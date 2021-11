Les offres Nintendo Switch Black Friday 2021 de GameStop sont bonnes

Capture d’écran : Nintendo

Personne ne le dit à Doug Bowser, mais GameStop propose en fait des jeux Nintendo à moins de 40 $. Choquant, je sais !

Alors que le rituel le plus sombre du capitalisme américain approche à grands pas, GameStop a publié ses offres Black Friday et elles sont vraiment très bonnes. Il existe des jeux à prix réduit sur toutes les plateformes, mais la sélection Switch du magasin se démarque vraiment en proposant certains des prix les plus bas que j’ai jamais vus pour les jeux Nintendo de première partie.

Nintendo est notoirement avare en ce qui concerne les ventes et les baisses de prix, Pokémon Ultra Sun et Ultra Moon sont toujours à 40 $ chacun par exemple, ce qu’ils resteront probablement jusqu’à la fin des temps. Même au sein de leur propre marché numérique, les remises importantes sont rares. Nintendo n’a pas vraiment la pression de mettre ses jeux en vente non plus. L’éthique des jeux et de la conception de l’entreprise est suffisamment unique pour qu’il ne soit tout simplement pas viable pour Microsoft ou Sony de rivaliser et donc, en raison de la main aveugle, invisible et décrépite du marché, les prix restent stagnants.

Si, pour une raison quelconque, vous n’avez pas encore joué à Breath of the Wild au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis sa sortie initiale, vous pouvez le récupérer pour un prix étonnamment bas de 27 $, ainsi que la dernière aventure 2D de Mario, New Super Mario Bros. U Deluxe, qui est sorti à l’origine sur la WiiU, Mario Plus Lapins Crétins Kingdom Battle, qui ne coûte que 13 $, et une demi-douzaine d’autres jeux dont Xenoblade Chronicles qui se trouve actuellement dans mon panier ou Paper Mario: The Origami King que j’ai entendu est excellent.

Pour ceux d’entre vous qui méprisent les éditions physiques, vous serez heureux de savoir que les versions numériques de tous ces jeux sont également en vente au même prix tant que vous donnez l’argent à GameStop et non à Doug Bowser. M. Bowser ira bien cependant, je le promets.