une station de base. Les conceptions entièrement sans fil sont soutenues par une autonomie de 180 jours et des boîtiers résistants aux intempéries afin que vous puissiez les monter à peu près n’importe où. Les alertes de mouvement, la détection humaine et la vision nocturne complètent les fonctionnalités remarquables.

Tapis de chargement sans fil 4 en 1 mophie et plus 25% de rabais

Zagg a lancé une vente de printemps qui prend 25% de réduction une sélection de chargeurs mophie et d’accessoires iPhone. Notre premier choix est le tapis de chargement sans fil 4 en 1 mophie pour 112 $. En baisse par rapport au tarif habituel de 150 $, l’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser plus de 37 $, bat notre mention précédente de 11 $ et marque un nouveau plus bas historique.

En tant que l’un des derniers ajouts à l’écurie de chargeurs de mophie, son nouveau tapis 4 en 1 arrive avec la possibilité de compléter tout l’équipement de votre kit Apple. Avec quatre pads Qi 10 W différents, vous pourrez faire le plein d’une paire d’iPhones aux côtés de deux paires d’AirPods ou d’autres écouteurs. Il y a aussi un port USB à l’arrière pour brancher une rondelle de chargement Apple Watch pour faire le plein d’un cinquième appareil.

Le téléviseur intelligent OLED 4K AirPlay 2 de 65 pouces de LG maintenant 400 $ de réduction

eBay propose la série LG CX 2020 Téléviseur intelligent OLED 4K de 65 pouces pour 1 799 $. À l’origine 2800 $ +, ce modèle est actuellement en vente pour 1950 $ sur Amazon et plus de 2000 $ via Best Buy à partir des 2200 $ habituels. L’offre d’aujourd’hui est jusqu’à 400 $ sur le tarif en vigueur ces jours-ci et le prix le plus bas que nous pouvons trouver. Celui-ci a une 4K Ultra HD (résolution 2160p) avec NVIDIA G-SYNC pour les jeux, le processeur α9 Gen 3 AI pour la mise à l’échelle du contenu, la prise en charge HDR et de superbes pixels OLED. Vous trouverez également ici la compatibilité Apple AirPlay 2 et HomeKit, ainsi qu’Alexa et le webOS de LG pour un accès direct à tous vos services de streaming préférés. La connectivité comprend quatre ports HDMI, trois prises USB, l’audio optique, le Wi-Fi intégré, Ethernet, Bluetooth, etc.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et soutenir . en cours de route!

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!

Corsair K65 RGB Mini Review: Le clavier à 60% le plus rapide [Video]

Critique: Insta360 Go 2 est le moyen le plus simple d’obtenir de superbes séquences d’action [Video]

Revue Wyze Bulb Color: commande vocale, lumineuse et facile à configurer [Video]

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: